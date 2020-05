Kaffee auftischen mit Servierwagen und Schneeschaufel: Wie Ostschweizer Beizen der Krise trotzen – oder für immer die Türen schliessen Die Gastrobranche befürchtete eine Konkurswelle, stattdessen stehen die Zeichen am Montag auf Aufbruch. Noemi Heule 11.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Abstand muss stimmen: Die Tische vor dem «Zeughaus» in St.Gallen werden neu arrangiert.

Bild: Benjamin Manser

Claudia Eisenring hat geübt. Mittlerweile schafft sie den Balance-Akt, mit dem die Gastgeberin ihr Café in Niederuzwil trotz der Abstandsregel eröffnen will. Den Kaffee serviert sie statt per Tablett auf einer Schneeschaufel. «Das klappt ganz gut», sagt sie, die auf die Schaufel zurückgriff, weil sie grad kein anderes Instrumentarium zur Hand hatte. Schwieriger werde es, wenn jemand ein Bier bestelle.

Während Claudia Eisenring ihre nicht ganz ernst gemeinte Darbietung einstudierte, werweissten viele Beizen, ob sie am Montag 11. Mai wieder öffnen wollen oder doch nicht. Lohnt sich der Schritt trotz hoher Auflagen des Bundes? Viele entschieden sich dafür, einige lassen ihre Türen noch zu – und andere, so schien es, bleiben für immer geschlossen. Bis zu 40 Prozent der Betriebe werden im Juni nicht mehr öffnen, befürchtete Gastrosuisse vor drei Wochen. Für sie bedeute Lockdown gleichsam Konkurs.



Die Konkurswelle droht im Herbst

Nun wurde die Eröffnung vorverschoben und ist die Lage weniger schwarz als gemalt. Zumindest auf den ersten Blick. Ein einziger Gastronomiebetrieb hat im Kanton St.Gallen Konkurs angemeldet, heisst es bei Konkursamt. Das Ausflugsrestaurant Guggeien-Höchst am grünen St.Galler Stadtrand, das Ende April vermeldete, die Türen nach dem Lockdown nicht wieder zu öffnen, bleibt die Ausnahme – obwohl die Ostschweiz beim Beizensterben schweizweit eigentlich zu den traurigen Spitzenreitern gehört.



Die Pächter des Ausflugsrestaurant Guggeien-Höchst haben aufgegeben. Ende April vermeldeten sie, dass sie nach dem Lockdown nicht mehr aufmachen.





Bild: Nik Roth

Walter Tobler, Kantonalpräsident von Gastro St.Gallen Bild: Urs Bucher

Die gute Nachricht ist denn auch bitter im Abgang. Walter Tobler, Kantonalpräsident von Gastro St.Gallen, befürchtet, dass sich die Konkurswelle in den Herbst vertage, vor allem, wenn bis dahin keine Touristen ins Land kommen. Momentan seien Kredite einfach verfügbar, viele Betriebe stolperten in Richtung Wiedereröffnung. Ob alle diese Schulden schliesslich begleichen können, sei fraglich. Zumal das Gastgewerbe ohnehin konkursanfällig ist: Die Margen sind niedrig, die Risiken hoch. Dennoch sagt Tobler:



«Gesunde Betriebe mit Rücklagen sollten diese Coronakrise meistern.»

Verschiedene Betriebe, unterschiedliche Lösungen

Die Krise ist nicht vorbei, und nicht alle fahren den Betrieb hoch. Für die Kleinen rentiert sich der Aufwand wegen der wenigen Gäste, die mit Abstand im Lokal Platz haben, kaum.

«Es kostet viel und bringt wenig.»

Das sagt René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und Betreiber des «Bierfalken». So mache Unternehmertum keinen Spass. Einige Betriebe würden nun zwangsweise öffnen, weil ab Montag – sollte keine andere Regelung gefunden werden – die Kurzarbeitsentschädigung wegfalle, ergänzt Tobler, der selber drei Betriebe führt. Zwei davon, beide in Roggwil, macht er auf. Einen regulär, den andern mit «Waldschenke-Öffnungszeiten»: Nur bei gutem Wetter, wenn die Gartenwirtschaft mit ihren grosszügigen Platzverhältnissen öffnen kann, öffnet auch das Restaurant.



«Die Lösungen variieren von Betrieb zu Betrieb»

Trotz all der Zwischentöne ist die Weltuntergangsstimmung, die vor wenigen Wochen die Branche beherrschte, verflogen. Zum Tag der Lockerung des Lockdowns stehen die Zeichen vielerorts auf Aufbruch. Die Restaurants versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie rücken ihre Tische auseinander, stellen Trennwände auf, entfernen Mobiliar, tüfteln an Schutzkonzepten und überlegen, wie Claudia Eisenring in Niederuzwil, wie sie die Gäste bedienen können, ohne ihnen zu nahe zu treten. Die meisten setzen allerdings nicht auf Schneeschaufeln, sondern auf Servierwagen. Walter Tobler ist sich sicher:

«Dass es wieder etwas zu tun gibt, ist gut fürs Gemüt.»