Oberegg Zwei Rücktritte und ein Förderbeitrag: Bezirksrat spricht 60'000 Franken für den Feldlipark Der Vermittler des Bezirks Mario Wolf hat seinen Rücktritt auf Ende Amtsjahr 2020/2021 eingereicht. Auch Claudia Enzler möchte ihre Tätigkeit in der Schulkommission per Ende 2021 beenden. 04.02.2021, 05.00 Uhr

Im innerrhodischen 1800-Seelen-Bezirk Oberegg gingen zwei Rücktritte ein. Bild: PD

(bk) Mario Wolf hat auf Ende Amtsjahr 2020/2021 die Demission als Vermittler des Bezirks eingereicht. Er wurde am 6. Mai 2018 gewählt. Verabschiedung und Verdankung folgen an der noch nicht sicher stattfindenden Info- und Orientierungsversammlung vom 7. April. Ein Rücktritt gibt es auch in der Schulkommission. Claudia Enzler hat sich entschlossen, auch auf Ende des Amtsjahres 2020/2021 aus der Kommission zurückzutreten. Sie wurde noch vor dem Zusammenschluss von Bezirk und Schule als Mitglied des damaligen Schulrats gewählt. Auch ihre Verabschiedung und Verdankung soll im April durchgeführt werden.

Die Schulliegenschaften werden bzw. sind an das Fernwärmenetz der Energie Oberegg AG angeschlossen. Die bisherige Heizung mit fossilen Brennstoffen konnte so stillgelegt beziehungsweise ausgebaut werden. An die Investitionen ist, auf entsprechendes Gesuch hin, aus dem kantonalen Förderprogramm ein Beitrag von 18681 Franken gesprochen worden.

Eine Vernehmlassung und ein neuer Service

Die Standeskommission ist vom Grossen Rat beauftragt worden, den letzten Sommer erlassenen Standeskommissionsbeschluss über ausserordentliche Urnenabstimmungen in eine ordent­liche Grossratsverordnung zu überführen. Obwohl der Bezirk Oberegg nur in Bezug auf kantonale Wahlen und Abstimmungen betroffen ist (in Oberegg wird auf kommunaler Ebene seit langer Zeit an der Urne abgestimmt), hat sich der Bezirksrat zur vorgeschlagenen Verordnung geäussert. Die Anregungen beschränken sich jedoch auf einige wenige Punkte.

Auf der Homepage des Bezirks können jetzt die Mitteilungen zu «Aktuelles» und «Veranstaltungen» abonniert werden. Wer sich für diesen Service registriert, erhält bei jedem Update eine E-Mail mit dem Link auf die Mitteilung zugestellt.

Gemeinde erwirbt ein Stockwerk im «Bären»

Der Bezirksrat hat entschlossen, die zum Verkauf stehende Stockwerkeigentumseinheit im «Bären» zu erwerben. Die ehemalige Zahnarztpraxis ist per 30. Dezember 2020 ins Eigentum des Bezirks überführt worden. Während sich für die kurzfristige Nutzung der Räume Bedarf abzeichnet, ist die mittel- und langfristige Nutzung noch nicht fix definiert. Verschiedene Varianten und Optionen werden in nächster Zeit geprüft.

Siedlungsentwässerung im Gebiet Feldlipark

Mit klimatischen Veränderungen und den bereits eingetretenen und künftig mehr zu erwartenden Intensivniederschlägen kommt der Siedlungsentwässerung in Zukunft deutlich mehr Bedeutung zu. Mit den Bauarbeiten bei der Feldlistrasse und dem Viehschauparkplatz eröffnete sich die Gelegenheit für den Bezirksrat, entsprechende Vorbereitungs- und Bauarbeiten sinnvoll zu koordinieren.

Im Bereich Feldlistrasse/Feldlipark sind die Voraussetzungen geschaffen worden, das bestehende veraltete Mischsystem zu eliminieren und den bearbeiteten Bereich durch das zeitgemässe Trennsystem zu ersetzen.

Die neue Meteorwasserleitung soll bei weiteren Gelegenheiten ergänzt und das Trennsystem so erweitert werden. Der Bezirksrat hat für das Projekt Siedlungsentwässerung Feldlistrasse/Feldlipark einen Nachtragskredit zulasten der Jahresrechnung 2020 über 60'000 Franken bewilligt.