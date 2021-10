«Austrinken! Heimgehen!» Olmahallenchef Rolf Baumann tritt ab

OLMA-Abschied «Es isch 7ni, Uustrinke!» – Hallenchef der Olmahallen 4&5 verabschiedet sich ein letztes Mal nach 14 Jahren Bilder: Raphael Rohner Der 75-jährige Hallenbetreuer Rolf Baumann war 14 Jahre die unbeliebteste Stimme an der Olma. Jetzt ist Schluss für ihn und er tritt in den Ruhestand. Ein Abschied. Raphael Rohner 15.10.2021, 17.32 Uhr Merken Drucken Teilen

Wenn man Rolf Baumann nicht kennt, läuft man an der Olma einfach an ihm vorbei und hat keine Ahnung, wer dieser unscheinbare Mann ist. Er sieht ein bisschen aus wie ein alter Kapitän, der zur See fährt: Halbglatze mit grauen Haaren und Bart, ruhige blaue Augen mit Lachfalten an den Seiten und kräftige Hände, die jetzt auf dem Holztresen eines Standes in der Olma-Halle 5 ruhen. Erst wenn Rolf Baumann zu sprechen beginnt, wird manchen Leuten klar, wer da vor ihnen steht: Es ist diese Stimme, die über eineinhalb Jahrzehnte dem Partyvolk an der Olma jeden Abend die Stimmung schlagartig vermiest hat.

Rolf Baumann war 14 Jahre lang Hallenchef bzw. Hallenbetreuer in den Hallen 4 und 5, «seinen Hallen», wie er sagt und verschmitzt zu grinsen beginnt. Er blickt kurz auf die Uhr, es ist 18.25 Uhr, und Baumann wird von einer Frau angesprochen, die er kurz begrüsst und wieder verabschiedet: «In diesen Hallen kennen die Menschen, die immer hier sind, fast alle mein Gesicht. In all den Jahren hat man mit den Ausstellern, den Securitas, der Polizei und auch mit allen anderen Leuten vieles erlebt, das bleibt schon.» Baumann kann es kaum erwarten, bis es 19 Uhr wird.

Eigentlich ist Rolf Baumann an diesem Abend als Gast an der Olma, denn seit einem Jahr ist er offiziell im Ruhestand. 2020 hätte sein letztes Jahr an der Olma werden sollen, doch dann kam alles anders: «Es war einfach schon komisch, so ohne Olma fertig zu sein. Ich konnte mich nie so richtig von meinen Hallen und meinen Freunden verabschieden.» Baumann blickt etwas traurig rüber zum Hallenbetreuer-Büro.

«Da drin sass ich bei meinem letzten Auftritt, ohne zu merken, dass es mein letztes Mal war. All diese Jahre war das mein kleines Inselchen, während draussen die Menschen in einem reissenden Sturm gefeiert haben.»

Dort, wo Baumann jetzt steht, ist es laut und man muss beinahe schreien, um sich zu verstehen. Rundherum stehen Männer und Frauen und kichern, einige johlen einen Schlager und es riecht nach Bier.

Baumann geht voran zur kleinen, unscheinbaren Türe neben den grossen Glastüren, die zum Raucherplatz nach draussen führen. Dahinter verbirgt sich das kleine Hallenchef-Büro. Der ohrenbetäubende Lärm der Halle ist fast nicht mehr zu hören – nur noch eine Art Rauschen dringt hinein. An den Wänden hängen Hallenpläne und in der Ecke auf einem Pult steht ein kleines Mikrofon mit Knöpfen: «Hier enden die Partys jeden Abend genau um 18.59 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher an der Olma», Baumann zeigt auf einen Knopf, den Gong:

«Wenn man hier drückt, beginnt draussen ein Pfeifkonzert und es ist fertig lustig.»

Baumann grinst. So viele Fans habe kaum jemand an der Olma, sagt der 75-Jährige.

Hallenbetreuer Rolf Baumann vor dem Büro in der Halle. Bild: Raphael Rohner

Rolf Baumann wurde an seinem 60. Geburtstag von seinem Feuerwehrkollegen gefragt, ob er nicht Lust hätte, an der Olma Hallenchef zu werden. «Als St.Galler fand ich die Idee von Anfang an interessant. Ich hatte damals noch ein eigenes Heizungsplanungsbüro und konnte mir meine Zeit selber einteilen.» So wurde Rolf Baumann schliesslich Hallenchef an der Olma.

