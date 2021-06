Frauenfeld-Wil-Bahn fusioniert mit den Appenzeller Bahnen

Öffentlicher Verkehr Es ist definitiv: Frauenfeld-Wil-Bahn und Appenzeller Bahnen fusionieren Die Frauenfeld-Wil-Bahn hat an ihrer heutigen Generalversammlung der Fusion mit den Appenzeller Bahnen zugestimmt. Die Fusion wirkt rückwirkend auf den 1. Januar. 17.06.2021, 11.18 Uhr

Nun ist es definitiv: Die Frauenfeld-Wil-Bahn und die Appenzeller Bahnen fusionieren. Bild: PD

(pd/mas) Die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) fusioniert rückwirkend per 1. Januar 2021 mit den Appenzeller Bahnen (AB), heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Aktionärinnen und Aktionäre der AB haben die Fusion am 11. Juni 2021 an ihrer Generalversammlung gutgeheissen. Heute haben auch die Mitglieder der FWB an der 133. Generalversammlung dem Antrag für die Fusion der Frauenfeld-Wil-Bahn mit den Appenzeller Bahnen mit 99.9 Prozent der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt.