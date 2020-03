Noch-Olma-Direktor und CVP-Nationalrat Nicolo Paganini zum Präsidenten des Schweizer Tourismusverbands gewählt Der STV-Vorstand hat den St. Galler CVP-Nationalrat Nicolo Paganini zum neuen Präsidenten gewählt.

Aktualisiert

Nicolo Paganini will Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands werden. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

(pd/lim) Neues Gesicht an der Spitze des Schweizer Tourismus-Verbands: Die Generalversammlung des Dachverbands hat am Freitag per E-Voting den St. Galler Nationalrat Nicolo Paganini zum neuen Präsidenten gewählt. Nicolo Paganini tritt die Nachfolge von Dominique de Buman an, der von 2009 bis 2020 im Amt war. Ebenfalls gewählt wurden die Mitglieder des Vorstands sowie des Ausschusses.