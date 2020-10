Reportage Niemand weiss, ob sie wieder aufwachen: Wie am St.Galler Kantonsspital um das Leben von Coronapatienten gekämpft wird Ob sie es schaffen? Schulterzucken. Auf der Klinik für Intensivmedizin am Kantonsspital St.Gallen tun Pflegende und Ärzte alles, um Covid-19-Patienten zurück ins Leben zu holen. Janina Gehrig 23.10.2020, 20.28 Uhr Drucken Teilen

Vor zwei Stunden habe er noch etwas gegessen, gesagt, es sei gar nicht so schlimm mit der Atemnot. Dann musste er seine Frau anrufen. Ihr sagen, dass er nun intubiert werde. Jetzt steckt ein Beatmungsschlauch in der Luftröhre des 60-Jährigen. Was um ihn herum geschieht, nimmt er nicht mehr wahr. Zwei Pflegende und eine Ärztin stehen um sein Bett. Bevor sie den Covid-19-Patienten in die Bauchlage drehen können, saugen sie mit einem Schlauch Sekret aus der Lunge ab. «Wir untersuchen das Sekret auf Befall mit Bakterien oder Pilzen, um eine zusätzliche Superinfektion finden und korrekt behandeln zu können», sagt Gian-Reto Kleger.

«Stabil schlecht» sei der Zustand vieler Patienten, sagt Klinikleiter Gian-Reto Kleger. Bilder: Arthur Gamsa

Kleger ist Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Kantonsspital St.Gallen. Seit Jahren behandelt der 58-Jährige jene, die auf der Kippe stehen zwischen Leben und Tod. Patienten mit schwerkranken Bauchspeicheldrüsen, Nieren und Herzen, bakteriellen und viralen Infektionen. Seit März sind die zwölf Plätze der Station immer wieder mit Covid-19-Patienten belegt. Derzeit sind es fünf. Alle werden beatmet. Noch nie war die Zahl der Ansteckungen höher als in diesen Tagen. Am Mittwoch meldete das Bundesamt für Gesundheit 5256 Fälle. Im Kanton St.Gallen kamen an diesem Tag über 400 neue Fälle hinzu. Die meisten Erkrankungen verlaufen mild. Husten, leichtes Fieber. Doch nach wie vor erkranken Menschen auch schwer. Und deren Zahl steigt. Sie liegen hier, im Haus 01, gegenüber dem Kiosk, wo sich die Angestellten des Spitals, Bauarbeiter und Patienten ein Sandwich holen oder sich für eine Zigarette an die Sonne stellen. Neun von rund 70 Pflegenden sowie zwei Kader- und zwei Assistenzärzte kümmern sich hier im Schichtbetrieb rund um die Uhr um die Patienten.

Gian-Reto Kleger, Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Kantonsspital St.Gallen.

Nur knapp die Hälfte der Patienten überlebt die Beatmung

Ob der 60-Jährige wieder aufwacht? Ob er überlebt? Gian-Reto Kleger zuckt die Schultern: «Das kann man nicht sagen.» Wer wegen eines schweren Verlaufs von Covid-19 auf einer Intensivstation beatmet werden muss, hat eine knapp 50-prozentige Chance zu überleben. Kleger zeigt auf das Computertomogrammbild der Lunge. Die schwarze Fläche ist von weissen Flecken übersät. Die Entzündung hat das ganze Organ des Patienten erfasst. Ein Blick auf den Monitor: «Miserabel», sagt Kleger. Er meint die Sauerstoffsättigung im Blut. Obwohl der Mann mit 80 Prozent Sauerstoff angereicherte Luft verabreicht bekommt, erreicht er im Körper nur eine Sättigung von 85 Prozent. «Das ist, wie wenn wir auf der Capanna Regina Margherita auf 4500 Metern über Meer sitzen würden», sagt Ursula Betschart, die Leiterin Pflege. Zum Vergleich: Normale Raumluft enthält 21 Prozent Sauerstoff. Gesunden reicht das, um eine Sättigung von 98 Prozent im Blut zu erreichen.

Ursula Betschart, Leiterin Pflege auf der Klinik für Intensivmedizin.

Betschart arbeitet seit 25 Jahren hier. Sie macht die Personalplanung, organisiert Medikamente, Schutzmaterial, bestellt Beatmungsgeräte und konfiguriert sie zusammen mit anderen Mitarbeitern. Zu Beginn der Pandemie sei die Angst auf der Station spürbar gewesen. «Stecken wir uns alle an?», habe man sich gefragt. Risikopersonen unter den Mitarbeitern wurden beurlaubt oder auf andere Stationen versetzt, frühere Mitarbeiter zurückgeholt. Das war während des Lockdowns. Jetzt regelt ein Dreistufenplan, wann solche Massnahmen wieder zum Zuge kommen.

