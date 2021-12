Oberhelfenschwil: Elternpaar stirbt bei Brand, Kinder gerettet

Oberhelfenschwil Elternpaar stirbt bei Brand in Einfamilienhaus, Kinder können sich ins Freie retten Am Donnerstag ist in Oberhelfenschwil ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Unterdessen besteht die traurige Gewissheit, dass die zuvor vermissten Personen sich im Haus befunden haben und beim Brand verstarben. Aktualisiert 23.12.2021, 10.23 Uhr

Die Feuerwehr stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Bild: Kapo St.Gallen

In Oberhelfenschwil ist am Donnerstag ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Unterdessen hat sich der traurige Verdacht bestätigt, dass die beiden zuvor vermissten Personen sich im Haus befunden haben und beim Brand verstarben, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.