«Ohne uns geht es nicht»: Apotheken in der Ostschweiz bieten Schnelltests an – Hausärzte zögern noch Am 2. November wurden Coronaschnelltests in der Schweiz zugelassen, in Akutspitälern stehen sie seitdem im Einsatz. Vor allem dank der Apotheken sind sie seit dieser Woche auch in der Ostschweiz für die breite Bevölkerung zugänglich. Hausarztpraxen zeigen sich mehrheitlich skeptisch. Elias Hostettler 13.11.2020, 15.09 Uhr

Viele Apotheken in der Ostschweiz bieten Schnelltests an – obwohl sich damit kaum Geld verdienen lässt. Bild: Peter Klaunzer / KEY

Die Coronaschnelltests sind in der Ostschweiz angekommen. Die Zahl der Testanbieter wächst schnell. Während viele Ärzte Vorbehalte anmelden, schaffen die Apotheken Abhilfe.

Schweizweit stehen seit Anfang November täglich 50'000 Tests zur Verfügung, trotzdem dauerte es eine Weile, bis der grossflächige Einsatz möglich wurde. Die Akutspitäler wurden nach Zulassung am 2. November rasch mit Schnelltests ausgerüstet. Matthias von Kietzell, Leiter Innere Medizin und Notfallstation der Klinik Stephanshorn, findet:

«Die Schnelltests sind super.»

Zusammen mit den PCR-Tests bringe diese Ergänzung viel, seit zwei Wochen kommen sie in der Notfallstation der Klinik Stephanshorn zum Einsatz. Die Schnelltests kämen vereinzelt auch bei Personen mit schweren Symptomen zum Einsatz, um gerade bei Intensivpatienten rasch feststellen zu können, ob es sich um eine infizierte Person handle, so von Kietzell. Schnelltests stünden bei allen Spitälern im Kanton im Einsatz.

Alex Steinacher, Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau. Bild: Reto Martin

Auf Vorbehalte stösst die neue Testmöglichkeit bei den Hausärzten. Alex Steinacher, Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft, sagt:

«Die Tests sind noch nicht so zuverlässig, wie wir es uns gewohnt sind.»

Es bestehe die Gefahr, dass die Tests falsch angewendet werden und es darum vermehrt zu falschen Ergebnisse komme. Zusätzlich arbeite das Gesundheitspersonal bei der Durchführung eines Schnelltests offen mit den infektiösen Viruslösungen. Solange die Qualität der Tests noch Einschränkungen aufweise, bleibe es letztlich eine Abwägung der einzelnen Ärzte, sagt Steinacher.

Apotheken helfen aus

Die ersten Apotheken in der Ostschweiz nahmen vor einer Woche im Thurgau die Schnelltests in ihren Betrieb auf. Stefan Ullmann von der Passage Apotheke Frauenfeld sagt:

Stefan Ullmann, Geschäftsführer der Passage Apotheke Frauenfeld Bild: PD

«Die Nachfrage ist gross. Viele Leute erkundigen sich bei uns seit Wochen nach Schnelltests.»

Seit längerem sei er mit dem Kanton auch schon bezüglich der PCR-Tests in Kontakt gewesen. Als dann am 28. Oktober der Bundesrat mitteilte, dass die neuen Schnelltests auch in Apotheken durchgeführt werden können, habe die Passage Apotheke sogleich Vorbereitungen gestartet, sagt Geschäftsführer Ullmann. Ein Schutzkonzept wurde erarbeitet und die Ausbildung des Personals ins Auge gefasst.

«Wir wollen unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.»

Finanziell lohne sich das Testen für die Apotheken ohnehin nicht. Im Idealfall resultiere eine schwarze Null, so Ullmann. Täglich führe er im Container neben der Apotheke mittlerweile 30–40 Tests durch.

Beim Schnelltests arbeitet das Gesundheitspersonal anders als beim PCR-Verfahren offen mit der infektiösen Lösung. Bild: Gaetan Bally / KEY

Bezüglich Schnelltests hinken die Apotheker im Kanton St. Gallen ihren Thurgauer Kolleginnen und Kollegen hinterher. Seine ersten Ausbildungskurse organisierte der Apothekerverband St. Gallen-Appenzell Mitte dieser Woche. In der Diskussion mit dem Gesundheitsdepartement sei man schnell zum Schluss gekommen, dass Apotheken beim Testen eine grosse Rolle übernehmen können, sagt Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbands St. Gallen-Appenzell und Inhaberin der «Apotheke in Gossau».

Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbands St. Gallen-Appenzell Bild: Urs Jaudas

«Ohne uns geht es gar nicht.»

Der Kanton habe die Apotheken gebeten, sich für die Schnelltests auszurüsten. Diesem Aufruf seien im Kanton St. Gallen zwölf Apotheken gefolgt, zwei in Appenzell Ausserrhoden. Schrittweise nehmen diese den Testbetrieb auf. In Innerrhoden gebe es derzeit keine Apotheke, die dafür in Frage käme, sagt Meier-Uffer.

«Wir freuen uns, zu testen. Damit können wir beweisen, dass wir zur Grundversorgung gehören.»

Sie sei stolz, dass so viele Apotheken sich auf freiwilliger Basis bereit erklärten, diesen Beitrag zu leisten, sagt Meier-Uffer. Ihre Apotheke in Gossau testet seit Mittwoch. Einen Tag vorher begann Aida Mustafic von der Apotheke an der Langgasse in St. Gallen mit der Durchführung der Schnelltests. Sie hat an einer Ausbildung des Zürcher Kantonalverbands teilgenommen, wo die Tests schon seit längerem in Apotheken durchgeführt werden. Darum ist Mustafic die erste im Kanton, die Tests durchführen darf.

Dr. Aida Mustafic, Inhaberin der Apotheke an der Langgasse in St. Gallen Bild: Coralie Wenger

Im türkisblauen Ganzkörperanzug, mit doppelter Maske und zwei Paar Handschuhen begrüsst sie die Testenden beim Hintereingang der Apotheke. Sie sieht das Testangebot ihrer Apotheke als Solidaritätsbeitrag an die Gesellschaft. Vom Kanton habe ihre Apotheke ein Kontingent von 100 Tests zugesprochen bekommen. Die Anzahl sei begrenzt, deshalb testet Mustafic nur Personen, welche die Bedingungen des BAG erfüllen. In Frage kommen nur Personen mit leichten Symptomen in den ersten vier Tagen nach der Infektion. Zudem dürfen sie keiner Risikogruppe angehören und nicht im Gesundheitswesen arbeiten.

Anfragen von Leuten, die für eine Reise ins Ausland nach einem Test fragen, weise sie entschieden ab.