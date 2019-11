Am Samstag ist kurz vor 22.30 Uhr auf der Autobahn A1 ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzte gab es keine.

Oberbüren: Auto von Familie gerät auf der A1 in Brand Am Samstag ist kurz vor 22.30 Uhr auf der Autobahn A1 ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzte gab es keine.

Das Auto stand in Flammen. (Bild: Kapo SG)

(kapo/bro) Ein 29-jähriger Autofahrer war mit seiner Familie am Samstagabend von St.Gallen in Richtung Wil unterwegs, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Sonntag in einer Mitteilung schreibt.

Auf der Höhe des Bürerstichs sah er laut Polizei im Rückspiegel Flammen am Heck seines Autos. Er konnte in einer Notfallnische anhalten. Sowohl der Mann, wie auch seine mitfahrende Frau und die drei Kinder konnten das Auto unverletzt verlassen.

Technischer Defekt

Hinter der Leitplanke habe sich die Feuerwehr verständigt. Diese sei ausgerückt und habe das Feuer gelöscht.

Das Auto erlitt gemäss Kantonspolizei einen Totalschaden. Am Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.