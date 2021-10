Endlich Olma! Direktorin Christine Bolt im Gespräch

Olma «Aufgeben war nie eine Option»: Christine Bolt vor ihrem ersten Auftritt als Gastgeberin der Olma Der St.Galler Herbst fühlt sich wieder richtig an: Die Olma ist zurück. Vergangenen Herbst dominierte das Coronavirus, diesen Herbst greift wieder das Olmavirus um sich. Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen St.Gallen, spricht am Tag vor der Eröffnung der Messe im grossen Interview über Krisenmanagement, vegane Ernährung und Orte, wo sie nicht anzutreffen ist. Interview: Regula Weik Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

ersten Auftritt als Gastgeberin der Olma

Christine Bolt: «Bei den meisten Menschen ist der Nachholbedarf nach Begegnungen gross. Messen bieten diese Möglichkeit.» Bild: Ralph Ribi

Was überwiegt am Vortag Ihrer ersten Olma-Eröffnung: Nervosität oder Vorfreude?

Christine Bolt: Die Vorfreude. Ein bisschen bin ich schon auch aufgeregt, etwa so wie ein Kind vor Weihnachten.

Die Olma ist die erste grosse Publikumsmesse schweizweit seit Beginn der Pandemie. Haben Sie ein flaues Gefühl im Magen?

Ich habe Respekt, und ich bin froh, dass es die Zertifikatspflicht bereits seit Mitte September gibt. Das hilft uns. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Dennoch bleibt die Ungewissheit: Akzeptieren es die Besucherinnen und Besucher, oder gibt es Diskussionen?

Nicht wenige lehnen sich gegen die Zertifikatspflicht auf.

Ja, sie dürften wegbleiben. Das ist ohnehin die ganz grosse Frage: Wie viele Leute werden kommen?

Ihre Schätzung?

Das ist sehr schwierig abzuschätzen. Was wir festgestellt haben: Bei den bisherigen Anlässen und Kongressen fehlte stets ein Viertel bis ein Drittel der früheren Gäste. Wir rechnen daher grob mit 70 bis 80 Prozent der üblichen Olma-Besucherzahl.

Die Impfquote in der Ostschweiz ist tief. Wird sich dies zusätzlich negativ niederschlagen?

Wer an die Olma will, der wird kommen und sich testen lassen. Davon bin ich überzeugt. Ganz generell gilt dieses Jahr: Die absoluten Zahlen sind für einmal sekundär.

Ihr Ziel muss doch sein, möglichst viele Besucherinnen und Besucher wie auch Ausstellende zu haben?

Klar. Wir dürfen aber nicht vergessen: Wir starten bei null, wir stecken in einer neuen Aufbauphase. Ich mag daher den Fokus nicht auf das legen, was nicht stattfindet, wie der Umzug, oder was weniger ist. Wichtig ist, dass die Olma wieder durchgeführt werden kann und dass es eine schöne Olma wird. Aufgeben war für uns nie eine Option.

Bis Sonntag sind die Tests noch gratis: Wird die Olma in den ersten Tagen überrannt werden?

Einige werden dies sicher nutzen. Andere werden bewusst das zweite Wochenende wählen, um dem allfälligen Ansturm zu entgehen. Wir sind gut vorbereitet, wir haben in den drei Zentren Breitfeld, Bahnhof St.Fiden und hier beim Olma-Gelände hohe Testkapazitäten – und das Testen wird bei uns mit 26.50 Franken günstig sein.

Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Vermissten die Menschen Messen?

Ich glaube, bei den meisten Menschen ist der Nachholbedarf nach Begegnungen sehr gross. Messen bieten diese Möglichkeit. Sich treffen, zusammenkommen, feiern – einfach Normalität. Das haben viele vermisst.

In den Degustationshallen wird es wie üblich kein Durchkommen geben?

Ich glaube schon.

Die Zurückhaltung vor dem Eintauchen in die Menge ist verflogen?

Es gibt sicher Bevölkerungsgruppen, vor allem Ältere, die vorsichtig sind und dieses Jahr noch auf einen Olma-Besuch verzichten.

Es werden zwei Drittel der Ausstellerinnen und Aussteller dabei sein. Wie schwierig war es, sie über Monate bei der Stange zu halten?

Es war sehr aufwendig, da sich die Ausgangslage x-mal änderte. Besonders schwierig wurde es nach den Sommerferien, als die Fallzahlen in die Höhe schnellten und der Bund verkündete, dass er die Testkosten nicht mehr übernehmen wird. Wir boten da allen Ausstellern nochmals die Möglichkeit, kostenlos auszusteigen.

Gibt es Branchen, die ganz fehlen?

Nein. Grosse Möbelfirmen fehlen teils. Für sie war die Frist, um Ausstellungsobjekte zu bestellen, zu kurz. Sie kämpfen wegen der Pandemie teils mit Lieferproblemen. Wir haben aber bereits ihre Zusagen für nächstes Jahr.

Gab es Absagen, weil Unternehmen wegen Corona das Geld fehlt?

Ja, aber es sind Einzelfälle.

Auch die Olma-Messen gerieten in finanzielle Schwierigkeiten: Kommt das Unternehmen ohne Olma ins Schlingern?

Die Olma ist das finanzielle Rückgrat. Fällt sie aus, wird es schwierig.

