ÖFFENTLICHER VERKEHR Die meisten verkehrsintensiven Anlagen werden gut durch Bus, Tram oder S-Bahnen erschlossen – warum die Stadtseilbahnen noch weit weg sind Die Schweiz gilt als Musterland für Seilbahnen – allerdings nur in den Bergen. Urbane Seilbahnen gibt es noch keine, obwohl das Seilbahn-Know-how und die Topografie vorhanden wären. Experte Claudio Büchel von der Fachhochschule Ost über mögliche Chancen und Hindernisse auf dem Weg aus dem Verkehrskollaps. Christoph Zweili 12.02.2021, 14.30 Uhr

Andere Länder machen es vor: Die Luschniki-Seilbahn in Moskau führt vom gleichnamigen Olympiastadion über den Fluss Moskwa in die Sperlingsberge. Bild: Voroshirin Dmitriy

In Lateinamerika sind Seilbahnen in den Städten gang und gäbe. In der Schweiz gibt es bisher nur Ideen und Pläne. Warum ist das so?

Claudio Büchel: In der Schweiz gibt es tatsächlich noch keine urbane Seilbahnen, abgesehen natürlich von dem Standseilbahnen wie der Mühleggbahn, der Polybahn oder der Marzilibahn. Die seit 2008 konkreten Pläne für eine Seilbahn vom Bahnhof Stettbach zum Zoo auf dem Zürichberg beschäftigen mittlerweile die Gerichte. Und die ZKB-Bahn, die den Zürichsee queren soll, ist nicht in das umliegende ÖV-Netz integriert und wird damit auch hauptsächlich dem Freizeitverkehr dienen.

Ist der ländliche Kanton St.Gallen demnach für Stadtseilbahnen zu wenig städtisch?

Nein, ist er nicht. Für Seilbahnen braucht es aber eine grosse Nachfrage zwischen zwei Punkten. Das kann eine Verbindung zu einem Spital, einer Hochschule oder zwei Quartieren sein.

Claudio Büchel, Seilbahn-Experte. Bild: PD

Der Kanton hat ein derartiges Projekt für die Region St.Gallen zumindest geprüft, die Realisierung aber verworfen. Wie schätzen Sie die topografischen Verhältnisse ein?

Seilbahnen können ihre Vorteile immer dann voll ausspielen, wenn Hindernisse, welche für Strassen (oder Tramgleise) schwierig zu überwinden sind (schwierige Topografie, Gewässer, Gleisfelder oder ähnliches). St.Gallen mit seiner abwechslungsreichen Topografie ist daher sicher ein Kandidat für urbane Seilbahnen. Die Mühleggbahn zeigt das ja exemplarisch auf. Hier ist es einfach keine schwebende Seilbahn, sondern eine Standseilbahn.

Aber diese führt auf einen Hügel. In der Studie war eine Ost-West-Lösung in der Luft gesucht, also in der Talsohle.

Die Wahl der Korridore überrascht tatsächlich: Zwischen Neudorf und Bahnhof hat es keine schwierige Topografie - hier hat die Seilbahn gegenüber einer gegenüber dem motorisierten Verkehr bevorzugten Bus- oder Tramlinie keine grossen Vorteile…

Der Seilbahn-Experte Claudio Büchel (39) ist seit 2017 Professor für Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an der Ostschweizer Fachhochschule in Rapperswil - er gilt als Seilbahn-Experte. Vorher war er Angebotsplaner für den Fernverkehr bei den SBB, Gebietsmanager bei den Verkehrsbetrieben Zürich, ÖV- und Verkehrsplaner in Rapperswil-Jona und Bern. (cz)

… die kommen dann beim Anstieg vom neuen Campus Platztor hinauf auf den Rosenberg und dem Ast Richtung Engelburg?

Der Korridor nach Engelburg ist interessant. Hier könnte die direkte Linienführung tatsächlich ein Vorteil sein. Allerdings ist die Frage nach der Station in Engelburg schwierig - Engelburg ist ein langgezogenes Strassendorf: Das kann ein Bus besser erschliessen als eine einzelne Seilbahnstation.

Bus oder Stadtseilbahn: Was ist besser?

Sind Gebiete gut integriert im Siedlungsgebiet, etwa das Kantonsspital, dann sind Trams oder Busse sinnvoller. Sie können alle 400 Meter halten und so den ganzen Siedlungsbereich erschliessen - Marktplatz, Kantonsschule, Theater, St.Fiden, Grossacker und andere. Mit einer Seilbahn sind weniger Stationen möglich, sonst wird es zu teuer und zu langsam. Der Ast Engelburg-St.Gallen ist interessant, weil dazwischen «nichts» ist.

Was ist das grösste Hindernis für den Bau von urbanen Seilbahnen?

Die Schwierigkeit, wenn man bestehende Gebäude «überfliegen» muss. Hier kommt sofort das Thema Ortsbildschutz und Bewilligungen ins Spiel.