Neue Erkenntnisse im Tötungsdelikt von Eschenz: Mann hat bereits einmal mit der Selbsttötung und der Tötung der Kinder gedroht – Kesb war mit Familie in Kontakt Der Vater, der in Eschenz seine siebenjährige Tochter, seinen vierjährigen Sohn und sich selber getötet hat, war der Kesb Schaffhausen bekannt. Die Mutter der Kinder holte aus Angst bereits einmal Hilfe bei der Schaffhauser Polizei. 02.07.2020, 15.38 Uhr

In diesem Haus geschah die Tat. BRH News

(chs) Der Fall habe alle sehr betroffen gemacht, sagt Ernst Landolt , Regierungsrat und Justizdirektor des Kantons Schaffhausen an einer Medienkonferenz der Schaffhauser Behörden. Zum Tathergang und den Todesursachen seien die Ermittlungen noch im Gange. Was genau geschehen sei, werde an dieser Medienkonferenz nicht erläutert. Dafür werde über die Vorgeschichte im Rahmen des Amtsgeheimnisses informiert.

Die Tat des Mannes sei nicht vorhersehbar gewesen, so Landolt. «Deutlich gesagt werden muss, dass es keine einzige Verfügung der Kesb gegeben habe in diesem Fall.» Die Abklärung des Tötungsdelikts liege in der Verantwortung des Kantons Thurgau.

Familie war den Schaffhauser Behörden bekannt

Die beiden Kinder und ihre Mutter seien im Kanton Schaffhausen wohnhaft. Bis im Oktober 2019 war das auch der Kindsvater. Die Schaffhauser Justizbehörden seien in unterschiedlicher Form mit der Familie befasst gewesen.

Der erste Staatsanwaltschaft des Kanton Schaffhausen, Peter Sticher, sagt, dass sich die Ehefrau des Beschuldigten am 22. Oktober 2019 gegen Abend an die Stadtpolizei Stein am Rhein gewandt und angegeben habe, dass der Mann mit Suizid drohe und sich und die Kinder umbringen wolle. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten. In der Folge sei er vor seinem Haus festgenommen und in des Kantonalgefängnis verbracht worden. Es sei daraufhin angeordnet worden, dass eine Fachperson den Mann überprüfte. Nach dem ärztlichen Untersuchung sei eine Fürsorgerische Unterbringung angeordnet worden. Der Grund dafür: Der Mann gefährde sich selbst und andere. Zudem sei ein Rückkehrverbot an den Wohnort angeordnet worden. Der Mann sei in der Folge dem Psychiatriezentrum Breitenau zugeführt worden.

Keine Kontakte mehr nach Aufenthalt in Psychiatrie

Vom 23. bis 25. Oktober war der Mann im Psychiatriezentrum Breitenau. Dort sei eine Risikoeinschätzung vorgenommen worden. Die Fürsorgerische Unterbringung wurde am 25. Oktober aufgehoben. Im April ist der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt worden, wegen Bedrohung an Leib und Leben. Danach hätten keine Kontakt mehr stattgefunden zum Mann.

Andreas Textor, Vizepräsident des Kantonsgerichts: Die Frau habe ein Eheschutzgesuch beim Gericht gestellt. Ende November 2019 habe dazu eine Verhandlung stattgefunden. Vor Ende 2019 habe eine einvernehmliche Regelung zwischen den Eheleuten stattgefunden. Damit sei das Verfahren abgeschossen gewesen. Die Familie ist Anfang 2019 aus dem Walis in den Kanton Schaffhausen zugezogen. Der Mann sei nicht vorbestraft gewesen.

Christine Thommen, Präsidentin Kesb: Mitte März und Anfang April habe sich die Kindsmutter mit der Kesb in Verbindung gesetzt. Es sei nie ein Thema gewesen, dass die Kinder durch den Vater gefährdet sein könnten. Im Mai habe die Kindsmutter gewünscht, dass die Kesb mit dem Kindsvater ein Gespräch führen soll. Im Juni habe ein Gespräch mit dem Ziel der Klärung zwischen den Betreuungsaufgaben der Eltern stattgefunden.