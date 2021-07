Oberbüren: Zwei Tote bei Sturz von Parkhaus – Fall ungeklärt

Offene Fragen Zwei Tote bei Sturz von Parkhaus in Oberbüren: Der Fall bleibt womöglich für immer ungeklärt Anfang Juni ist ein getrennt lebendes Paar vom Parkhaus des Fust-Logistikzentrums in Oberbüren gestürzt. Der Mann und die Frau kamen dabei ums Leben. Der Fall liegt mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft – was genau passiert ist, kommt aber möglicherweise nie ans Licht. David Grob/Daniel Walt 08.07.2021, 11.33 Uhr

Einsatzkräfte beim Parkhaus des Fust-Logistikzentrums in Oberbüren. Bild: BRK News (Oberbüren, 1. Juni 2021)

«Ein hochtragischer Fall»: Das sagte Gemeindepräsident Alexander Bommeli, nachdem Oberbüren vor rund einem Monat Schauplatz eines traurigen Vorfalls geworden war. Ein 38-jähriger Mann und seine 31-jährige Frau, die getrennt von ihm lebte, waren vom Parkhaus des Fust-Logistikzentrums gestürzt. Zuvor war es laut Angaben der St.Galler Kantonspolizei zu einem Streit zwischen dem aus Ungarn stammenden Paar gekommen, bei dem die Frau verletzt wurde. Bereits einige Tage zuvor hatte die St.Galler Stadtpolizei an den Wohnort der Frau ausrücken müssen, weil es Streit zwischen dem Ehepaar gegeben hatte.

Beatrice Giger, Mediensprecherin Staatsanwaltschaft. Bild: PD

Was ist nach diesem Streit passiert? Weshalb stürzten der Mann und die Frau vom Parkhaus des Unternehmens Fust, für das beide arbeiteten? War das Ganze ein Unfall, oder steckt ein Verbrechen dahinter? Diese Fragen bleiben möglicherweise für immer ungeklärt, wie eine Anfrage bei der St.Galler Staatsanwaltschaft ergibt. Die Untersuchung laufe nach wie vor, wobei noch nicht sämtliche Ermittlungsergebnisse vorlägen, teilt Mediensprecherin Beatrice Giger mit.

«Stand heute kann nicht gesagt werden, ob dem tragischen Ereignis ein Unfall oder ein Delikt – von welcher Seite auch immer – vorausgegangen ist.»

Ob der genaue Ereignishergang je rekonstruiert werden könne, sei fraglich, so Beatrice Giger weiter. Ein Punkt, der die Ermittlungen erschwert: Der Ort, an dem sich das Geschehen abspielte, ist nicht videoüberwacht. Was zu diesem Zeitpunkt hingegen gesagt werden könne: Es dürfte keine Drittperson in den Vorfall involviert gewesen sein.

Im Nachgang zum Ereignis hatte die Polizei mitgeteilt, dass beide Personen nicht sturzbedingte Verletzungen aufwiesen. Weitere Angaben dazu macht die Staatsanwaltschaft aus Pietätsgründen nicht, wie sie mitteilt. «Darüber, was für eine Rolle der Streit einige Tage vor dem Ableben der beiden Verstorbenen spielte, können auch nur Mutmassungen angestellt werden», so Beatrice Giger weiter. Deshalb gibt die Staatsanwaltschaft auch hierzu keine weiteren Auskünfte.