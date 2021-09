Andwiler Moos: Die Frösche sind weg

Naturschutz Das Froschkonzert im Andwiler Moos ist verstummt – dieser Mann will sie wieder zum Quaken bringen Im Andwiler Moos sind Amphibien verschwunden. Nun werden vier Teiche für Frösche ausgebaggert. Man hofft, dass sich die Frösche dadurch wieder besser ausbreiten können. Melissa Müller Jetzt kommentieren 22.09.2021, 05.00 Uhr

Cyrill Keller, Präsident der Andwiler Ortsgemeinde, setzt alles daran, um das Andwiler Moos und seine Frösche zu erhalten. Birke und Faulbaum sind die prägenden Gewächse im Flachmoor. Bild: Tobias Garcia

Die Streugräser im Andwiler Moos haben sich herbstlich rotorange gefärbt. «Wenn die Sonne untergeht, ist dieses Farbenspiel ein Traum», sagt der Andwiler Cyrill Keller. Ein Frosch hüpft aus dem dunklen Wasser, die Birken rascheln im Wind. Man wähnt sich in den schottischen Highlands. Seit Corona sei der Besucherandrang enorm, sagt Cyrill Keller, Präsident der Ortsgemeinde Andwil. Diese kümmert sich als Eigentümerin um das Naturschutzgebiet. Auch aus dem Thurgau kommen Besucher, um das kleine Naturreservat mit seinen Steuwiesen, Moosen und Orchideen zu geniessen und bei der Feuerstelle zu picknicken.

Doch während immer mehr Menschen herumwandern, werden im Andwiler Moos immer weniger Frösche gesichtet. Keller sagt:

«In der Laichzeit im Frühling hörte man es früher überall quaken. Noch vor sieben Jahren war es ein richtiges Konzert.»

Es sei von Jahr zu Jahr leiser geworden. Das besorgt ihn, denn eigentlich sollte das Flachmoor von nationaler Bedeutung ein idealer Lebensraum für Frösche, Kröten und Molche sein.

Das Wasser gestaut

Ein Team vom kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei ist dem Verschwinden der Frösche nachgegangen. Manche Flächen seien zu trocken geworden. Schon vor fünf Jahren hat man daher Holzwände in den Boden gerammt, um im oberen Gefälle Wasser zu stauen. Mit Erfolg: Seither gedeihen mehr Pflanzen, die typisch für das Torfgebiet sind, wie Streugräser und das Heidekraut Erika, das einen violetten Blütenteppich bildet.

Pflanzen wie die Erika sind typisch für das Moor. Bild: Tobias Garcia

Um zu schauen, wie sich der Pegel verändert, hat Cyrill Keller in den letzten eineinhalb Jahren jeden Monat den Wasserstand gemessen. «Nun wollen wir die Amphibien fördern», sagt er. Dort, wo sich neue Wasserflächen gebildet haben, werden in diesen Tagen vier Weiher ausgebaggert. Zwei gibt es bereits. Keller zeigt auf rote Pfosten, welche die neuen Tümpel markieren.

«Wir hoffen, dass sich die Frösche dadurch wieder ausbreiten und von Wasserfläche zu Wasserfläche wandern können.»

Da es sich um ein nationales Gebiet handelt, übernimmt der Kanton einen Grossteil der Kosten, die sich auf rund 60'000 Franken belaufen.

Moore sind selten geworden. In den vergangenen 200 Jahren wurden gemäss Bundesamt für Umwelt fast 90 Prozent der Moore in der Schweiz zerstört. Ein unwiederbringlicher Schaden, denn in einem Jahr bildet sich nur ein Millimeter Torf. Es dauert tausend Jahre, bis ein Meter Torf entsteht. «Wir wollen erhalten, was noch da ist», sagt Keller.

Ohne menschliche Eingriffe würde das Moor verbuschen, von Wald zugewachsen werden und verschwinden. Am Samstag hat Cyrill Keller 60 Freiwillige zu einem Einsatz zusammengetrommelt. Zusammen haben sie Brombeeren und Faulbäumchen aus den ökologisch wertvollen Streuwiesen gejätet. Auch das gemähte Schilf und Streugras haben sie zusammengetragen und entfernt. Der magere Boden würde sonst zu viele Nährstoffe aufnehmen, welche der sensiblen Flora schaden.

Kein Rezept gegen die Moorkatzen

Im Moor leben seltene Vögel wie Mönchsgrasmücke und Distelfink. Die Bodenbrüter sind jeweils in Gefahr, denn: «Wir haben vier bis sieben Katzen im Moor.» Es handle sich um ausgesetzte Hauskatzen, die Vögel und Frösche jagen. «Eine Katze gehört hier nicht hin.» Eine Person habe die Katzen im Moor auch noch gefüttert, «das konnten wir unterbinden». Man habe aber keine Handhabe, um diese unerwünschten Besucher loszuwerden. Nicht einmal die Jäger dürfen sie abschiessen. «Vielleicht holt der Fuchs mal eine. Das ist unsere Hoffnung. Denn machen können wir nichts.»

Der Vogel des Jahres 2020 war hier

Totholz wird stehen gelassen, als Lebensraum für Vögel und Insekten. Der Wald wird ausgelichtet, denn eigentlich gehört er nicht hier hin. In den 70er-Jahren legte man im Andwiler Moos eine Christbaumzucht an. Ein fataler Fehler, denn die Fichten entziehen dem Moor Wasser. Aber alle Bäume nun zu fällen, wäre zu radikal, sagt Keller und zeigt auf eine Bauminsel im Moor. «Dort haben im letzten Jahr zwei Neuntöterpärchen gebrütet. Ihr Gesang war faszinierend», sagt Keller, der hauptberuflich als Informatiker arbeitet und die Einsätze im Moor als idealen Ausgleich empfindet.

In den Bäumchen in der Bildmitte haben zwei Neuntöterpärchen gebrütet – er war Vogel des Jahres 2020. Bild: Tobias Garcia