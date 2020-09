Nein zum Vaterschaftsurlaub, Ja zum Jagdgesetz: So haben die St.Galler Gemeinden abgestimmt Eine klares Ja für das Jagdgesetz, dafür ein hauchdünnes Nein zum Vaterschaftsurlaub. St.Gallen stimmt für einmal nicht wie der Schweizer Durchschnitt. Innerrhoden schert noch weiter aus. Noemi Heule 27.09.2020, 20.51 Uhr

Die St.Galler stimmen drei mal Ja und zweimal Nein. Während sich schweizweit der Kauf neuer Kampfjets und das Jagdgesetz als wahre Abstimmungskrimis herausstellen, sind die Meinungen zu diesen beiden Vorlagen im Kanton St.Gallen eindeutig: zweimal Ja. 55,5 Prozent der Stimmenden sprechen sich für die Änderungen im Jagdgesetz aus; 53,4 Prozent stimmen dem Sechs-Milliarden-Kredit für neue Kampfjets zu.

Eine hauchdünne Mehrheit bildet sich dagegen beim Vaterschaftsurlaub: Mit 50,8 Prozent lehnen die St.Gallerinnen und St.Galler den zweiwöchigen Erwerbsersatz für neu gebackene Väter knapp ab. St.Gallen stellt sich damit gegen den Rest der Schweiz, wo sich insgesamt schnell ein deutlicher Sieg für die Vorlage abzeichnete.

Stadt-Land-Schere öffnet sich weit

Kampfjets, Jagdgesetz, Vaterschaftsurlaub: Alle drei Vorlagen offenbaren einen deutlichen Graben zwischen Stadt und Land. So stimmen urbane Gebiete dem Vaterschaftsurlaub deutlich zu, Städte wie St.Gallen (64 Prozent Ja-Stimmen) oder Rapperswil-Jona (58 Prozent Ja) haben aber eine grosse Mehrheit der Landgemeinden gegen sich. Zum Schluss resultiert ein Nein in allen Wahlkreisen ausser St.Gallen. Am deutlichsten stemmen sich die Niederbürer mit knapp 69 Prozent dagegen.

Das Jagdgesetz lehnen nur vier Gemeinden im Kanton ab: St.Gallen, Rapperswil-Jona, Rorschach und Rorschacherberg. Die Stadtsanktgaller legen auch ein Nein zu neuen Kampfjets in die Urne, genauso die Rorschacher. Unterstützung erhalten sie überraschenderweise aus dem Toggenburg und dessen Grenzgebiet: Auch in Hemberg und Degersheim sind die Gegner in der Mehrheit. Alle anderen Gemeinden geben ihren Segen zum Kampfjetkauf.

Die Begrenzungsinitiative ist chancenlos

Bei der Begrenzungsinitiative liegen die St.Galler dagegen klar auf landesweitem Kurs. Nur 43 Prozent stimmen dem Anliegen der SVP zu. Vor allem in urbanen Gebieten ist die Ablehnung hoch, im Sarganserland und im Toggenburg, der Stammlande von Kampagnenleiterin und SVP-Nationalrätin Esther Friedli erntet sie dagegen Zustimmung.

Ein klares Bild zeigt sich bei der Vorlage zu den Kinderabzügen; die Abstimmungskarte färbt sich Ton in Ton. Keine einzige Gemeinde stimmt der Vorlage zu, insgesamt ist gerade einmal ein Drittel dafür.

Innerrhoden will die Zuwanderung bremsen

Innerrhoden bleibt in der schweizweiten Abstimmungskarte ein Sonderfall: Der Kleinkanton nimmt als einer von vier Kantonen die Begrenzungsinitiative mit 53 Prozent der Stimmen an. Das Jagdgesetz wird nirgends deutlicher befürwortet; 71 Prozent der Innerrhödler sagen Ja. Dagegen erfährt der Vaterschaftsurlaub mit 35 Prozent der Stimmen nirgendwo weniger Zustimmung.

Ansonsten kommt die Ostschweiz homogen daher. Ausserrhoden und der Thurgau zeigen dasselbe Abstimmungsverhalten wie der gemeinsame Nachbarkanton St.Gallen.