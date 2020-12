neue corona-massnahmen «Wir brauchen keinen König Berset»: So reagieren die St.Galler Parteien auf den Druck aus Bern und das Gerücht um die Schliessung der Skigebiete Die Ostschweizer Kantone sollen auf Druck vom Bundesrat die Coronamassnahmen verschärfen. Der Kanton Thurgau hat dies heute getan, der Kanton St.Gallen hält sich weiter bedeckt. Ob die St.Galler Skigebiete Pizol, Flumserberg und Wildhaus bis Weihnachten schliessen müssen, bleibt unklar. Und die St.Galler Grünen und die SP begrüssen verschärfte Massnahmen. Die SVP zeigt sich kritisch. Rossella Blattmann 07.12.2020, 19.12 Uhr

Der Druck wächst. Nach der Coronakrisensitzung mit dem Bundesrat vom Samstag, an der nebst dem Kanton St.Gallen auch der Thurgau und Appenzell Ausserrhoden teilnahmen, fragt sich die ganze Ostschweiz: Ergreifen die Kantonsregierungen verschärfte Massnahmen, um die Coronapandemie einzudämmen? Wie sehen diese aus?

Die Thurgauer Regierung hat am Montag drastische Massnahmen beschlossen. Ab Mittwoch bis und mit dem 23. Dezember gelten eine Sperrstunde ab 22 Uhr und Homeofficepflicht. Zudem sind im Thurgau. Treffen nur noch für Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Der Druck ist gross, vor allem auf die St.Galler Regierung. In keinem Kanton entwickeln sich die Coronazahlen derart negativ wie in St.Gallen. Die aktuellen Zahlen haben sich im schweizweiten Vergleich übers Wochenende nochmals verschlechtert. Mit aktuell 844 Coronafällen auf 100'000 Einwohner in den letzten zwei Wochen weist der Kanton den mit Abstand höchsten Wert aller Deutschschweizer Kantone auf. Zum Vergleich: Im Thurgau sind es 640 Fälle, in Zürich 617, im Aargau 633.

Was passiert in Wildhaus, Flumserberg und Pizol?

Gemäss Medienberichten wurde am Samstag im Videositzungsmarathon mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset auch diskutiert, die St.Galler Skigebiete Wildhaus, Flumserberg und Pizol erst später zu öffnen, sprich, diese bis Weihnachten geschlossen zu lassen.

Ab kommenden Mittwoch wollen die Bergbahnen Flumserberg mit dem täglichen Betrieb starten. CEO Heinrich Michel sagt am Montag auf Anfrage:

«Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind wir von keiner offiziellen Seite des Kantons kontaktiert oder informiert worden.»

Er wisse nur, was im «Blick» thematisiert und von den Medien jetzt aufgenommen worden sei. «Allerdings sind wir mit unseren Kollegen der betroffenen Skigebiete sowie mit dem Ostschweizer Verband der Seilbahnunternehmungen in regem Kontakt und Austausch», sagt Michel. Auch mit den betroffenen Gemeindebehörden finde ein Austausch statt.

Michel ergänzt:

«Eine behördlich verordnete Schliessung hätte für uns als Bergbahnunternehmung mit 330 Mitarbeitenden –und für die ganze Region – enorme wirtschaftliche Auswirkungen.»

Zudem würden die Schneesportgäste einfach auf die offenen Skigebiete in Glarus und vor allem Graubünden ausweichen. Michel fragt sich:

«Wo wäre hier die Solidarität zu den anderen Kantonen?»

Jürg Schustereit, Leiter Marketing und Kommunikation der Bergbahnen Wildhaus, will auf Anfrage dieser Zeitung keine Stellung zu einer eventuellen Schliessung nehmen. Bisher habe man diesbezüglich nur Kenntnis aus den Medien, sagt derweil Pizol-CEO Klaus Nussbaumer. «Die wirtschaftlichen Auswirkungen wären für die Branche sowie die Pizolbahnen massiv.» Und: «Wir sprechen in der Zeit über Weihnachten von bis zu 30 Prozent Winterumsatz, welcher gefährdet wäre.»

SVP will keinen «König Berset»

Was halten die Präsidenten der St.Galler Parteien davon, dass Bern nun Druck auf die St.Galler Regierung macht? Was sagen sie zu einer späteren Eröffnung der Skigebiete?

Walter Gartmann, Präsident der SVP des Kantons St.Gallen, sagt zum Druck aus Bern:

«Ich halte davon gar nichts!»

