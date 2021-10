Immer weniger Äpfel geerntet: Dies könnte sich bald ändern

Obsternte Bauern liefern immer weniger Äpfel in die Obstsammelstelle Waldkirch: In Zukunft könnte sich das wieder ändern Die Obstannahmestelle Waldkirch ist seit Anfang September in Betrieb. Wie bereits im Vorjahr fällt die Apfelernte mässig aus – schuld ist das schlechte Wetter. Neu gepflanzte Apfelbäume könnten den Markt in Zukunft aber wieder ankurbeln. Pascal Keel Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Apfelernte dürfte dieses Jahr rund ein Drittel unter der vom Vorjahr liegen. Bild: Pascal Keel

Alle Jahre wieder legt sich ein süsser Duft wie ein Teppich über Waldkirch. Er stammt von der Obstannahmestelle an der Hauptwilerstrasse 17. Es ist Apfelsaison und in der Annahmestelle wächst der Apfelberg – wenn auch etwas weniger hoch als auch schon.

Seit Anfang September, rund zwei Wochen später als üblich, können Landwirtinnen und Landwirte aus der Region ihre Äpfel und Birnen bei Sepp Oberholzer in Waldkirch abliefern. In seiner Obstannahmestelle lagert er das Obst und verfrachtet es anschliessend nach Arbon zur Mosterei Möhl, wo es zu Saft und Konzentrat verarbeitet wird. Damit nimmt erspart er den Bäuerinnen und Bauern den langen Weg nach Arbon.

Noch weniger als letztes Jahr

Sepp Oberholzer leitet die Obstannahmestelle in Waldkirch. Bild: Pascal Keel

Ein Bauer fährt rückwärts an die Annahmestelle heran. Er öffnet die Ladefläche seines Pick-ups. Rund zwei Tonnen Äpfel – hauptsächlich Spezialsorten wie Blauacher, Boskoop oder Schneiderapfel – purzeln in die Mulde. Viele Äpfel sind dreckig. Das sei dem regnerischen Wetter geschuldet, sagt Sepp Oberholzer. Die Äpfel fallen auf den durchnässten Boden. Bis zur Verarbeitung in Arbon sollen die Äpfel allerdings noch zweimal blinz und blank gewaschen werden.

Es sei auch schon mehr los gewesen, erzählt er später bei einem Kaffee im warmen Hüttchen. Wegen des kalten Frühlings und des verregneten Sommers steht es düster um die diesjährige Apfelernte. Der September sei zwar in Ordnung gewesen, tatsächlich hätten bisher aber weniger Bauern vorbeigeschaut als auch schon.

Bereits im vergangenen Jahr fiel die Apfelernte unterdurchschnittlich aus. Nur gut 1700 Tonnen Obst wurden 2020 zu ihm nach Waldkirch geliefert. Zum Vergleich: In einem guten Apfeljahr fährt Oberholzer zwischen 3500 und 4000 Tonnen nach Arbon. 2018 waren es sogar 5000 Tonnen. Damals standen die Apfelbäuerinnen- und bauern vor der Annahmestelle bis zum Kreisel Schlange. In diesem Jahr zeichnet sich ein ganz anderes Bild ab. Aller Voraussicht nach fällt die Ernte gar noch schlechter aus als 2020:

«Dieses Jahr ist ganz mies.»

Genaue Zahlen kann Oberholzer noch nicht nennen. Gemäss ersten Ernteschätzungen des Schweizer Obstverbandes wird die Gesamtmostobsternte 2021 aber gegen ein Drittel unter der Erntemenge von 2020 liegen.

Apfelboom trotz Negativtrend

Obschon die Erntezahlen in den letzten Jahren konstant gesunken sind, müsse man sich um den St.Galler Apfelmarkt keine Sorgen machen, versichert Oberholzer. Zum einen habe Möhl dank des Spitzenjahres von 2018 immer noch genug Obstsaftkonzentrat für die nächsten Jahre auf Vorrat, zum anderen sehe die Zukunft der St.Galler Apfelindustrie trotz derzeitigem Negativtrend sehr – ja fast schon zu – rosig aus. Oberholzer wagt zu prognostizieren:

«Der Apfelmarkt wird in den nächsten zehn Jahren rapide wachsen.»

In den letzten zwanzig Jahren sei die Anzahl an neu gepflanzten Apfelbäumen nämlich stark gestiegen. Der Grund: Um die natürliche Artenvielfalt zu erhalten und die Vernetzung der landschaftstypischen Lebensräume zu fördern, führte das Bundesamt für Landwirtschaft sogenannte Biodiversitätsförderflächen (BFF) ein. Landwirtinnen und Landwirte, die bei diesem Umweltprojekt mithelfen, werden vom Bund mit sogenannten Vernetzungsbeiträgen vergütet.

Hochstamm-Apfelbäume dienen vielen einheimischen, vom Aussterben bedrohten Singvögeln als Unterschlupf und Schutz vor Raubtieren. Aus diesem Grund zahlt der Bund für jeden neugepflanzten Hochstamm, der in einer BFF steht, jährlich bis zu 50 Franken, erzählt Oberholzer. Ein äusserst lukratives Geschäft:

«Ich kenne Bauern, die in den letzten Jahren über 2000 neue Apfelbäume gepflanzt haben.»

Die gepflanzten Bäume wachsen noch und werden erst in den nächsten Jahren Äpfel tragen. «Das wird wahnsinnige Mengen an Obst geben», sagt Oberholzer. Wahrscheinlich gar zu viel für die regionalen Mostereien. «Da wird man wahrscheinlich eine andere Verwendung finden müssen.»

Vorsichtiger Optimismus

Das Landwirtschaftsamt des Kantons St.Gallen bestätigt, dass wegen des Vernetzungsprojekts in den letzten Jahren in der Tat ausserordentlich viele Apfelbäume gepflanzt wurden. Ob dies tatsächlich zu einem Apfelboom führen werde, sei abzuwarten. Hochstamm-Apfelbäume bräuchten teils bis zu 40 Jahre, bis sie Äpfel abwerfen. Es könnte also doch noch ein Weilchen dauern, bis die Bauern wieder vor der Obstannahmestelle in Waldkirch Schlange stehen.