Oberhelfenschwil verliert am meisten Einwohner, Benken baut am meisten und hat daher das grösste Wachstumspotenzial: Ein statistischer Blick auf den Kanton St.Gallen Wo endet die Stadt und wo beginnt der ländliche Raum? – Aktuelle Statistiken machen das Phänomen fassbar. Wir klären, wo im Kanton St.Gallen der grösste Wohlstand herrscht und wo es die meisten Jobs gibt. Christoph Zweili Aktualisiert 27.06.2020, 05.00 Uhr

Infografiken: Stefan Bogner

Die Stadt und der ländliche Raum sind auch im urbanisierten Landkanton St.Gallen schwer abzugrenzen. Gerne wird da – nicht nur bei Abstimmungen und Wahlen – ein Graben beschworen. In den Zentrumsstädten gibt es andere Probleme und andere Werthaltungen als in der Agglomeration.

Anhand von aktuellen Zahlen der Fachstelle für Statistik im Kanton St.Gallen wagen wir den Versuch, die Unterschiede zwischen städtischen, ländlichen und sogenannt intermediären Gemeinden aufzuzeigen – letzteres sind Gemeinden im Einflussgebiet städtischer Kerne. Es sind diese regionalen Ungleichheiten, welche den teils tiefen Graben zwischen städtisch und ländlich geprägten Orten erklären. Und um es vorwegzunehmen:

Nicht alle Klischees stimmen.

Ein Indikator für den Wohlstand einer Gemeinde ist die Steuerkraft der natürlichen Personen pro Kopf: Je höher dieser Ertrag ist, desto wohlhabender sind die Steuerpflichtigen der entsprechenden Gemeinde. Die 34 vom Bund als städtisch definierten Orte im Kanton St.Gallen wiesen 2018 im Durchschnitt einen Wert von 2257 Franken aus, an erster Stelle lag Rapperswil-Jona (3868 Franken), was der prosperierenden Wirtschaft und der Nähe zum zürcherischen Wirtschaftsraum zuzuschreiben ist. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Tübach und Balgach mit 3080 und 3010 Franken.

Kantonaler Spitzenreiter ist aber Mörschwil, die Zwischenstadtland-Gemeinde im Speckgürtel von St.Gallen, deren Steuerkraft seit 1987 fast kontinuierlich auf 4064 Franken gestiegen ist, zurückzuführen auf gut verdienende Familien in Einfamilienhäusern. Die durchschnittliche Steuerkraft der 24 ländlichen Orte beträgt lediglich 1913 Franken: Das Schlusslicht bildete Neckertal mit 1406 Franken, gefolgt von Hemberg (1509) und Mosnang (1521), alle drei Orte liegen im Wahlkreis Toggenburg.

Die städtische Gemeinde Au hat die höchste Autodichte

Am wenigsten Autos fahren in St.Gallen. Daten: Fachstelle für Statistik

Die Zahl der Autos galt einst als Zeichen des Wohlstands. Heute sagt die Autodichte aber auch etwas aus über Siedlungsqualität, Verkehrsinfrastruktur sowie die Verkehrskosten aus. 2019 waren im Kanton St.Gallen durchschnittlich 557 Personenwagen pro 1000 Einwohner registriert.

Die These, dass auf dem Land mehr mit dem Auto fahren, stimmt zwar gemessen am Mittelwert knapp; mit 773 Autos pro 1000 Einwohner ist die höchste Autodichte aber im städtischen Au zu finden, gefolgt von den beiden städtischen Orten Oberbüren (755) und Lichtensteig (745) und dem intermediären Zwischenstadtland-Ort Weesen (684). Kantonsweit sind aufgrund des ÖV-Angebots nicht unerwartet in der Stadt St.Gallen am wenigsten Autos (452) anzutreffen. Auf dem Land fahren am wenigsten Autos im Neckertal (478), gefolgt von Eichberg (481) und Amden (483).