Es sei Zeit, dass Alain Berset klargemacht werde, dass die Schweiz eine Demokratie und keine Monarchie sei und keinen König Berset wolle. Die Gesundheit sei das wichtigste Gut, aber dazu brauche es auch gesunden Menschenverstand. Gartmann:

«Was nützt es uns Schweizern, wenn wir uns isolieren und einsperren, aber die Menschen schliesslich an Einsamkeit und Depression zerbrechen? Wir müssen lernen, mit Corona zu leben, die Bevölkerung hat genug von Verboten.»

Von einer allfälligen Schliessung der Skigebiete Wildhaus, Flumserberg und Pizol bis Weihnachten hät Gartmann wenig. Der Sommerbetrieb der Bergbahnen habe gezeigt, dass sie den Betrieb trotz Corona im Griff hätten. «Im Zug und auf Bahnhöfen geht es mit Masken, warum mit Skifahren an der frischen Luft nicht?», ergänzt er.

Grüne und SP plädieren für verschärfte Massnahmen

Offen gegenüber verschärften Massnahmen zeigen sich die SP und Grüne. Die bisherigen Massnahmen der Regierung zur Eindämmung der Coronapandemie seien ungenügend, schreiben die Grünen des Kantons St.Gallen am Montagabend in einem Communiqué. «Die Grünen erwarten von der Regierung, dass sie sich die Rüge des Bundesrats zu Herzen nimmt und endlich schärfere Massnahmen beschliesst, wie dies heute beispielsweise der Kanton Thurgau getan hat.» Dabei sei auch eine temporäre Schliessung der Skigebiete in Erwägung zu ziehen. Die Bekämpfung der Pandemie und der Schutz der vulnerablen Bevölkerungsgruppen müssten oberste Ziele bleiben.

«Die Fallzahlen steigen wieder an, und die Hospitalisationen und die Todesfälle nehmen besorgniserregend zu», sagt Max Lemmenmeier, Präsident der SP des Kantons St.Gallen.

«Es braucht zusätzliche Massnahmen, damit es keinen Kollaps des Gesundheitssystems gibt.»

Man sei zuversichtlich, dass die St.Galler Regierung im Interesse der Bevölkerung zusätzliche Massnahmen beschliessen werde.

Zu einer allfälligen verspäteten Eröffnung der Skigebiete will die SP erst am Mittwoch nach der Medienkonferenz der Regierung Stellung nehmen. Für die SP sei bei allen Massnahmen zentral, dass die betroffenen Betriebe für Ausfälle entschädigt würden.

FDP irritiert, sieht aber Handlungsbedarf

Man habe die Medienkonferenz des Bundesrats mit einer gewissen Irritation zur Kenntnis genommen, sagt Raphael Frei, Präsident der kantonalen FDP. Der Bund habe sich für eine schwierig vermittelbare und wenig überzeugende Mischform entschieden, indem er den Kantonen drohe. So sei auch nicht klar, wer dann für die Folgen weiterer Massnahmen bezahle, der Bund oder der Kanton.

Unabhängig davon sei die Regierung mit ihrer vergleichsweise lockeren Politik ein hohes Risiko für die Bevölkerung eingegangen. Die nahe Zukunft werde zeigen, ob das der richtige Weg sei. Frei:

«Angesichts der Zahlen ist es aber sicher ratsam, dass die St.Galler Regierung nun mit wirksamen und verhältnismässigen Massnahmen auf die Lageentwicklung reagiert.»

Die Wirksamkeit soll laut Frei vor einem allfälligen Beschluss wissenschaftlich plausibilisiert werden.

«Es hat nun keinen Platz mehr für ‹Führung mit Bauchgefühl›.»

Und was sagt die St.Galler Regierung zu neuen, verschärften Massnahmen? Sie schweigt. Sämtliche Anfragen dieser Zeitung wurden mit einem Hinweis auf die Medienkonferenz vom Mittwoch beiseitegeschoben.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden habe von Beginn der Coronapandemie an immer in Varianten geplant. So lägen auch in Appenzell Ausserrhoden Pläne für weitere Verschärfungen vor, heisst es in einer offiziellen Mitteilung. Ob diese in Kraft gesetzt werden, werde nach laufender Einschätzung entschieden. Wichtig dabei sei, dass die Massnahmen in interkantonaler Absprache getroffen würden.