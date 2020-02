Noch-Olma-Direktor und CVP-Nationalrat Nicolo Paganini als Präsident des Schweizer Tourismusverbands nominiert Der STV-Vorstand hat den St. Galler CVP-Nationalrat Nicolo Paganini für die Wahl zum neuen Präsidenten nominiert. Die Wahl findet am 27. März statt. 14.02.2020, 10.54 Uhr

Nicolo Paganini will Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands werden. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

(pd/lim) Der amtierende Präsident des Schweizer Tourismusverbands (STV) Dominique de Buman wurde im vergangenen Jahr aus dem Nationalrat verabschiedet. Aufgrund einer Amtszeitbeschränkung konnte er nach 16 Jahren nicht mehr für eine weitere Periode antreten. Eine interne Findungskommission habe sich intensiv mit der Evaluation möglicher Nachfolgerinnen und Nachfolger befasst, heisst es in einer Medienmitteilung des STV. Mit dem Ostschweizer CVP-Nationalrat Nicolo Paganini steht nun der Kandidat fest, der für die Wahl nominiert wird.

Noch bis zum 31. Mai hält Nicolo Paganini als Direktor die Fäden der St.Galler Olma Messen in der Hand. Da diese Aufgabe für ihn nicht mehr mit dem Nationalratsmandant vereinbar ist, gab er Ende November seinen Rücktritt bekannt. Seine Wahl an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. März vorausgesetzt, tritt der 53-jährige sein Amt als STV-Präsident per sofort an.

Paganini sitzt seit März 2018 für den Kanton St. Gallen im Nationalrat. Er ist Mitglied im Fraktionsvorstand der Mitte-Fraktion CVP-EVP-BDP, der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, der Geschäftsprüfungskommission sowie der Gerichtskommission.

Dachverband und Netzwerkorganisation Die Aufgabe des Schweizer Tourismus-Verbands Der Schweizer Tourismus-Verband wird von über 500 Mitgliedern getragen. Als nationaler Dachverband und nationale Netzwerkorganisation vertritt er die Interessen des Schweizer Tourismus gegenüber Behörden, in der Politik, in den Medien sowie in der Öffentlichkeit. Der Sitz der STV-Geschäftsstelle ist in Bern.