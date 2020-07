Bundesgericht schickt Urteil zurück: Thurgauer Oberrichter hätte in Ausstand treten müssen Eine Frau aus dem Bezirk Arbon erreicht mit einer Beschwerde ans Bundesgericht, dass einer ihrer ehemaligen Anwälte in ihrem Fall nicht als Oberrichter amtieren darf. Thomas Wunderlin 26.07.2020, 19.14 Uhr

Das Thurgauer Obergericht in Frauenfeld. Reto Martin

Thurgau Das Bundesgericht hat in einem am Freitag veröffentlichten Urteil die Beschwerde einer Frau aus dem Bezirk Arbon gutgeheissen. Das Thurgauer Obergericht muss ein Revisionsgesuch gegen ihr Scheidungsurteil vom Februar 2018 neu beurteilen. Denn ein beteiligter Oberrichter war vorübergehend Scheidungsanwalt der Frau gewesen. «Mithin liegen Umstände vor, die den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit hervorrufen», heisst es im Urteil (5A_237/2020). Der Oberrichter bestritt, «in der gleichen Sache» tätig gewesen zu sein. Er habe die Beschwerdeführerin formell lediglich während sechs Monate vertreten und nur eine Rechtsschrift erstattet, in der es um vorsorgliche Massnahmen gegangen sei. Am strittigen Scheidungsverfahren sei er nicht beteiligt gewesen, ebenso wenig an den darauf folgenden Rechtsmittelverfahren.