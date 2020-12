Neophyten Verkaufsverbot für invasive Pflanzen: Bundesparlament sagt Ja zur Motion der St.Galler SP-Nationalrätin Claudia Friedl Sie bedrohen die einheimische Natur: Gebietsfremde Pflanzen, die sich schnell ausbreiten. Jetzt wird der Verkauf dieser Neophyten verboten: Das Bundesparlament hat einer Motion von Nationalrätin Claudia Friedl zugestimmt. Adrian Vögele 08.12.2020, 16.33 Uhr

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin und Umweltnaturwissenschafterin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Schön, aber gefährlich: Dies gilt für verschiedene Pflanzen, die in Schweizer Gartencentern erhältlich sind. Invasive Neophyten - also gebietsfremde Pflanzen, die sich rasch ausbreiten, stellen eine Bedrohung für die Biodiversität in der Schweiz dar. Die St.Galler SP-Nationalrätin und Umweltnaturwissenschafterin Claudia Friedl hat nun im Bundesparlament erreicht, dass der Verkauf solcher Pflanzen verboten wird. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat der Motion zugestimmt.

Die aktuelle Situation ist nämlich paradox, wie es im Vorstoss heisst: So ändere der Bundesrat zurzeit das Umweltschutzgesetz, um die Ausbreitung invasiver Neophyten zu bekämpfen. «Neu sollen auch Privatpersonen verpflichtet werden, invasive Neophyten aus ihrem Garten zu entfernen.» Der Verkauf dieser Pflanzen sei jedoch weiterhin erlaubt, jedenfalls nicht explizit verboten. «Den wenigsten Käuferinnen oder Käufern von Pflanzen ist bewusst, dass sie die Pflanzen zwar kaufen können, diese aber nicht in den Garten setzen dürfen», schreibt Friedl. Die effektivste und günstigste Bekämpfung dieser Arten sei darum, sie gar nicht in den Verkehr zu bringen. Der Nationalrat nahm die Motion an.

«Ein absoluter Widerspruch»

Auch am Dienstag im Ständerat war die Forderung völlig unbestritten. Es sei «natürlich ein absoluter Widerspruch», dass diese Neophyten zwar gekauft, aber nicht gepflanzt werden dürften, sagte Martin Schmid (CVP/GR) als Sprecher der vorberatenden Kommission. Es handle sich um ein Informationsproblem: Vielen Gartenbesitzern sei gar nicht bewusst, dass es verboten sei, Neophyten zu setzen.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga stellte fest, es herrsche «eine grosse Harmonie» in dieser Angelegenheit. «Diese Motion nimmt ein wichtiges Anliegen auf.» Das Umweltschutzgesetz mit den weiteren Massnahmen zur Bekämpfung der Neophyten will der Bundesrat dem Parlament im kommenden Jahr vorlegen.