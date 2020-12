Neue Corona-Massnahmen St.Galler Gastropräsident reagiert betroffen auf die Schliessung der Restaurants und Bars: «Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist 12.30 Uhr!» Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen, fühlt sich als Bauernopfer: Nur drei Prozent der Ansteckungen fänden in der Gastronomie statt, heisst es in einem Papier des Bundesamts für Gesundheit, das im Nationalrat kursierte. Christoph Zweili Aktualisiert 18.12.2020, 16.36 Uhr

Der Bund schliesst Restaurants und Bars vom 22.Dezember bis 22.Januar. Bild: Martin Divisek/EPA

Die Ansteckungen seien auf sehr hohem Niveau stabil, oder steigen noch: Inzwischen seien sich alle Kantone einig, dass es im Kampf gegen die Pandemie schärfere Massnahmen brauche. So hiess es eben an der Corona-Medienkonferenz des Bundes: Ab 22. Dezember bis 22. Januar werden daher Restaurants und Bars geschlossen, ebenso Museen und Bibliotheken, Sportbetriebe und -anlagen, Zoos und botanische Gärten. In den Läden wird eine strengere Kapazitätsbeschränkung eingeführt – sie sind weiterhin ab 19 Uhr geschlossen sowie an Sonn- und Feiertagen.

Regierungspräsident Bruno Damann. Bild: Arthur Gamsa

Für die Skigebiete bleiben die Kantone zuständig. Für den Betrieb gelten strenge Voraussetzungen, wie sie der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann bereits bekannt gemacht hat: Die epidemiologische Lage muss den Betrieb erlauben (R-Wert unter 1) und in den Spitälern, beim Contact Tracing sowie beim Testen müssen ausreichende Kapazitäten sichergestellt sein. Auch müssen strenge Schutzkonzepte vorliegen und deren Umsetzung sichergestellt werden, bevor laut Bund ein Kanton eine Bewilligung erteilen darf.

Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen, Kantonalverband für Hotellerie und Restauration. Bild: Urs Bucher

Der Gastro-St.-Gallen-Präsident Walter Tobler hat mit der Schliessung der Restaurants gerechnet.

«Wir motzen nicht über diese Massnahmen. Das nützt nichts, wie wir gemerkt haben.»

Er habe Kenntnis von einem Papier, das am Donnerstag im Nationalrat kursiert habe – demnach fänden drei Prozent der Covid-19-Ansteckungen in der Gastronomie statt. Alle Gespräche in dieser Richtung hätten nichts gefruchtet.

Der Gastrobranche sei es schon vor dieser erneuten Schliessung «richtig, richtig schlecht gegangen». Man habe im ersten Lockdown gewusst, dass allenfalls Darlehen gesprochen würden und habe auf Versicherungsleistungen gehofft.

«Aber jetzt ist die Luft draussen bei den Wirtinnen und Wirten.»

Die Härtefallregelungen des Kantons griffen nicht: «Wir können uns nicht schon wieder verschulden. Die Hürden, um à-fonds-perdu-Beiträge zu erhalten, sind zu hoch: Es ist nicht fünf vor 12. Es ist halb eins!» Es müsse nicht erst der 22. Dezember kommen, die Gastrobranche sei jetzt schon so weit, sagt Tobler, der zusammen mit seinem Sohn, der die «Linde» betreibt, auch die «Huus-Braui» in Roggwil führt, also auch selber betroffen ist.

Tobler hofft, «dass die Schliessung etwas nützt». Glauben daran kann er angesichts der drei Prozent Ansteckungen, die in der Gastroszene stattfinden, nicht:

«Ich habe Bedenken, dass sich nun alle über Weihnachten in die privaten Räume zurückziehen – unkontrolliert!»