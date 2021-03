Öffnungszeiten «Eine weitere Klatsche für das Verkaufspersonal»: Gewerkschaftsverbund ist empört, dass St.Galler Regierung verlängerte Ladenöffnungszeiten einführen will Das Volkswirtschaftsdepartement möchte die Ladenöffnungszeiten an Samstagabenden um eine Stunde von 17 auf 18 Uhr verlängern. Es will Besucherströme besser verteilen und die erlittenen Umsatzeinbussen kompensieren. Enrico Kampmann 19.03.2021, 17.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Läden sollen im Kanton St.Gallen an Samstagabenden eine Stunde länger offen bleiben. Anstatt bis 17 Uhr, neu bis 18 Uhr. Bild: Ralph Ribi

Drei Mal an der Urne abgelehnt. Historisch gesehen haben Versuche, die Ladenöffnungszeiten im Kanton St.Gallen zu verlängern, keinen guten Stand. Doch in einem Brief an verschiedene kantonale und nationale Interessenvertreter von Handel, Gewerbe und Verkaufspersonal schlägt das Volkswirtschaftsdepartement nun vor, eine vorübergehende Verlängerung der Ladenöffnungszeiten im Kanton St.Gallen einzuführen.

Diese sollen an Samstagabenden um eine Stunde, von 17 Uhr bis 18 Uhr, ausgeweitet werden. «Eine derartige Abweichung», heisst es im Brief, erscheine «grundsätzlich denkbar und verständlich.»

Anliegen kam von grösseren Einkaufszentren

Stefan Wehrle, Leiter des Rechtsdienstes des Volkwirtschaftsdepartements, sagt: «Wir haben vereinzelt Anfragen von grösseren Einkaufszentren erhalten, ob es möglich wäre, die Ladenöffnungszeiten auszuweiten.» Es gehe darum, die Besucherströme besser zu verteilen und die erlittenen Umsatzeinbussen zu kompensieren. Man habe den Ball gerne aufgenommen, da auch die gesetzliche Grundlage gewährleistet sei, sagt Wehrle.

Stefan Wehrle, Leiter Rechtsdienst Volkwirtschaftsdepartement Kanton St. Gallen. Bild: PD

Das Volkswirtschaftsdepartement stützt sich dabei auf Artikel 13 des Gesetzes über Ruhetag und Ladenöffnung. Darin wird festgehalten, dass das zuständige Departement vorübergehend Abweichungen von den Vorschriften bewilligen könne, «wenn besondere Bedürfnisse es rechtfertigen». Näher darauf eingegangen, was mit «besonderen Bedürfnissen» genau gemeint ist, wird in dem Gesetzesartikel nicht.

Gewerkschaftsverbund ist dagegen

Der Kantonale Gewerkschaftsbund St.Gallen lehnt den Vorschlag klar ab. Am Donnerstag schrieb er in einer Stellungnahme zum Brief des Volkswirtschaftsdepartements:

«Diese Abweichung schafft Ungerechtigkeit, bringt nicht mehr Umsatz in die Läden, dafür eine weitere Klatsche für das Verkaufspersonal.»

Barbara Gysi, Präsidentin Gewerkschaftsverbund St.Gallen und Nationalrätin (SP) Bild: Keystone

SP-Nationalrätin und Präsidentin des Gewerkschaftsverbunds Barbara Gysi sagt, dass nur die Grossverteiler von der Extrastunde am Samstagabend profitieren würden. Die kleineren Quartierläden hingegen sowie das Verkaufspersonal würden nur noch mehr unter Druck gesetzt als ohnehin schon.

Kleinere Läden würden schon die derzeit möglichen Öffnungszeiten nicht ausnutzen. Es rentiere sich oftmals einfach nicht. Sie sagt:

«Verlängerte Öffnungszeiten würden nur mehr Druck auf die Kleinen ausüben, die es jetzt schon schwer genug haben, konkurrenzfähig zu bleiben.»

Höheres Risiko und weniger Freizeit für Verkaufspersonal

Inhaberinnen und Inhaber von kleinen Läden und Verkaufspersonal würden sich wegen des direkten Kontaktes zu Kundinnen und Kunden einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen. Zudem seien sie wegen der Ladenschliessungen sowieso schon stark von der Pandemie betroffen. «Jetzt wird diesen Menschen von ihrem wohlverdienten Wochenende nochmals eine Stunde weggenommen, indem sie am Samstag in den Abend hineinarbeiten müssen. Das ist inakzeptabel», sagt Gysi.

Ebenfalls stimme es nicht, dass sich die Besucherströme bei einer Verlängerung der Öffnungszeiten besser verteilen und so das Infektionsrisiko verringern würden. Das Argument sei vorgeschoben. Sie sagt: «Wir haben Besucherbeschränkungen in den Läden. Es würden also genau gleich viele Kundinnen und Kunden gleichzeitig einkaufen. Das Personal aber müsste länger arbeiten.»

Schrittweise Liberalisierung der Öffnungszeiten

Gysi ist überzeugt, dass es schwierig würde, die Öffnungszeiten nach Ende der Pandemie wieder zurückzudrehen, wenn man sie jetzt verlängere. Sie sagt:

«Corona wird als Vorwand ausgenutzt, um eine Schrittweise Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten durch die Hintertür einzuführen, weil sie an der Urne bisher stets scheiterte.»

Bereits dreimal, 1996, 2003 und 2010 sind im Kanton St.Gallen solche Vorlagen an der Urne abgelehnt worden. Im letzten Frühling hatte die Stadt St.Gallen ihren Spielraum als Tourismusgemeinde ausgeschöpft und die Öffnungszeiten per Vollzugsreglement verlängert. Seit Juni dürfen die Geschäfte innerhalb eines touristischen Perimeters länger geöffnet haben. Im Februar hat der St.Galler Kantonsrat eine Motion von FDP und SVP gutgeheissen, die eine umfassende Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten verlangt. Der vierte Anlauf innert 25 Jahren.

Das neueste Vorhaben des Volkswirtschaftsdepartements sei lediglich ein weiterer Versuch von bürgerlicher Seite, die Pandemie zu instrumentalisieren, um die Interessen der Grossverteiler durchzusetzen, sagt Gysi. Seit Jahren werde die Liberalisierung gefördert, doch das Volk habe sie immer abgelehnt. «Auch in den Kantonen Bern und Zug wurde eine Ausdehnung der Verkaufszeiten Anfang März abgelehnt. Das Volk will das nicht.» Aus diesem Grund würden nun rechtliche Schlupflöcher genutzt, um den Wandel entgegen dem Willen des Volkes schleichend durchzusetzen.

Noch ist alles offen

Noch ist allerdings nicht sicher, ob und wann die verlängerten Öffnungszeiten eingeführt werden. Stefan Wehrle sagt:

«Es steht noch völlig offen, ob der Vorschlag per Allgemeinverfügung umgesetzt wird.»

Es habe sich bei dem Brief lediglich um eine Umfrage unter Interessensvertretern des Detailhandels gehandelt, sagt Wehrle. Zu den bisherigen Reaktionen mochte er sich nicht äussern. Die Umfrage laufe noch bis zum 23. März.