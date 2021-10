Lastwagen in St.Gallen gestohlen – Täter setzen Fahrzeug in Brand

Unbekannte Täter stehlen Lieferwagen, rammen eine Brücke und setzen das Fahrzeug in Brand – mehrere 10'000 Franken Schaden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, hat eine unbekannte Täterschaft einen Lieferwagen gestohlen. Sie fuhr damit in eine Unterführung Richtung Oberriet. Weil der Lieferwagen zu hoch war, wurde dabei der komplette Aufbau abgerissen. Danach setzten die Diebe den Wagen in Brand.