Covid-19 in Österreich: Was man vor Grenzübertritt wissen muss

Covid-19 Österreich verschärft seine Coronabestimmungen: Was man vor dem Grenzübertritt wissen muss In Österreich sind die Coronazahlen so hoch wie vor einem Jahr. Als Reaktion wurden am Montag die Coronabestimmungen massiv verschärft. Das hat auch für Einkaufstouristen aus der Ostschweiz Konsequenzen. Alain Rutishauser 09.11.2021, 17.00 Uhr

Der Zollübergang in Au: Bei der Einreise nach Österreich gilt weiterhin die 3G-Regel. Bild: Arthur Gamsa (9. November 2020)

Am Montag, dem 8. November, vermeldet Österreich 8178 neue Coronafälle innerhalb eines Tages. Nur einmal, vor ziemlich genau einem Jahr, am 12. November 2020, war diese Zahl höher. Erstmals seit Mai befinden sich zudem wieder mehr als 1000 Coronaerkrankte in den Spitälern, 267 davon auf der Intensivstation.

Die dritte Welle hat Österreich mit voller Wucht getroffen. Anfang Woche wurden deshalb die Coronabestimmungen massiv verschärft.

Dies hat auch Auswirkungen auf den Einkaufstourismus. Statt 3G wie in der Schweiz üblich, wurde an vielen Orten in Österreich die 2G-Regel eingeführt. Mit einem PCR- oder Antigen-Test kommen Einkaufstouristen im Nachbarland künftig nicht mehr weit. Stattdessen wird in Gastronomie, Kino und Co. nur noch denjenigen Eintritt gewährt, die genesen oder geimpft sind. Ausserdem müssen sich Ostschweizer FFP2-Masken besorgen, wenn sie in Österreich einkaufen wollen. Die hier üblichen Einwegmasken werden nicht akzeptiert.

Im Folgenden werden alle wichtigen Punkte aufgelistet, die Reisende nach Österreich beachten müssen.

Bei der Einreise gilt weiterhin die 3G-Regel für alle Personen ab 12 Jahren: Negativer Covid-Test, gültige Impfung oder Nachweis einer Genesung. Können Reisende bei einer allfälligen Kontrolle keines dieser drei Dokumente vorweisen, müssen sie im Voraus ein Online-Einreiseformular ausfüllen und in Österreich innerhalb von 24 Stunden einen PCR- oder Antigentest nachholen. Zu beachten ist ausserdem, dass der Janssen-Impfstoff erst 21 Tage nach Verabreichung gültig wird.

Mitgeführte PCR-Tests dürfen nicht älter als 72 Stunden sein. Selbsttests sind nur gültig, wenn sie auf den Selbsttest-Plattformen der österreichischen Bundesländer erfasst sind. Sie dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.

Kinder bis 12 Jahre sind von der 3G-Regelung ausgenommen.

Österreich hat seit Montag überall dort, wo vorher die 3G-Regel galt auf 2G verschärft. Ein einfacher Test reicht an diesen Orten nicht mehr; stattdessen muss eine gültige Impfung oder eine Genesung nachgewiesen werden. 2G gilt überall hier:

Gastronomie, Weihnachtsmärkte, Hotellerie

Theater, Kinos, Opern, ausgeschlossen Museen

Veranstaltungen ab 25 Teilnehmerinnen

Sport- und Freizeiteinrichtungen

Krankenhäuser, Alters- und Pflegeheime (in geschlossenen Räumen zusätzlich FFP2-Maske)

Bei den oben aufgelisteten Örtlichkeiten gilt eine Übergangsfrist bis zum 6. Dezember 2021. Bis dahin wird auch eine Erstimpfung oder ein PCR-Test akzeptiert.

In Gastronomie, Hotellerie, Theatern und Kinos gilt seit Montag die 2G-Regel: Genesen oder geimpft. Bild: Christophe Gateau / dpa

Überall, wo kein G-Nachweis gilt — im gesamten öffentlichen Verkehr in Österreich, in allen Einkaufszentren und Läden sowie in Museen und Bibliotheken — herrscht FFP2-Maskenpflicht. Die hier üblichen Einwegmasken sind nicht zulässig.

Wie oben erwähnt gilt in Krankenhäusern sowie Alters- und Pflegeheimen zusätzlich zur 2G-Regelung eine FFP2-Maskenpflicht.