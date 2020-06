Olma bleibt trotz Epidemie-Versicherung auf Kosten sitzen – Aussteller rechnen mit «grösseren Umsatzeinbussen»: Was das Olma-Aus für die Betroffenen bedeutet Einschneidend seien vor allem die fehlenden Einnahmen, sagt Olmadirektorin Christine Bolt. Pikant: Die Epidemie-Versicherung der Olma Messen hilft nicht. Denn die Coronkrise ist keine Epidemie, sondern eine Pandemie. Und so läuft die Ideensuche für ein kleines Fest im Herbst weiter. Katharina Brenner 09.06.2020, 05.00 Uhr

Er habe vollstes Verständnis für die Absage der Olma, sagt Heinz Lusti. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von «Edelweiss Fenster». Auch diesen Herbst, wie die zehn Jahre zuvor, hätte das Unternehmen mit Hauptsitz in Wil seine Produkte an der Olma präsentiert. Seit Freitag steht fest: Die Messe findet dieses Jahr nicht statt. Weil der planerische Vorlauf nicht ausreiche und die Abstandsregeln nicht umsetzbar wären, wie die Verantwortlichen mitteilten.

«Die Olma hätte uns viele Neukunden gebracht», so Lusti. Der Zeitpunkt im Herbst sei ideal, weil sie im Winter weniger Aufträge hätten. Wie hoch die Einbussen sein werden, sei schwer zu sagen. Ein allzu grosses Problem würden sie aber nicht darstellen.

«Wir haben trotz Coronakrise sehr viele Aufträge.»

Viele Aussteller rechnen mit grösseren Umsatzeinbussen

Auch andere Aussteller zeigen «vollstes Verständnis» für die Absage. Vier Wochen hätte man noch zuwarten können, findet indes Josef Lampert von Delana Naturbetten in Sennwald. Mit der Olma falle ein wichtiger Verkaufspunkt inklusive Werbung weg. Er rechne «mit grösseren Umsatzeinbussen» – so wie alle befragten Aussteller. Verzweifelt klingen sie deshalb nicht.

Ein Aussteller aus dem Thurgau, der lieber anonym bleiben möchte, betont, dass Messen in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren hätten. «Dafür ist der Onlinehandel umso wichtiger geworden.» Während er früher mit seinem Unternehmen zehn Messen pro Jahr besucht habe, seien es heute noch zwei. «So geht es vielen.» Anders sei es für Aussteller, die ganz auf Messen setzten. Die Absage von Grossveranstaltungen im Coronajahr bedrohe ihre Existenz. «Die Olma gibt da nicht den Ausschlag, sondern ist ein Dominostein von vielen.»

Ideen für eine Alternative in den Herbstferien

Die neue Olmadirektorin Christine Bolt sagte dieser Zeitung am Freitag, die Olma Messen hofften, «im kleineren Rahmen eine Veranstaltung mit Festcharakter auf die Beine stellen zu können». Viel konkreter wird sie auch drei Tage später nicht, gibt aber zu verstehen, dass hinter den Kulissen einiges läuft:

«Wir haben verschiedene Ideen, prüfen diverse Szenarien und sind mit möglichen Partnern, Veranstaltern und Ausstellern im Gespräch.»

Ziel sei, der Wirtschaft einen Schub zu verleihen und Ostschweizerinnen und Ostschweizern «etwas Lebensfreude» zurückzugeben. Als Zeitrahmen nennt Bolt die Herbstferien. Der nächste Entscheid des Bundesrats steht am 24. Juni an. «Je nach Ausgangslage und Lockerungsschritten werden wir bereits während der Sommerferien auf unserem Gelände aktiv werden», so Bolt. Sie seien noch «zu tief in den Abklärungen drin», um mehr zu sagen. Es bleibe alles sehr dynamisch.

«Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der fehlen wird»

Bolt bestätigt, dass die Olma Messen über eine Epidemie-Versicherung verfügen. Mitte März stufte die Weltgesundheitsorganisation Covid19 aber als Pandemie ein. «Somit kommen wir für die Kosten auf.» Details veröffentlichen die Olma Messen nicht. Bolt sagt, einschneidend seien vor allem die fehlenden Erträge. Die Olma sei auch finanziell die wichtigste und grösste Messe.

«Natürlich versuchen wir, mit dem Programm im Herbst den Schaden etwas in Grenzen zu halten.»

Auch für Stadt und Region sei die Absage schmerzhaft. Der St.Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin spricht von einem «wichtigen Wirtschaftsfaktor, der fehlen wird». Die Olma Messen St. Gallen haben 2019 rund 30.5 Millionen Franken Umsatz gemacht. Das ergebe eine Wertschöpfung für die gesamte Region zwischen 150 Millionen Franken und 250 Millionen Franken, so Bolt.

Fonduestübli auch ohne Olma möglich

Offen bleibt, ob der Jahrmarkt stattfinden wird. Die Stadt will den Entscheid des Bundesrats vom 24. Juni abwarten. Verschiedene Varianten, je nach Ausgang, hätten sie nicht geprüft, heisst es bei der Stadtpolizei. «Das lohnt sich nicht.» Ein Entscheid soll bereits nächste Woche fallen: Nämlich, ob das Fonduestübli vor der Tonhalle im Herbst seine Türen öffnet oder nicht. Es ist das Flaggschiff der Genossenschaft Unterer Brühl, die den dortigen Festbetrieb verantwortet.

Dölf Sutter, langjähriger Präsident und heutiges Vorstandsmitglied, sagt, an der Vorstandssitzung kommende Woche falle der Entscheid. Sie müssten vorher noch mit den Betreibern reden. Ginge es nach ihm, würden die Betriebe wieder öffnen, und zwar zu der Zeit, während der die Olma stattgefunden hätte.

Mit weniger Besuchern rechne er wegen der Olmaabsage nicht, sagt Sutter, «im Gegenteil». Die Hälfte der Plätze sei jeweils bereits im Vorjahr reserviert. «Im Oktober wollen sich die Leute wiedersehen, dann haben sie genug.» Wenn es rechtlich möglich ist, sollten die beiden Betriebe öffnen dürfen. Das Theaterprovisorium vor der Tonhalle stehe dem nicht im Weg, lässt die Stadtpolizei wissen.