Die Patientin nebenan wird seit zwei Wochen beatmet. Dazwischen konnte sie extubiert werden, sich mit den Angehörigen besprechen. «Wir dachten schon, es gehe endlich besser. Dann ging es plötzlich massiv schlechter», sagt Betschart. Erst habe sie darum gebeten, nochmals geweckt zu werden. Bevor sie erneut beatmet werden musste, sagte sie: «Wenn ich nicht mehr selbstständig meinen Garten pflegen kann, behandelt mich nicht mehr weiter.» Jetzt leidet die Frau an einem fortgeschrittenen Lungenversagen. Von Stunde zu Stunde wird die Lunge steifer und vernarbt. Betschart sagt:

«Wir können sie nicht mehr retten.»

Die Frau liegt regungslos da. Nur der Schlauch zuckt in regelmässigen Abständen, wenn Sauerstoff in ihre Lunge gepumpt wird. Eine Maschine, die ein Leben erhält, das den Kampf bereits verloren hat.

Es gibt Experten, die sagen, Covid-19 sei mittlerweile «managebar». Kleger sagt:

«Covid-19 ist eine lebensgefährliche Krankheit. Nach wie vor gibt es keine Behandlung, die den Krankheitsprozess günstig beeinflussen würde. Oft kann man nur warten, bis die Lunge sich erholt.»

Es gibt Patienten, die monatelang beatmet wurden.

Jeder Handgriff muss sitzen.

Hydroxychloroquin, Kaletra, Remdesivir. All diese Medikamente, ursprünglich gegen Malaria, HIV oder Ebola entwickelt, versprachen schon Hoffnung im Kampf gegen Covid-19. Viele stellten sich als wirkungslos heraus oder verursachten zu viele Nebenwirkungen. «Unser Apotheker hat alles dafür getan, Remdesivir zu erhalten und ich konnte etwas an Lager nehmen. Jetzt lagern sechs Ampullen in unserem Kühlschrank und nächste Woche wird die WHO das Medikament wieder von der Liste der wirksamen Medikamente gegen das Coronavirus streichen», sagt Betschart und verwirft die Hände.

Noch fehlen viele wissenschaftliche Daten und fundierte Studien. Man greift nach jedem Strohhalm. Zwar tragen Betschart und ihr Team täglich die Befunde in eine Datenbank ein, es gibt regelmässig Diskussionen, einen Austausch mit den Spezialisten der Infektiologie. So sollen Blutwerte und andere Kennzahlen künftige Prognosen erleichtern und Therapieoptionen eröffnen. «Wir haben sehr viel gelernt, gerade übers Wochenende wieder ein neues Beatmungskonzept erstellt», sagt Kleger. Als grösstes Lehrstück bezeichnet er die Erkenntnis, dass Covidpatienten häufig Thrombosen entwickeln und sich die Blutgefässe entzünden. Alle Patienten erhalten deshalb Blutverdünner. «Aber dennoch wissen wir so vieles noch nicht.» Die Dynamik könne niemand vorhersehen.

Eine Pflegefachfrau zieht sich eine spezielle Schutzmaske über.

Die Anzahl Beatmungsplätze nützt nichts, wenn das Personal fehlt

Wie in fast allen Schweizer Kantonen sind auch in St. Gallen die Spitalkapazitäten noch nicht ausgeschöpft. 36 Beatmungsplätze gibt es allein am Kantonsspital, die innert Kürze auf 44 erhöht werden könnten. Doch es nützt nichts, sich an die Anzahl der Intensivplätze und Beatmungsgeräte zu halten, die notfalls zur Verfügung stünden. Die Qualität der Behandlung hänge von gut geschultem Personal ab, das mit den Patienten umgehen und Veränderungen antizipieren könne, sagt Kleger. Betschart erinnert an den Zustand der Patienten aus dem Elsass, die sie im Frühling hier aufgenommen haben.

«Sie hatten Druckstellen im Gesicht von der Bauchlage, waren voller eingetrocknetem Stuhl. Ein Loch im Beatmungsschlauch war mit Pflastern geflickt worden.»

Hinter dem blassgelben Vorhang liegen zwei weitere Covid-Patienten. 66 und 51 Jahre alt. Ihr Zustand? Stabil schlecht. Seit Tagen. Ein nackter Rücken, an dem die Elektroden kleben, ein Hinterkopf, über den mehrere Schläuche verlaufen. Ein Arm, über das Kissen geschlungen. Monitore, die piepsen. Drei Töne hier, drei Töne da. Auf der Fensterbank die Fotos von Angehörigen, die um sie bangen. Die Frau wird über einen Luftröhrenschnitt beatmet. Wird sie ins Leben zurückkehren? Schulterzucken. Wenn die Patienten wieder selbst atmen und erwachen, fange die schwierigste Phase erst an, sagt Kleger. «Dann kann nochmals eine Verschlechterung der Situation eintreten. Viele haben grosse neurologische Probleme und stecken meist stunden- oder tagelang im Delirium. Das ist für die Angehörigen und das Personal sehr belastend.»

