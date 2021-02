ÖFFENTLICHER VERKEHR Mit der Seilbahn durch die Stadt St.Gallen – nur eine Seifenblase oder mehr? Im Land der Seilbahnen vergleicht sich die Gallusstadt mit den ganz Grossen – und scheitert auf der Suche nach Alternativen im öffentlichen Verkehr. Zumindest vorerst. Christoph Zweili 12.02.2021, 05.00 Uhr

Die Luschniki-Seilbahn als urbanes Transportsystem – auch ein Novum in Moskau, gebaut vom Flumser Seilbahnbauer Bartholet Maschinenbau AG. Bild: PD

Théo Buff, Geschichtenerzähler, Historiker, Märchenfreund, Philosoph, Original und Bücherwurm. Bild: Ralph Ribi

Nicht realisierte Eisenbahnen, Expressstrassen und Kuriositäten wie die Luftseilbahn vom Stadtpark hinauf auf den Freudenberg in den 1950er-Jahren, gedacht als Ausflugsbahn. Das und andere städtebauliche Ideen und Utopien gab es alles schon in St.Gallen. Sie blieben Teil einer «Stadt, wie sie nie gebaut wurde», wie Théo Buff, inzwischen pensionierter Mitarbeiter bei der Bauverwaltung, sie 2016 in seinem Buch nennt: «Ein bunter Cocktail verblüffender, spannender und schräger Ideen und Projekte». Von den vielen Ideen, wie die Hügel der Stadt leichter erklommen werden könnten, wurde im Laufe der Geschichte nur die Mühleggbahn gebaut und 1893 in Betrieb genommen.

Knapp 130 Jahre später droht der öffentliche Verkehr in der Kantonshauptstadt in einigen Nadelöhren zu ersticken, das St.Galler Bussystem gilt als überholt. Die Diskussionen landen alle am gleichen Punkt, einem Bus-Hubsystem, das am Stadtrand endet. In der Längsachse wäre ein möglichst leistungsfähiges öffentliches Transportmittel nötig – idealerweise eine Trambahn auf einer eigenen Trasse wie es sie bereits einmal gab.

Beat Tinner, Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements. Bild: Ralph Ribi

Warum aber nur stets an den gleichen Ideen herumfeilen?, sagte sich Volkswirtschaftschef Beat Tinner. In der Fachwelt immer wieder diskutiert werden urbane Seilbahnen, wie es sie in Städten wie London, Brest, Ankara, Berlin, Singapur, Cali und Medellin, Caracas, Rio de Janeiro, Hongkong oder Moskau gibt. Der Regierungsrat gab daher eine Machbarkeitsstudie für eine Stadtseilbahn mit öffentlicher Erschliessungsfunktion bei den Ingenieuren und Planern der Zatran GmbH in Dornbirn in Auftrag.

In der Stadt St.Gallen konzentriert sich die grösste Nachfrage auf die Talachse. Zu prüfen war also ein Seilbahnsystem, das die Passagiere rasch vom Osten (Neudorf) und Westen (Gossau, beziehungsweise St.Gallen-Winkeln) zum Bahnhof ins Stadtzentrum bringt. Untersucht wurde auch die Erschliessung ab Bahnhof zum neuen Uni-Standort am Platztor sowie die Verbindung zum bestehenden Uni-Standort auf dem Rosenberg und als Ergänzung der Weiterzug über das Sittertobel nach Engelburg.

Zu wenig Fahrgäste, um rentabel zu sein

Dann die Enttäuschung: Laut Studie ist das Fahrgast-Potenzial ernüchternd: Auf der Linie Ost ergibt sich ein stündlicher Spitzenverkehr von 1700 Personen im Innenstadt-Bereich vom Bahnhof bis zur Olma und zum Kantonsspital, «Richtung Neudorf nimmt es dann rapide ab», sagt Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr. «Es liesse sich aber markant steigern.» Auf der gesamten Linie West vom Bahnhof Gossau bis zum Bahnhof St.Gallen liegen die zu erwarteten Spitzenkapazitäten unter der Rentabilitätsgrenze für Seilbahnen von stündlich 1000 Personen. Dasselbe gilt für den Abschnitt Platztor-HSG und erst recht die Weiterführung nach Engelburg. In der Studie heisst es:

«Hier sind die Kapazitäten viel zu gering, um eine Seilbahnanbindung zu rechtfertigen.»

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr. Bild: PD

Der Rahmen für die Investitionskosten für die durchgehende Ost-West-Seilbahnlinie wird auf rund 250 Millionen Franken geschätzt. Dazu kommen jährliche Betriebskosten von rund zwölf Millionen Franken. Auf den HSG-Ableger, beziehungsweise die Weiterführung nach Engelburg, wird nicht zuletzt aus raumplanerischen Gründen verzichtet, weil die Erschliessung per Seilbahn zu einem Fehlanreiz führen würde. «Das grösste Wachstum soll im urbanen Raum und nicht in der Agglomeration stattfinden», sagt Ruggli.

Die drei geprüften Stränge der Seilbahnstudie. Bild: Seilbahnstudie Kanton St.Gallen

Der Schluss ist schnell erzählt: Die Idee einer Seilbahn wird im Kanton St.Gallen nicht weiterverfolgt. Die Kosten für den Bau und den Betrieb einer Seilbahn im Stadtgebiet sind im Vergleich zu einem leistungsfähigen Bussystem sehr hoch. Ruggli sagt:

«Um die gleiche Erschliessungsqualität zu erzielen, müssten wir alle paar hundert Meter eine Station bauen, damit die Passagiere ein- und aussteigen können.»

Der Raumbedarf für diese Stationen sei hoch, der Bau der Seilbahn führe zu markanten Eingriffen ins Ortsbild und ins Privateigentum – unter anderem sei der Gedanke unvorstellbar, das Unesco-Welterbe, den Klosterbezirk, einfach so zu überfliegen.

In der Talsohle kann St.Gallen die Vorteile einer Seilbahn nicht ausspielen

Kommt dazu: Die Fahrzeit ist durch die beschränkte Fahrgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln höher, die Seilbahn damit weniger attraktiv. Die Vorteile einer Seilbahn, natürliche Barrieren wie Seen, Flüsse oder Berge zu überfliegen, können in St.Gallen entlang der Talsohle nicht ausgespielt werden. Bei den Verbindungen zur HSG und weiter nach Engelburg liesse sich der Höhenunterschied zwar rasch überwinden, allerdings fehlt hier das nötige Fahrgast-Potenzial, um die Seilbahn auszulasten.

Die Studie verschwindet also sang- und klanglos in einer Amtsschublade? Departementschef Tinner nimmt es gelassen:

«Wir haben eine Möglichkeit ausgeschlossen. Was bleibt, ist die Idee einer Trambahn. Aber die würde das Doppelte, also 500 Millionen Franken, kosten.»

Um diesen Quantensprung wagen zu können, will Tinner die Agglomerationen Gossau und Wittenbach mit einbinden. Das Projekt will er in der kantonalen Gesamtverkehrsstrategie 2024–2028 lancieren. Diese wird in der Regierung Anfang 2023 beraten. Das ist schon bald.