Nur briefliche Stimmabgaben möglich: Zweiter Wahlgang im Kanton St.Gallen im April findet statt Um die ordnungsgemässe Durchführung des Urnengangs vom 19. April sicherzustellen und die Mitglieder der Stimmbüros vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu schützen, hat die Regierung des Kanton St.Gallen verschiedene Massnahmen beschlossen. Ausnahmsweise ist die persönliche Stimmabgabe an der Urne nicht möglich. 19.03.2020, 14.58 Uhr

Eine persönliche Stimmabgabe an der Urne wird am 19. April nicht möglich sein. Bild: PD

(pd) Der Bundesrat hat am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass die eidgenössische Volksabstimmung vom 17. Mai 2020 nicht durchgeführt wird. Wie der Staatssekretär bereits an der Medienkonferenz der St.Galler Regierung vom Dienstag erläutert hat, hält die Regierung jedoch am Termin für den zweiten Wahlgang der Erneuerungswahl der Mitglieder der Regierung am 19. April 2020 fest. Laut einer Medienmitteilung der Staatskanzlei St.Gallen sei die Durchführung des Wahlgangs Voraussetzung dafür, dass die neue Regierung wie von der Verfassung vorgesehen besetzt werden kann und ihre Arbeit ordnungsgemäss am 1. Juni 2020 aufnimmt.