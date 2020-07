Neue Drehung in der St.Galler Spitaldebatte: Flawil soll Aussenstelle von Nottwil werden – und künftig Menschen mit einer Querschnittslähmung ambulant versorgen Das private Pflegeunternehmen Solviva AG drängt in die Ostschweiz – mit Plänen für das Spital Flawil und einem prominenten Partner. Das Paraplegiker-Zentrum Nottwil will künftig in Flawil Menschen mit einer Querschnittslähmung ambulant versorgen. Regula Weik 02.07.2020, 05.00 Uhr

Das Pflegeunternehmen Solviva AG ist am Spital Flawil interessiert. Bild: Ralph Ribi

Das Spital Flawil scheint gefragt zu sein. Nicht bei der St.Galler Regierung; sie will es schliessen. Aber bei privaten Akteuren im Gesundheitswesen. So interessiert sich neu die Solviva AG für den Spitalstandort Flawil. Das Schweizer Familienunternehmen ist im Gesundheits- und Pflegewesen tätig – und will in der Ostschweiz Fuss fassen. Spätestens seit Februar ist dies offiziell.

Dannzumal präsentierte die Regierung ihre definitive Spitalstrategie – und die Pläne für das ebenfalls von der Schliessung bedrohte Spital Wattwil. Die Regierung will im Toggenburg ein Kompetenzzentrum für hoch spezialisierte Pflege schaffen. Die Rede ist von Langzeitpflege für Tetraplegiker. Die dortige Interessentin: die Solviva AG.

Hat das private Unternehmen das Interesse an Wattwil verloren? Wird Flawil zur Konkurrenz für die Pläne im Toggenburg?

Willi Gyger, Gründer und Verwaltungsratspräsident des Familienunternehmens, verneint beides. Ihre Vorhaben in Flawil und Wattwil würden sich ergänzen, nicht konkurrenzieren. Und er stellt gleichzeitig klar:

«St.Galler Gesundheitsexponenten sind auf uns zugekommen.»

Von einer gezielten Expansionsstrategie des Unternehmens in die Ostschweiz könne daher nicht die Rede sein.

Langzeitpflege in Wattwil, Kurzzeitpflege in Flawil

Solviva will am Spitalstandort Flawil ein Gesundheits-, Notfall- und Therapiezentrum aufbauen. Das Unternehmen hat dabei einen prominenten Partner mit im Boot, das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Dieses will Flawil zur Ostschweizer Aussenstelle für die ambulante Versorgung von Menschen mit einer Querschnittslähmung machen. Sie sollen künftig in Flawil zu notwendigen Kontrollen gehen, aber auch therapeutisch behandelt werden können. Vorgesehen seien auch Kurzzeitaufenthalte «bis zu vier Wochen», sagt Gyger.

Den Unterschied der Angebote in Flawil und Wattwil bringt er auf den einfachen Nenner: stationäre Langzeitpflege in Wattwil, ambulante Kurzzeitpflege in Flawil.

Patienten vom Beatmungsgerät «entwöhnen»

Daneben soll in Flawil ein Weaningcenter aufgebaut werden, in welchem Patientinnen und Patienten, die beatmet werden mussten, vom Beatmungsgerät «entwöhnt» werden. Eine ähnliche Forderung hatten bereits Kantonsräte aus dem Sarganserland vorgebracht – allerdings für das ebenfalls gefährdete Spital Walenstadt. Es solle dort ein Rehabilitationszentrum geschaffen werden, in dem sich Covid-19-Patienten erholen können, die künstlich beatmet werden mussten.

Und schliesslich will Solviva zusammen mit Hausärzten aus der Region in Flawil ein Gesundheits- und Notfallzentrum aufbauen und betreiben.

Kantonsspital wird nicht vertrieben

Elmar Metzger, Gemeindepräsident von Flawil. Bild: PD

In Wattwil sollen die Spitalgebäude ganz oder teilweise an Solviva verkauft werden. So liess die Regierung die Bevölkerung wissen. In Flawil ist diese Frage noch offen. Miete, Baurecht, Verkauf – denkbar ist alles. Gyger macht kein Geheimnis daraus, dass für ihn der Kauf der Liegenschaft im Vordergrund steht. Der Flawiler Gemeindepräsident Elmar Metzger sagt:

«Das Schlimmste für die Gemeinde wäre, wenn die Spitalliegenschaft

auf Jahre hinaus leer stünde.»

Genau das befürchtet er, wenn sich das Ansinnen der Regierung – sie will in Flawil ein Gesundheits- und Notfallzentrum realisieren – durchsetzen sollte. Dieses dürfte nur einen kleinen Teil der Räume belegen, sagt Metzger. Solviva dagegen wolle das ganze Haus betreiben. Gyger sagt:

«Wenn wir investieren, muss auch

etwas entstehen.»

Und: Als Familienunternehmen könnten sie rasch und flexible agieren. Der Verwaltungsratspräsident kann sich verschiedene Mieter vorstellen, vom Spezialarzt bis zu einer Dialyseabteilung. Schwerpunkt würden aber «spezialisierte» Pflegebetten sein. So soll auch das Kantonsspital St.Gallen die Palliativstation und die Schmerztherapie in Flawil vorerst weiterführen. Die Rede ist von einer Übergangsphase von fünf bis sieben Jahre.

Idee der Spitalkommission präsentiert

Gemeindepräsident Metzger sagt:

«Flawil wird kein Spital mehr haben

wie heute.»

Aber das Konzept von Solviva werde mit der «Marke Nottwil» ein Gewinn nicht nur für Flawil, sondern für die gesamte Ostschweiz sein – «und weder das Spital Wil noch das Kantonsspital St.Gallen konkurrenzieren». Das ist Metzger wichtig. Er ist ein gebranntes Kind.

Die Solviva AG ist nicht die erste private Anbieterin, welche die Gemeinde an der Angel hat. Die Waadtländer Privatklinikgruppe Swiss Medical Network wie auch die Berit-Klinik in Speicher waren ebenfalls am Spital Flawil interessiert.

Doch die Regierung signalisierte klar: Ein Verkauf an einen üblichen Spitalbetreiber kommt nicht in Frage. Dies sei eine Konkurrenz für Wil und St.Gallen und führe zu keiner Bereinigung der stationären Überkapazitäten; in den nächsten Jahren soll die Zahl der Spitalbetten im Kanton um über 300 reduziert werden.

Wie stehen die Chancen?

Flawil und Wattwil wären nicht die ersten öffentlichen Spitalliegenschaften, welche die Solviva übernehmen würde. 2012 hatte ihr der Kanton Solothurn seine beiden Spitalgebäude in Grenchen verkauft. 2013 wurde dort der «Sunnepark», eine Wohn- und Pflegeinstitution mit hundert Plätzen und integriertem Gesundheits- und Ausbildungszentrum eröffnet.

Wird das Unternehmen nun im Kanton St.Gallen Fuss fassen? Am Mittwochnachmittag präsentierte es seine Pläne der parlamentarischen Spitalkommission. Wie gross seine Chancen sind, ist offen. Gyger und Metzger sprechen vorsichtig von «positiven Signalen».