NATURSCHUTZ St.Galler Kantonsrat streitet um Stacheldraht auf den Alpweiden – das aber ist ein zentrales Anliegen der Initiative «Stopp dem Tierleid» Der Regierungsvorschlag zur Gesetzesinitiative gegen Zäune als «Todesfallen für Wildtiere» steht in der Kantonsratssession nächste Woche auf der Kippe: SVP und CVP folgen dem Antrag der vorberatenden Kommission, Stacheldraht nicht grundsätzlich zu verbieten, sondern im Sömmerungsgebiet weiterhin zu erlauben. Marcel Elsener 11.02.2021, 20.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stacheldraht am Abhang einer Alp: Solche Ausnahmen an gefährlichen Absturstellen wären im Gegenvorschlag der Regierung noch erlaubt. Wakila / iStockphoto

Die Bilder von Rehen, die in Zäunen qualvoll verendeten, haben die St.Galler Öffentlichkeit aufgeschreckt: Seit der Lancierung der rasch erfolgreichen Gesetzesinitiative «Stopp dem Tierleid – gegen Zäune als Todesfallen für Wildtiere» bewegt das Verbot von unnötigen oder gefährlichen Weidezäunen. Doch so emotional das Thema, so zäh und umstritten der politische Prozess mit klaren Fronten: hier Jäger und Naturschützer, dort Bauern und Älpler.

Nach langem Ringen um Kompromisse folgt nächsten Mittwoch im Kantonsrat die vorletzte Ausmarchung zu diesem Nachtrag im Jagdgesetz – Spannung, gehässige Untertöne und knapper Ausgang sind garantiert.

«Verwässerung» kommt nicht in Frage

Als wichtigster Streitpunkt verblieben ist Stacheldraht im Sömmerungsgebiet, also auf den vielen Alpweiden im Kanton: Die Regierung will in ihrem Gegenvorschlag Stacheldraht dort (wie überall ausserhalb der Bauzone) bis auf bewilligte Ausnahmen bei Absturzstellen verbieten, die vorberatende Kommission will solche Absperrungen im Oberland hingegen zulassen.

Mit Ersterem könnten die Initianten leben, doch eine «Verwässerung» käme nicht in Frage, wie sie stets betonten. Sprich, wenn der Kantonsrat Stacheldraht im Sömmerungsgebiet grundsätzlich erlaubt, ziehen sie ihre Initiative nicht zurück.

SVP und CVP gegen den Rest

Die Meinungen in den Fraktionen sind gemacht: Eine Mehrheit, nämlich die SVP und die CVP, die zusammen auf 64 der 120 Sitze kommen, unterstützt die Anträge der vorbereitenden Kommission. Die Fraktion sei nach längerer Diskussion über das emotionale Thema den «sachlichen Überlegungen» ihrer zahlreichen Landwirtschafts- und Oberlandvertreter gefolgt, sagt SVP-Fraktionschef Christoph Gull. Demnach begrüsse seine Partei die «gute, praxisorientierte Lösung» der Kommission einstimmig.

Nicht überraschend begrüsst auch die CVP-EVP-Fraktion die Vorschläge der vorberatenden Kommission: Ihr Fraktionschef Andreas Widmer hat als Geschäftsführer des kantonalen Bauernverbands und Kommissionsmitglied den Gegenvorschlag und die jetzigen Anpassungen wesentlich mitgeprägt. Die Zulassung von Stacheldrähten ausschliesslich im Sömmerungsgebiet und «dies auch nur während der Alpzeit», wie Widmer betont, sei eine «praktikable Lösung». Fraglich bleibt, ob es innerhalb der Fraktion abweichende Stimmen gibt.

«Der einzig richtige Weg»

Auf der Gegenseite stehen die andern Fraktionen: FDP, SP und Grüne unterstützen den Gegenvorschlag der Regierung. Die FDP betont in ihrer Mitteilung das Stacheldrahtverbot als «Pièce de Resistance» der Initianten um den ehemaligen FDP-Nationalrat Peter Weigelt:

«Sollte die Kommission in diesem wesentlichen Punkt im Rat obsiegen, wird die Bevölkerung bei der Abstimmung die Initiative dem Gegenvorschlag vorziehen.»

Und sie zitiert ihre Kantonsrätin und Tierärztin Brigitte Pool: «Stacheldraht verursacht grosses Tierleid. Ihn zu verbieten und nur noch bei absturzgefährdeten Stellen zuzulassen, ist der einzig richtige Weg.»

Für die SP ist die «Verwässerung des Gegenvorschlags inakzeptabel», wie Fraktionschefin Bettina Surber erklärt. Weil das Sömmerungsgebiet ein grosser und wichtiger Lebensraum für Wildtiere sei, trage eine Änderung gemäss Kommission «dem Anliegen der Initiative nicht mehr Rechnung». Ebenso klar lehnen die Grünen das Ansinnen ab, «einen beträchtlichen Teil der Kantonsfläche vom Stacheldrahtverbot auszunehmen». Sie kündigen an, im Falle eines Erfolgs für den abgeschwächten Gegenvorschlag das Volksbegehren zu unterstützen.

Initianten verweisen auf das Stacheldrahtverbot in Graubünden

Die Initianten haben die Vorschläge der vorberatenden Kommission entrüstet zurückgewiesen: Das «unredliche Spiel» der Initiativgegner werde auf die Spitze getrieben, der von der Regierung erarbeitete Gegenvorschlag verkäme zur «blossen Alibiübung». Weil mit den Anträgen der Kommission «die rote Linie mehrfach überschritten» werde, wäre ein Rückzug der Initiative ausgeschlossen.

Verärgert sind die Initianten auch über einen Kommissionsantrag zu den Strafbestimmungen, wonach die Organe von juristischen Personen von Bussen ausgenommen werden – also just Vertreter von Ortsgemeinden und Korporationen, den hauptsächlichen Grundeigentümern im Sömmerungsgebiet.

Ein Verbot sei machbar

«Man muss das Problem lösen, wo es ist», sagt der Sprecher des Initiativkomitees, Peter Weigelt, zum Stacheldrahtverbot speziell auch im Sömmerungsgebiet. Das Beispiel des Nachbarn Graubünden, noch stärker «Alpkanton» als St.Gallen, zeige, dass ein solches Verbot machbar sei. Demgegenüber freut sich Peter Nüesch, Präsident des St.Galler Bauernverbandes, über den Vorschlag der Kommission.

«Es geht den Initianten anscheinend allein um die Durchsetzung eines generellen Verbots des Stacheldrahtes in Sömmerungsgebieten», sagte er kürzlich dem «Rheintaler»:

«Dabei ist allen Fachleuten klar, dass Tiere nicht im Stacheldraht verenden, sondern in den Weidenetzen. Und dieses Problem wird mit dem neuen Gesetz behoben.»