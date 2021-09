Nach der Pandemie nimmt die Zahl der Fahrgäste wieder zu

Öffentlicher Verkehr Nach Corona-Einbruch 2020: Zahl der Fahrgäste in Bahn, Bus und Schiff nimmt in der Ostschweiz zaghaft wieder zu In der Ostschweiz erholen sich die Passagierzahlen des öffentlichen Verkehrs langsam, aber stetig. Die finanziellen Nachwehen haben allerdings Auswirkungen auf die Staatsfinanzen: Sie werden noch bis 2024 spürbar sein. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Der Astoro der SBB, der künftig auf der Strecke Zürich–München verkehren wird, wird ab Mitte Dezember bis Frühling 2022 für den Grenzübertritt in St.Margrethen umgebaut.

«Bleiben Sie zu Hause!» – diese Empfehlung von Gesundheitsminister Alain Berset vom März 2020 leitete den stärksten Fahrgastrückgang im öffentlichen Verkehr in der jüngeren Zeit ein. Mit 30 Prozent weniger Pendlern outete sich die Stadt Zürich als einer der grossen Coronaverlierer, nachdem die Passagierzahlen in Trams, Bussen und Zügen während der Coronapandemie 2020 eingebrochen waren.

Ausgedünnte Fahrpläne, Kurzarbeit, Kündigungen: Auch die Ostschweizer Bahn- und Busunternehmen traf es hart, wie die Recherche dieser Zeitung bei den grössten Transportunternehmen im September 2020 zeigte. SBB, Thurbo, Südostbahn, Appenzeller Bahnen und die Frauenfeld-Wil-Bahn (die letzteren zwei damals noch nicht fusioniert) rechneten mit Ertragsausfällen und Defiziten in Millionenhöhe wie auch Postauto, die Verkehrsbetriebe St.Gallen und Bus Ostschweiz.

Im Thurgau waren die Auswirkungen in der Schifffahrt am grössten

Inzwischen haben die Kantone Thurgau und St.Gallen ausgewiesen, wie gross dieser Einbruch tatsächlich war. Demnach waren im Kanton Thurgau im vergangenen Jahr 27 Prozent weniger Passagiere mit Bahn, Bus und Schiff gegenüber 2019 unterwegs. In absoluten Zahlen fällt der Bahnverkehr am meisten ins Gewicht: Hier wurden noch 16,1 Millionen Fahrgäste registriert gegenüber 22,5 Millionen im Vorjahr. In der Schifffahrt waren die anteilsmässigen Auswirkungen mit 51,2 Prozent weniger Fahrgästen am grössten – sie sanken von 854’000 auf 428’000. Im Ortsverkehr war der Passagierrückgang am geringsten: Aber auch hier nahmen die Passierzahlen um 22 Prozent ab.

Im Kanton St.Gallen betrug der Rückgang 24 Prozent. Insbesondere im Frühling 2020 sank aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie die Auslastung bei Bahn und Bus massiv: Nur noch 63 Millionen Fahrgäste (ohne Fernverkehr) nutzten den öffentlichen Verkehr. Die Erholung der Nachfrage ab Sommer 2020 erfolgte zwar zögerlich, aber stetig. Dies zeigt der aktuelle Bericht zum öffentlichen Verkehr. Im ersten Halbjahr 2021 stieg die Zahl der Reisenden gegenüber dem Jahr 2020 wieder deutlich. Die Transportunternehmen gehen aber davon aus, dass das Vorkrisenniveau erst wieder im Jahr 2024 erreicht wird.

Nur 27 Prozent sehr gut bis gut erschlossen Über den gesamten Kanton St.Gallen betrachtet, sind 27 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner sehr gut bis gut und 63 Prozent mittelmässig bis gering mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Rund 42 Prozent der Beschäftigten innerhalb der Bauzonen sind gut bis sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen. (cz)

Ostwind, der flächenmässig grösste Tarifverbund der Schweiz mit 30 Transportunternehmen und einem Streckennetz von rund 4000 Kilometern, verbuchte im Jahr 2019 noch einen Umsatz von 207 Millionen Franken. Dieser sank im Krisenjahr 2020 auf 158 Millionen. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind Umsatzzahlen von 168, 187 und 197 Millionen Franken prognostiziert.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr, Kanton St.Gallen. Bild: PD

Im Budget 2022 rechnet der Kanton St.Gallen mit brutto 146,9 Millionen Franken für den öffentlichen Verkehr, daran beteiligen sich die Gemeinden mit 73,7 Millionen Franken. Die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise wirkt sich auf die Staatsfinanzen aus: Der covid-19-bedingte Einbruch bei der Nachfrage und den Erlösen führte im Jahr 2020 zu einem deutlich tieferen Kostendeckungsgrad von 45,6 Prozent (2019: 53,9 Prozent).