Betschart und Kleger haben schon viele Patienten mit Lungenentzündungen betreut und behandelt. Sie haben auch schon Menschen an der Grippe sterben sehen. Betroffen gemacht hat Betschart etwa der Fall einer 21-jährigen Afghanin, die im Frühling an Influenza verstarb. «Sie war jahrelang auf der Flucht, hatte es endlich in die Schweiz geschafft. Und dann raffte sie diese Grippe dahin. Das war unfassbar. Sie hatte keine Chance im Leben.» Kleger sagt: «Virale Lungenentzündungen, so auch bei der Grippe, dauern sehr lange. Aber bei Infektionen mit Coronaviren dauert die Genesung noch viel länger. Wir wissen auch zu wenig über Langzeitschäden.»

Nur für gewisse Behandlungen an Covid-19-Patienten tragen Pflegende und Ärztinnen spezielle Masken und Schutzanzüge.

Draussen scheint die Sonne, Baukräne schwenken durch die Luft, Fussgänger eilen über das Spitalareal. Hier, im 1. Stock von Haus 01 ist nur das Geräusch der Beatmungsgeräte zu hören. Das Pumpen der Maschinen in regelmässigen Abständen, ein Zischen, dazwischen Stille.

«Das Unwissen auszuhalten, ist die grösste Herausforderung»

Wie gehen Mediziner mit dieser Machtlosigkeit um, keine Prognose stellen zu können? «Wir sind nicht machtlos», sagt Kleger. «Wir bieten die bestmögliche Intensivbehandlung.» Aber das Unwissen auszuhalten sei die grösste Herausforderung. «Man denkt, es trifft nur die Alten und die Kranken. Die Sorglosigkeit in breiten Teilen der Gesellschaft treibt mich um», sagt Betschart. Kürzlich sei sie nach der Arbeit in der Stadt von Coronaskeptikern angefragt worden, ob sie das Referendum gegen das Covid-19-Gesetz unterschreibe. Betschart schüttelt den Kopf. «Das macht mich wütend. Die Leute haben keine Ahnung, wie es ausgehen könnte.»

Kleger versteht, dass viele müde sind, wieder unter die Leute, auf ein Bier gehen wollen. «Wir sind alle nur Menschen.» Aber auch er sagt: «Draussen ist eine andere Welt. Manchmal denke ich: Sind wir die einzigen, die das Problem sehen? Die Leute, auch in hohen politischen Ämtern, haben nicht verstanden, was wir hier machen. Jetzt nimmt man unsere Arbeit endlich wahr.»

Es gibt die Epidemiologen, die den Behörden Vorwürfe machen, man habe zu stark auf die Eigenverantwortung gesetzt. Es gibt die Virologen, die davor warnen, das Virus wüten zu lassen. Die Politiker, die sagen, die Schweiz sei gut vorbereitet auf die zweite Welle. Kleger hält sich an andere Intensivmediziner. Etwa an den Rat des Mailänder Arztes, der die Schweiz im Frühling warnte: «Wenn ihr jetzt keinen Lockdown macht, habt ihr keine Chance.» Seit Ausbruch der Epidemie haben sich vier Pflegende und ein Arzt dieser Station mit dem Virus infiziert. Kleger sagt, er habe keine Angst.

Jeder Handgriff muss sitzen

Im Flur zieht sich eine Pflegefachfrau Haube, Brille, Schutzanzug und Handschuhe über. Der 60-jährige Patient soll in Bauchlage gebracht werden. «Dann braucht er weniger Sauerstoff, das Verhältnnis der Durchblutung zur Belüftung der Lunge ist dann besser», sagt Betschart. Zwölf Stunden bleibt er liegen, bevor er wieder gedreht wird. Auf keiner Station arbeiten Pfleger und Ärzte so eng zusammen. Jeder Handgriff muss sitzen. Rutscht der Schlauch aus der Luftröhre, stirbt der Patient. Anders als auf den Bildern aus Italien oder England, sind hier nur drei bis vier Fachkräfte für das Umlagern nötig. Eine Pflegefachfrau kniet auf dem Bett. Es ist eine mit Luft gefüllte Wechseldruckmatratze, gegen das Wundliegen. «Eins, zwei, drei», die Ärztin hält den Kopf des Patienten in den Händen. Von hinten drückt jemand seine Schulter hoch. Jetzt liegt er richtig, wie all die anderen Covid-19-Patienten hier. Keine Regung, keine Bewegung, in tiefem Schlaf. Für wie lange, weiss niemand.

Anders als in Italien oder England, sind hier nur drei bis vier Fachkräfte für das Umlagern der Patienten in die Bauchlage nötig.

Steigen die Coronafallzahlen, weil nun mehr getestet wird? Steigen sie, weil die Viruserkrankungen im Herbst ohnehin zunehmen? Stecken sich nun mehr jüngere Leute an oder hat sich das Virus gewandelt? Kleger zuckt mit den Schultern. All diese Fragen hat man ihm und Betschart schon gestellt. Interessante Fragen, aber sie kommen gerade von sehr weit her. Kleger winkt ab. Vor ihnen liegen die Patienten. Es gibt jetzt keine Zeit zum Nachdenken. Nur die Zeit, Leben zu retten.