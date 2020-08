Neuer Assistenztrainer für den FC St.Gallen – Staff wieder komplett Orest Shala wird neuer Assistenztrainer beim FCSG. Der 28-Jährige war Bundesliga-Nachwuchstrainer. Jetzt hat er einen Einjahresvertrag bei den Ostschweizern unterschrieben. 19.08.2020, 08.47 Uhr

Der Trainerstaff des FCSG: Assistenztrainer Boro Kuzmanovic und Orest Shala, Cheftrainer Peter Zeidler, Videoanalyst Eduard Schmidt, Goalietrainer Stefano Razzetti (von links nach rechts). Bild: PD

(pd/dar) Der FC St.Gallen geht die kommende Saison mit einem weitgehend unveränderten Trainerteam an. Nebst Cheftrainer Peter Zeidler, dessen Vertragsverlängerung um fünf Jahre bereits Mitte Juli medienwirksam verkündet worden ist, gehören Assistenztrainer Boro Kuzmanovic, Goalietrainer Stefano Razzetti und Eduard Schmidt, Spielanalyse, zum Trainerstaff. Kuzmanovic hat einen Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnet, Razetti und Schmidt verlängern um zwei Jahre. Dies teilt der FC St.Gallen am Mittwoch per Communiqué mit.