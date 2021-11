Helikoptereinsatz in Teufen: 20 Gefährliche Fichten gefällt

Niederteufen Spezialeinsatz in Teufen: Helikopter fällt 20 gefährliche Fichten in einem Waldstück In Niederteufen drohten grosse, alte Bäume umzustürzen. Weil das Gelände sehr unwegsam ist, wurden die Fichten am Haken eines Helikopters gefällt und weggeflogen. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 08.11.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein K-Max-Spezialhelikopter fliegt die Bäume aus dem Wald heraus. Bild: Raphael Rohner

Am Montagmorgen klettern rund ein Dutzend Spezialisten der Firma Rotex aus dem Fürstentum Liechtenstein in Bäumen bei Niederteufen umher. Sie bringen Seile an den Fichtenstämmen an, damit diese gefällt werden können. Diese werden jedoch nicht auf klassische Weise abgesägt und durch den Wald gezogen. «Man kann sich das etwa so vorstellen, wie wenn man einen im Boden steckenden Ast nach und nach oben abbricht und die Stücke immer kürzer werden», erklärt der Projektleiter der Firma Rotex, Renato Giezendanner. Die Männer, die auf die Bäume geklettert sind, schneiden die Bäume schrittweise von oben zurück, während der Baum oben am Seil am Helikopter hängt.

Zwar ist der Einsatz in Niederteufen alltäglich, dennoch gab es Herausforderungen für Giezendanner und sein Team: «Wir schätzen das Gewicht der 20 Bäume auf rund 100 Tonnen. Bei jedem Flug schneiden wir maximal 2,7 Tonnen Holz ab und fliegen es weg. Wenn die Stücke schwerer sein sollten, müssen wir sie gleich abladen und dort noch einmal zerteilen.»

Dann fliegt der Spezialhelikopter des Typs Kaman K-Max K-1200 los. Die doppelläufigen Rotoren ermöglichen es, den fünfeinhalb Tonnen schweren Helikopter mit wenig Abwind und maximaler Tragfähigkeit fliegen zu lassen. Kaum fliegt der Heli mit der Winde über dem ersten Baum, heulen unter ihm am Stamm die Kettensägen los. Die Seile spannen sich, und der Baum hängt daran. Doch fliegt der Helikopter nicht nach oben, sondern langsam runter: Der Baum war zu schwer.

Zuschauer aus dem Quartier halten gespannt den Atem an und filmen den Heli mit ihren Smartphones. Schnell ist das zu schwere Baumstück am Boden abgelegt, wird das nächste Stück in Angriff genommen. Dieses Mal hebt der Helikopter den Baum ohne Mühe an und fliegt ihn davon.

Anwohner beobachten gespannt, wie die Spezialisten die Bäume fällen. Bild: Raphael Rohner

Der Helikopter fliegt mit einem Stück Fichte davon. Bild: Raphael Rohner

Bäume wurden zur Bedrohung für Häuser

Gespannt schaut auch Thomas Wenk, Leiter des Teufener Forstamtes, dem Helikopter und den Spezialisten bei der Arbeit zu: «Der südliche Bereich des Blattenwaldes hier bei Niederteufen wurde lange nicht mehr gepflegt. Darin befinden sich zahlreiche alte Bäume. Um die Gefahr für die benachbarten Liegenschaften durch die sturzgefährdeten Bäume zu beseitigen, müssen heute rund 20 Fichten entfernt werden.»

Der Spezialtransporthelikopter Kaman K-Max K-1200 ... (Bild: Raphael Rohner) ... fliegt am Montag mit dieser Winde über einen ... (Bild: Raphael Rohner) ... Wald bei Niederteufen. Die Spezialisten der Firma ... (Bild: Raphael Rohner) ... Rotex bereiten einen speziellen Einsatz ... (Bild: Raphael Rohner) ... vor: Sie fällen 20 gefährliche Fichten, während ... (Bild: Raphael Rohner) ... diese am Helikopter hängen werden. Dazu müssen ... (Bild: Raphael Rohner) ... Seile an den Bäumen angebracht werden. Jedes der Stücke ... (Bild: Raphael Rohner) ... darf am Ende nur 2,5 Tonnen schwer sein. Die Spezialisten ... (Bild: Raphael Rohner) .. werden den Baum stehend fällen und ihn ... (Bild: Raphael Rohner) ... von oben Stück für Stück abtragen. (Bild: Raphael Rohner) Die Spezialisten fällen auf diese Art jedes Jahr einige tausend Bäume. (Bild: Raphael Rohner) Renato Giezendanner leitet den Einsatz in Niederteufen. (Bild: Raphael Rohner) Er und sein Team müssen Hand in Hand zusammenarbeiten. (Bild: Raphael Rohner) Der Helikopter, der auf einer kleinen Schafswiese parkiert wurde ... (Bild: Raphael Rohner) ... sorgt für Aufsehen im Quartier. Auch nach dem Start ... (Bild: Raphael Rohner) ... lockt der spezielle Helikopter schnell ... (Bild: Raphael Rohner) ... Schaulustige an. Auch Anwohnerinnen und Anwohner ... (Bild: Raphael Rohner) ... lassen sich das Spektakel nicht entgehen und schauen gespannt, ... (Bild: Raphael Rohner) ... wie der Helikopter die Bäume erst an den Haken nimmt, ... (Bild: Raphael Rohner) ... wie die Männer die hängenden Stämme durchsägen und ... (Bild: Raphael Rohner) ... der Helikopter sie schliesslich davonfliegt. (Bild: Raphael Rohner) Der Einsatz in Niederteufen dauert lediglich einige Stunden. (Bild: Raphael Rohner) Danach sind alle 20 gefährlichen Bäume gefällt. (Bild: Raphael Rohner) Der Spezialhelikopter kann bis zu 2,7 Tonnen Last transportieren. (Bild: Raphael Rohner)

Der Einsatz der Spezialisten sei eine äusserst effektive und effiziente Lösung, erklärt Wenk: «Wir haben viele Varianten geprüft und kalkuliert, wie und mit welchen Kosten wir die gefährlichen Bäume fällen und abtransportieren können. Der Helikopter ist wie ein Skalpell und fliegt punktgenau an den gewünschten Ort.» Dieses Verfahren garantiert auch das Aufkommen der nächsten, bereits vorhandenen standortgerechten Baumgeneration. Diese wäre durch die Fällarbeiten massiv in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wären die Bäume normal gefällt und entastet worden, wäre zudem auch der Blattenbach voll mit Ästen und es könnte zu einer Verklausung kommen. Diese hätte dann mit einem Bagger aufwendig aus dem Gerinne entfernt werden müssen. Die Arbeiten im herkömmlichen Verfahren mit dem Transport der Stämme über den Waldboden hätten mehrere Tage gedauert. Ein wichtiger Aspekt für den Helikoptereinsatz war daher auch die sehr kurze Dauer. Die Anwohner sind so nur einige Stunden dem Lärm ausgesetzt. Die geschlagenen Bäume werden in den nächsten zwei Tagen zerkleinert und abtransportiert.