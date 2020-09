«Nicht nur wir profitieren»: Stadler-Patron Peter Spuhler über offene Grenzen, Grenzgänger und Zulieferer Peter Spuhler, Chef des Schienenfahrzeugherstellers Stadler, warnt vor einer Annahme der Begrenzungsinitiative. Dies wäre mit Rechtsunsicherheit verbunden und würde die Bilateralen I mit der EU gefährden. Am freien Zugang zu Exportmärkten aber hingen neben Stadler auch viele Schweizer Lieferanten ab. Thomas Griesser Kym 04.09.2020, 19.02 Uhr

Stadler-Chef Peter Spuhler im neuen Werk in St.Margrethen, in dessen Bau 86 Millionen Franken investiert worden sind. Bilder: Tobias Garcia

1000 Beschäftigte zählt der Schienenfahrzeughersteller Stadler an seinem neuen Rheintaler Standort in St.Margrethen, hinzu kommen 370 am alten Standort Altenrhein. Stadler-Chef Peter Sphler sagt:

«Wir haben damit 300 Arbeitsplätze neu aufgebaut.»

Von diesen fast 1400 Mitarbeitenden sind, «je nach Auslastung, 20 bis 30 Prozent Grenzgänger», vor allem aus Vorarlberg, aber auch aus Deutschland, darunter viele Spezialisten. Wie Stadler mit diesen verfahren müsste, falls die Begrenzungsinitiative angenommen wird, weiss Spuhler nicht.

Blick in einen Wagen eines Stadler-Doppelstöckers des Typs Kiss.

Der Stadler-Patron befürchtet eine Menge Unsicherheit

Nicht allein wegen dieser Ungewissheit lehnt der frühere SVP-Nationalrat die Initiative seiner Partei ab. Das Begehren attackiere nicht nur die Personenfreizügigkeit, sondern gefährde die Bilateralen I mit der EU insgesamt. Würden diese aufgekündigt, wäre das Resultat Rechtsunsicherheit «mit unserem wichtigsten Handelspartner», sagt Spuhler, und weiter:

«Das schafft Unsicherheit bezüglich Investitionen, kann Arbeitsplätze gefährden und zu Wohlstandsverlusten führen.»

Und dies zu einer Zeit, in der die Schweizer Exportwirtschaft ohnehin unter Corona und der Frankenstärke leide. Spuhler findet, die Zuwanderung solle über das Wirtschaftswachstum reguliert werden.

Eine Rückkehr zu Kontingenten lehnt er ab. Ein solches System sei zu bürokratisch, und Grossfirmen würden bevorzugt, wie er selber am eigenen Leibe erfahren habe, als Stadler noch kleiner gewesen sei. Spuhler plädiert deshalb dafür, den bilateralen Weg weiterzugehen.

Von Stadler hängen auch viele Schweizer Zulieferer ab

Das Werk St.Margrethen ist Stadlers Kompetenzzentrum für Doppelstöcker. Derzeit sind die Hallen voll mit Wagen, die für die schwedische AB Transitio und die österreichische Westbahn gebaut werden. Spuhler hält an einem Ort in einer Halle, an dem elektrotechnische Ausrüstung von ABB zum Einbau bereit steht, und sagt:

«In jedem unserer Züge stecken Teile von ABB Schweiz für eine Million Franken.»

Was der Patron damit belegen will:

«Nicht nur wir profitieren von Exportaufträgen und offenen Grenzen, sondern auch unsere Zulieferer.»

Denn: Gemessen am Umsatz generiert Stadler 40 Prozent inhouse, weitere 40 Prozent entfallen auf Schweizer Lieferanten und den Rest beschafft Stadler in der EU. Ein weiteres Beispiel ist der Herisauer Technologiekonzern Huber+Suhner. Mit diesem hat Stadler soeben die 20-jährige Kooperation um drei Jahre verlängert. Somit bleibt Huber+Suhner Stadlers bevorzugter Kabellieferant.

Der einstöckige Triebzug Flirt wird weiterentwickelt

Montage von Doppelstöckern für die österreichische Westbahn für deren Strecke zwischen Wien und Salzburg und für die schwedische AB Transitio.

Stadler ist mit Doppelstöckern voll ausgelastet. Deshalb hat das Unternehmen entgegen der ursprünglichen Absicht in Altenrhein auch Flächen für den Kastenbau und die Montage behalten und nicht nur wie geplant für die Detailfertigung. «Die ältesten Hallen haben wir abgegeben, bei den anderen wird ein bisschen renoviert», sagt Spuhler und spielt damit darauf an, dass Stadler mit dem Zustand der Altenrheiner Infrastruktur unzufrieden war.

Einen dicken Fisch angeln möchte Stadler bei der Ausschreibung von SBB, Thurbo und RegionAlps, die 194 einstöckige Triebzüge beschaffen wollen. Bestellvolumen: Bis zu 1,5 Milliarden Franken. Acht Hersteller hatten sich beworben, drei haben es in die entscheidende zweite Runde geschafft. Im Kampf um den Auftrag gegen die beiden Mitbewerber Alstom und Siemens steigt Stadler mit einer Weiterentwicklung des Flirt-Zugs ins Rennen, wie Spuhler verrät.