Olma 2020 soll «Bock auf Schaffhausen» machen – Gastkanton stellt Konzept vor 

Schaffhausen ist in diesem Jahr Gastkanton an der Olma in St.Gallen. Der Auftritt steht unter dem Motto «Bock auf Schaffhausen». Er soll einen bleibenden, erfrischenden Eindruck bei Besucherinnen und Besuchern sowie bei der Schaffhauser Bevölkerung hinterlassen.

20.01.2020, 16.03 Uhr