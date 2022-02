Keine Vergewaltigung; Er will Freispruch vor Obergericht

Beschwerde Der Beschuldigte vor dem Thurgauer Obergericht: «Ich hatte keine Not, diese Frau zu vergewaltigen» Die Verurteilung wegen Störung des Totenfriedens hat er akzeptiert. Es geht dabei um Isabella T., die in seiner Wohnung verstorben und dann im Teppich eingerollt im Wald bei Zezikon abgelegt wurde. Die Vergewaltigung einer jungen Brasilianerin bestreitet der Beschuldigte jedoch. Vor Obergericht will er nun einen Freispruch erreichen. Ida Sandl Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.30 Uhr

Der Eingang zum Bezirksgericht Frauenfeld. Hier wurde der mittlerweile fast 41-Jährige im letzten Jahr der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Archivbild: Donato Caspari

Es waren wilde Tage: An einem Freitagabend im Sommer 2019 lernten sie sich in einer Bar in Chur kennen. Er, 38 Jahre alt, gebürtiger Niederländer, sie 19, in Brasilien geboren. Als die erste Bar schloss, zogen sie weiter zur nächsten, dann zu Freunden. Sie tranken Alkohol, zogen sich zwischendrin eine Linie Kokain rein, hielten Händchen und feierten die Nacht durch. Am Samstag beschlossen sie, ins Hotel zu gehen, um etwas zu schlafen. Irgendwann am Sonntagabend soll der Mann die Frau vergewaltigt haben. Das Bezirksgericht Frauenfeld sprach ihn Ende Mai letzten Jahres schuldig. Er bestreitet dies und sagt: «Sie will nur das Geld, das sie als Genugtuung erhält.»

Sein Leben wurde zur Achterbahn

Jetzt liegt der Fall beim Obergericht, denn der Beschuldigte hat gegen das Urteil Beschwerde eingelegt. Am Donnerstag fand die Verhandlung statt. Der Mann, um den es geht, ist kein Unbekannter. In seiner Wohnung in Thundorf starb vor etwa vier Jahren Isabella T. an einem Drogenmix. Im Schock rief er zwei Freunde an und sie kamen auf die Idee, die tote Isabella T. in einen Teppich zu wickeln und bei Zezikon in den Wald zu werfen. Dafür hat ihn das Bezirksgericht Frauenfeld – ebenfalls an der Verhandlung von Mai 2021 – wegen Störung des Totenfriedens verurteilt. Das bestreitet er auch nicht. Er sagt vor Obergericht:

«Ich habe viele Fehler gemacht, und werde auch dafür bezahlen.»

Aber: «Ich hatte keine Not, diese Frau zu vergewaltigen.» Er glaubt, sie beschuldige ihn, um eine Genugtuung zu erhalten.

Kokain, wie hier bei diesem Symbolbild, spielte bei den Delikten stets eine Rolle. Bild: Martin Ruetschi

Nach dem tragischen Tod von Isabella T. sei sein Leben zur Achterbahn geworden. «Ich wusste nicht mehr, was richtig oder falsch ist.» Wegen des Medienrummels sei seine Ex-Frau mit dem gemeinsamen Sohn nach Deutschland gezogen. Da er die Schweiz nicht verlassen dürfe, habe er sein Kind seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Wegen der Artikel über ihn habe er seinen Job verloren. Jetzt hat er wieder Arbeit und die Chancen, dass er nach der Probezeit fest angestellt werde, stünden gut. Bleibt das Urteil des Bezirksgerichts allerdings bestehen, dann wird daraus nichts. Wegen der Vergewaltigung kassierte er nicht nur eine mehrjährige Gefängnisstrafe, sondern auch einen Landesverweis.

Aus Sicht des Verteidigers gibt es aber zu viele Ungereimtheiten in den Berichten der Frau. Einmal sage sie aus, er habe eine Zahnbürste vor ihren Augen zerbrochen und damit gedroht, ihr die Scheide aufzukratzen. Später wisse sie nicht mehr, ob die Zahnbürste schon kaputt gewesen sei.

«So eine eindrückliche Szene wie das Zerbrechen einer Zahnbürste vergisst man doch nicht.»

Auch eine andere Schilderung passt für den Verteidiger nicht ins Bild: So soll sein Mandant während des Geschlechtsverkehrs gefragt haben, ob er aufhören solle. Die Frau habe Ja gesagt, doch er habe weiter gemacht. «Welcher Vergewaltiger fragt, ob er aufhören soll?» Schleierhaft ist für den Anwalt, wieso die Frau nicht über ihr Handy Hilfe geholt habe. Das Handy der Frau hätten die Ermittler in jedem Fall auswerten müssen, wirft er den Strafverfolgern vor. Doch dafür sei es nun zu spät.

Der Verteidiger glaubt nicht an ein Trauma der Frau

Dass die Frau durch den Vorfall ein Trauma erlitten haben soll, ist für den Verteidiger wenig glaubhaft: «Wenn ich mir die Fotos auf Facebook anschaue, dann sehe ich eine junge Frau, die ihr Leben in vollen Zügen geniesst.» Mit der Psychotherapie habe sie erst ein Jahr nach der angeblichen Vergewaltigung begonnen: «Rechtzeitig vor dem Prozess.» Für die Vergewaltigung würden die Beweise fehlen, es müsse einen Freispruch für seinen Mandanten geben. Für die übrigen Delikte, wie die Störung des Totenfriedens, beantragt der Anwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten.

Die Staatsanwältin sagt, der Mann habe eine Drohkulisse aufgebaut

Die Staatsanwältin dagegen plädiert für eine Freiheitsstrafe von 42 Monaten und hält am Landesverweis von zehn Jahren fest. Das Bezirksgericht Frauenfeld habe die Aussagen der beiden Beteiligten sehr detailliert gewürdigt, auch unter dem Gesichtspunkt «im Zweifel für den Angeklagten». Die Aussagen der Frau seien insgesamt glaubwürdiger, während die Aussagen des Mannes Widersprüche und Lücken aufwiesen.

Der Mann habe nach und nach eine Drohkulisse aufgebaut, indem er etwa den Ausweis der Frau in Kokain gelegt und fotografiert habe. Angst habe ihr vor allem gemacht, als er ihr die Berichte über ihn in Zusammenhang mit dem Tod von Isabella T. gezeigt habe. Die Frau sei so eingeschüchtert gewesen, dass sie nicht mehr gewagt habe, sich zu wehren. Beim Geschlechtsverkehr habe er somit keine Gewalt anwenden müssen.

Im September ging er einem verdeckten Ermittler auf den Leim

Die Staatsanwältin sieht für den Mann keine günstige Prognose. Denn im September letzten Jahres habe er einem Anrufer, der bei ihm Kokain kaufen wollte, versichert, er könne es ihm besorgen. Pech für ihn, dass der potenzielle Käufer ein verdeckter Ermittler war. Aus Sicht des Verteidigers war dies «ein dummer Fehler». Sein Mandant sei in dieser Zeit arbeitslos gewesen. Er habe gedacht, er könne sich etwas Geld verdienen, die Adressen der Kokaindealer habe er noch gehabt, obwohl er selber nicht mehr konsumierte.

Das Obergericht wird sein Urteil schriftlich mitteilen.

