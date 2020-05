Ohne Papier, ohne Maske, ohne Bier: Das St.Galler Kantonsparlament tagt im Exil auf dem Olma-Areal

Die Corona-Distanzvorschriften und ein Riss in der Decke haben das St.Galler Kantonsparlament aus dem Regierungsgebäude vertrieben – aufs Olma-Areal. Nach wochenlanger Pause griff es am Montag erstmals wieder in die politische Debatte ein.

Regula Weik 18.05.2020, 21.10 Uhr