An seine erste Olma erinnert er sich noch ganz genau: «Ich war etwas nervös, merkte aber schnell, dass die Leute hier wie eine grosse Familie alle füreinander da sind.» So war auch er für alle da. Ob ein verstopfter Abfluss, ein flackerndes Licht, ja gar bei renitenten Gästen war Baumann zur Stelle:

«Manch einer wurde lieber von mir hinausbegleitet, als von uniformierten Securitas. Die Leute waren mir sehr oft dafür dankbar, dass ich ihnen geschaut habe.»

Es klopft an der Türe der Hallenbetreuer. Ein alter Kollege von Baumann hat gehört, dass er heute offiziell das letzte Mal den Schluss macht. Durch die offene Tür quillt wieder Hallenlärm in das kleine Büro. Der Mann, ein Aussteller, bringt ihm ein Bier: «Prost Rolf, auf dich! Ich fand dich immer einen tollen Hallenchef! Merci!» Baumann bedankt sich, nimmt einen Schluck Bier, macht die Türe wieder zu und blickt kurz auf die Uhr: «Das gehört dazu als Hallenchef.» Ein anderer Kollege hat ihm geraten, an seinem letzten Abend durchzugeben, dass die Leute bis 22 Uhr weitertrinken können – eine Idee, die Baumann in den Wind geschossen hat: «Ich weiss, was sich in diesen Hallen gehört und was nicht.»



Während Baumann im stillen kleinen Büro langsam schwitzige Hände bekommt, vor seinem letzten Auftritt, beginnt draussen in der Halle die Stimmung zu kochen: Hastig werden noch so viele Biere bestellt, wie nur möglich. Schnell noch eine Flasche Wein geholt und eine letzte Wurst. Eine Gruppe jodelt fröhlich in der Menge und einige Frauen tanzen im Kreis: «Es ist 18.56 Uhr, in vier Minuten kommt der Gong und dann ist Schicht im Schacht», sagt eine Frau hinter einem Bierzapfhahn. «Einige machen sich einen Sport daraus, genau vor dem Gong noch möglichst viel zu bestellen und dann zu trinken, bis die Sicherheitsleute kommen. Wenn der Gong kommt, wird es immer ungemütlich.»

Zwei junge Frauen holen ihre Smartphones raus, um den Gong und die Ansprache zu filmen: «Diese Szene, jeden Abend um 19 Uhr, ist besser als das Säulirennen. Es ist einfach so Zack und Schluss. Jeder kennt diese Ansprache.» Auch andernorts wird gefilmt und aufgenommen.

Wenige Sekunden noch bis zu Baumanns letzter Ansprache. Bild: Raphael Rohner

So viel Bier wie möglich: Es ist 18:57 Uhr an der Olma. Bild: Raphael Rohner

Rolf Baumanns Stimme hat es mittlerweile auch ausserhalb der Olma zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. «Ich werde immer mehr von Vereinen und Unternehmen angefragt, ob ich ihnen mein Textli aufsagen könnte für Anlässe oder sogar für Audioaufnahmen – ist das nicht verrückt?»

Die Zeiger auf der Armbanduhr von Rolf Baumann zeigen 18.58 Uhr. Er drückt den Knopf am Mikrofon und der zweistimmige Gong ertönt draussen in den Hallen und übertönt den Lärm: «Geschätzte Besucherinnen, geschätzte Besucher, nach 14 Jahren als Hallenbetreuer in den Hallen 4 und 5 darf ich heute das Mikrofon noch einmal in die Hand nehmen und mich von ihnen verabschieden.» Baumann verabschiedet sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen. Ruhig liest er seinen Text vor und lässt pünktlich um 18.59 Uhr noch einmal den Gong ertönen für seine allerletzte Schlussdurchsage. Zeitweise stockt seine Stimme etwas, doch redet er in gewohnt ruhiger Manier:



«Gschätzti Bsuecherinnä und Bsuecher, es isch siebni und d'Olma schlüsst für hüt ihri Türe. Mer bitted Sie s'Glas usztrinke und d'Halle z'verloh. Mer danked ihne für ihren Bsuech, wünsched ihne en aagnehme Oobig und e gueti Heichehr.»

Ein letztes Mal sagt Baumann seinen Satz ins Mikrofon und hat am Schluss Tränen in den Augen, während draussen das Pfeifkonzert beginnt.