Mehr Wohnungen bedeuten Bevölkerungszuwachs

Auf dem Land wird mehr gebaut als in der Stadt: Diese These stimmt – teilweise. Der Anteil Wohnungen in Gebäuden nach 2010 gibt Hinweise auf die Bautätigkeit in der jüngeren Vergangenheit und sie lässt Rückschlüsse auf die künftige Bevölkerungsentwicklung zu: Bei zunehmendem Wohnungsbestand ist tendenziell mit einem Bevölkerungszuwachs zu rechnen.

Spitzenreiter ist das ländliche Benken mit 20,8 Prozent, gefolgt von den ebenfalls ländlichen Kaltbrunn (18,5), Rüthi (18,2), Häggenschwil (17,6) und Sennwald (17,1). So weit, so logisch. Dann die Überraschung: Mit 1,7 Prozent bildet das ländliche Oberhelfenschwil das Schlusslicht, gefolgt vom städtischen Lichtensteig (2,4) und dem ländlichen Neckertal (3,2). Der Durchschnitt der Gemeinden im Kanton beträgt 10,3 Prozent.

In Berg ist die Wohneigentumsquote am höchsten, in Rorschach ist sie am tiefsten. Daten: Fachstelle für Statistik

Wer über Wohneigentum verfügt, hat eine langfristige Perspektive. Ein Zeichen, dass man sich ins Gemeinwesen integrieren will – gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, steuerlich. Daher liefert die Wohneigentumsquote ein weiteres Indiz, sie bezeichnet den Anteil der Privathaushalte mit selbst genutztem Stockwerkeigentum oder Hauseigentum. Sie liegt im Durchschnitt der Gemeinden bei 53,7 Prozent.

Mit 83,2 Prozent ist die Quote am höchsten in der intermediären Gemeinde Berg, am tiefsten im städtischen Rorschach (16,6).

Auf dem Land gibt es den grösseren Anteil an Bauzonenflächen. Mit 547 Quadratmetern pro Kopf punktet hier die ländliche Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. Im städtischen Rorschach stehen dagegen nur 127,5 Quadratmeter zur Verfügung.

Im Kanton St.Gallen leben rund dreizehn Prozent aller Menschen im ländlichen Raum, Tendenz sinkend. Mit 5321 Einwohnern pro Quadratkilometer am dichtesten bevölkert ist nicht etwa die Kantonshauptstadt St.Gallen, sondern Rorschach, gefolgt von den städtischen Gemeinden Widnau (2264) und Goldach (1925). Mit 12,3 Einwohnern pro Quadratkilometer am dünnsten besiedelt ist das ländliche Pfäfers, gefolgt von den Gemeinden Wildhaus-Alt St.Johann (30,4) und Nesslau (38,8).

In Benken ist die Bevölkerung in den letzten zehn Jahren am meisten gewachsen. Daten: Fachstelle für Statistik

Mit 23,3 Prozent ist in den letzten zehn Jahren auf dem Land die ständige Wohnbevölkerung in Benken am meisten gewachsen, während die Gemeinden Rüthi und Kaltbrunn um 20,5 und 19,6 Prozent zugelegt haben. Im gleichen Zeitraum hat Oberhelfenschwil (minus 6,9) am meisten Einwohner verloren, was sich auch im tiefsten Wert der nach 2010 gebauten Wohnungen widerspiegelt.

Am meisten Jobs gibt es in der Kantonshauptstadt

Die Beschäftigungsdichte ist in der Stadt St.Gallen am höchsten, in Eggersriet am tiefsten. Daten: Fachstelle für Statistik

Nicht unerwartet ist die Beschäftigungsdichte mit 82,1 Vollzeitstellen pro 100 Einwohner im arbeitsplatzreichen Zentrum St.Gallen am höchsten, während sie im vorwiegend als Wohnort genutzten Umland deutlich tiefer ist: Waldkirch (30,6), Wittenbach (30,5), Gaiserwald (21,5), Andwil (20,6), Häggenschwil (17,5), Eggersriet (10,6). Eine Ausnahme bildet hier die städtische Gemeinde Gossau (58,7).

Im übrigen Kanton weisen auch die Gemeinden Balgach (72,2), Sennwald (62,3) und Thal (59,9) eine hohe Beschäftigungsdichte auf.