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen, schätzt, dass die Pandemie in den Jahren 2020 bis 2023 daher zusätzliche Abgeltungen der öffentlichen Hand von 25,6 Millionen Franken auslösen wird. An diesen ungedeckten Mehrkosten im Regional- und Ortsverkehr, die im Jahresbericht noch nicht ausgewiesen werden, beteiligen sich die Gemeinden hälftig mit rund 13 Millionen Franken. Ruggli sagt:

«Die Defizitdeckung des Jahres 2020 fällt mit 2,3 Millionen Franken tiefer aus als erwartet, weil die Transportunternehmen ihre Reserven auflösten und sparten.»

Für 2021 ist wie im Vorjahr geplant, Defizitbeiträge zu leisten und noch vorhandene Reserven der Transportunternehmen aufzulösen.

Auch der Bund wird den Transportunternehmen die nachgewiesene Finanzierungslücke aus dem Jahr 2020 nachträglich mittels Defizitdeckung im Jahr 2021 ausgleichen. Ausserdem wird er den Transportunternehmen für die zu erwartenden Umsatzverluste im 2021 höhere Abgeltungen oder gegebenenfalls Defizitbeiträge gewähren. Die eidgenössischen Räte entscheiden in der Wintersession über mögliche Defizitbeiträge.

Umbau des EC Zürich–St.Gallen–München bringt Verzögerungen

Zwischen den Metropolregionen Zürich und München verkehren täglich zwölf Züge, je sechs pro Richtung – die Fahrt dauert seit Dezember 2020 noch immer vier Stunden statt der versprochenen drei Stunden 30 Minuten. Ab dem kommenden Fahrplanwechsel vom 12. Dezember 2021 profitieren Bahnreisende bei täglich drei Zügen von den schnelleren Verbindungen von zwei Stunden und 30 Minuten ab St.Gallen. Bei den anderen drei Verbindungen bleibt die Fahrtzeit vorerst weiterhin unverändert – und die Reisenden müssen in St.Margrethen vom beziehungsweise auf den Interregio 13 umsteigen. Ab Frühling 2022 sollen dann alle Züge zwischen Zürich und München in beiden Richtungen direkt und in zweieinhalb Stunden verkehren können.

Für die Verkürzung der Fahrzeit müssen die EC-Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Astoro mit dem europaweit standardisierten Zugbeeinflussungssystem ETCS Baseline 3 ausgerüstet werden. Dieses ermöglicht kürzere Haltezeiten an den Grenzbahnhöfen, heute müssen die SBB-Triebzüge in St.Margrethen jeweils noch einen Systemwechsel im Stillstand machen. Die technische Umrüstung auf die Umstellung während der Fahrt führt zwischen Fahrplanwechsel im Dezember 2021 und Frühling 2022 dazu, dass zwischen Zürich, St.Gallen und St.Margrethen zur Nebenverkehrszeit zwei Direktverbindungen pro Richtung weniger verkehren werden.

Ebenfalls ab dem Fahrplanwechsel wird die S-Bahn Romanshorn–Rorschach (S7) am Wochenende jeweils im Zweistundentakt nach Bregenz–Lindau verlängert. Zusammen mit dem Eurocity (Zürich–)St.Gallen–München werden damit die Städte entlang des östlichen Bodensees untereinander stündlich mit dem Fernverkehr verbunden.

Laut dem Amt für öffentlichen Verkehr wird zudem der IC5 Genève–Zürich–St.Gallen stündlich bis nach Rorschach verlängert und in Wil wird die Buslinie nach Kirchberg ausgebaut, womit einige Siedlungsgebiete neu erschlossen werden können. (cz)