Offa, Immo Messe, Tier und Technik sowie zahlreiche Generalversammlungen fielen dieses Jahr erneut aus. Wie steht es aktuell um die Finanzen?

Unser Geschäft ist die Masse: Wir machen dann Geld, wenn viele Leute da sind. Bis Juni lief praktisch nichts. Seit Mitte August ist das Gelände wieder voll – dank Kongressen, Fachtagungen, Parlamentssitzungen. Wir haben vorsichtig budgetiert. Wenn die Olma nun einigermassen läuft, dann sollten wir es schaffen und Ende Jahr finanziell aus dem Gröbsten raus sein.

Es wird kein neues Hilfspaket nötig?

Genau. Wenn die Olma nicht völlig abstürzt, finden wir Lösungen aus eigener Kraft – immer vorausgesetzt, dass nächstes Jahr die Anlässe und Messen wieder normal stattfinden können.

Die Finanzreserven der Olma-Messen stecken im Hallenneubau. Verwünschten Sie diesen in den letzten Monaten?

Überhaupt nicht. Klar haben wir uns zu Beginn der Krise die Frage eines Abbruchs der Arbeiten gestellt. Doch die finanziellen und baulichen Folgen wären enorm gewesen.

Ist die neue Halle heute noch immer zwingend?

St.Gallen will sich als Kongress- und Messestandort positionieren. Wenn wir als solcher in der Schweiz wahr- und ernstgenommen werden wollen, müssen wir wettbewerbsfähig sein – mit der neuen Halle sind wir das. Die neue Fläche gibt uns zudem mehr Flexibilität bei der Planung von Veranstaltungen, die parallel zu Messen stattfinden.

Christine Bolt: «Eine digitale Messe ist ungefähr so spannend, wie sich intravenös zu ernähren. » Ralph Ribi

Unabhängig von Corona: Publikumsmessen stehen unter Druck, die Besucherzahlen brechen ein. Sind sie ein Auslaufmodell?

Nein, sie werden sich in der Tendenz konsolidieren. Sie müssen gut positioniert sein und mehr bieten als Einkaufszentren. Sie müssen Erlebnisse bieten. Ein gutes Rahmenprogramm wie etwa die Sonderschauen der Olma ist enorm wichtig. Diesen Ansatz wollen wir weiter entwickeln. Die Olma soll auch in zehn Jahren noch fixer Bestandteil der Ostschweizer Agenda sein.

Die Gäste werden künftig nicht zu Hause virtuell durch die Olma schlendern?

Eine digitale Messe ist ungefähr so spannend, wie sich intravenös zu ernähren. Hinzu kommt: Vertrauen entsteht in der direkten Begegnung, das gilt auch im Geschäftsleben.

Wie wollen Sie die Olma modernisieren, ohne dass sie ihren Charakter verliert?

An der Olma trifft sich heute Alt und Jung, Stadt und Land – das soll so bleiben. Die Olma steht für das Verbindende. Das wollen wir beibehalten. Zudem ist sie thematisch am Puls der Zeit und keineswegs konservativ, wie einige glauben: Digitalisierung in der Landwirtschaft, Klimaerwärmung, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung, das sind aktuelle Themen.

«Wir müssen weg vom reinen Brodworscht-Image», sagten Sie nach Ihrer Wahl zur Direktorin. Mögen Sie keine Bratwurst?

Doch. Wenn wir uns auch international als Kongressstandort positionieren wollen, ist es wichtig, dass wir auch mit kompetenten Partnern wie Universität, Fachhochschule, Innovationspark, Empa, Kantonsspital oder auch innovativen Unternehmen in Verbindung gebracht werden. Daran müssen wir arbeiten.

Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Sie sind seit Monaten Krisenmanagerin. Macht Ihnen das Spass?

Meine Aufgabe ist es, das Unternehmen Olma-Messen in die Zukunft zu führen, eine Strategie für die nächsten Jahre zu entwickeln. Diesen Blick hatte ich auch in der Krise – das gab Hoffnung und Halt. Nun freue ich mich, in den nächsten Tagen Gastgeberin sein zu dürfen.

Was fällt Ihnen spontan zum Gastkanton Schaffhausen ein?

Rheinfall, Weinbau, Ackerbau, gehört zur Ostschweiz, ist aber etwas eigen.

Das müssen Sie erklären.

Die Schaffhauserinnen und Schaffhauser sind selbstbewusst und kraftvoll. Ich sage das durchaus mit einer gewissen Bewunderung.

Gibt es einen Ort an der Olma, wo Sie nicht anzutreffen sind?

Im Testzentrum. Ich bin geimpft. Ich werde lediglich hingehen, um zu schauen, ob es funktioniert.

Was tun Sie nach Ihrer Eröffnungsrede als Allererstes?

Mich wieder hinsetzen.

Die erste Frau an der Olma-Spitze Sie ist die erste Frau an der Spitze der Olma Messen: Seit Frühsommer 2020 leitet Christine Bolt das Unternehmen, das jedes Jahr 120 bis 130 Veranstaltungen organisiert. Aushängeschild ist die Olma, die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, die am Donnerstag zum 78. Mal ihre Türen öffnet – nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause. Bolt war zuvor für CH Media als stellvertretende Leiterin des St.Galler Tagblatts tätig. Die gelernte Marketingfachfrau hat einen Master in Supervision und Coaching in Organisationen. Die 45-Jährige ist verheiratet und wohnt in Abtwil. (rw)