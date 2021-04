Naturbad Horn könnte das erste Naturbad am Oberen Bodensee erhalten: Der Gemeinderat macht aus der Not hoher Kosten eine Tugend beim geplanten Seebad-Neubau Am 13. Juni entscheiden die Stimmberechtigten der Thurgauer Exklave an der Urne über den Baukredit. Es geht um 1,78 Millionen Franken. Bereits am 6. Mai gibt es eine Informationsveranstaltung. Das Projekt «FlipFlop» wurde angepasst, die Kosten wurden gesenkt und Kleinkinder sollen im Bassin und in einem Bach spielen dürfen. Daniel Wirth 29.04.2021, 05.00 Uhr

Das L-förmige Gebäude wird abgebrochen und neu aufgebaut, allerdings wird der längere Schenkel hin zur Seestrasse ausgerichtet. Die bestehenden Kinderbassins werden ersetzt. Tino Dietsche

Das Seebad in Horn ist ein Juwel. Nicht etwa, weil es über die landesweit beste Rutschbahn verfügte, nein, auch nicht, weil es die tollsten Spielgeräte und Pingpong-Tische auf der Alpennordseite hätte. Die Badi ist einzigartig, weil sie exakt ohne all dies auskommt. Grosse Bäume, die Schatten spenden, und Ruhe – das macht das unscheinbare Seebad Horn aus.

Aber: Das Bad ist in die Jahre gekommen. Das als L angeordnete Gebäude, in dem sich die Garderoben, Duschen, WC-Anlagen und ein Kiosk befinden, wurde 1958 nach Plänen des Horner Architekten Bruno Häuptle gebaut. Es wurde im Laufe der Jahre sanft saniert und ausgebaut. Dennoch: Privatsphäre beim Umziehen und die Hygiene lassen zu wünschen übrig. Eine umfassende Sanierung hätte nach Schätzung von Fachleuten ungefähre Kosten von einer halben Million Franken ausgelöst. So viel Geld wollte der Gemeinderat nicht investieren in ein 60 Jahre altes Gebäude.

Stopp nach Kostenexplosion

2019 lud er deshalb fünf Architekturbüros zu einem Wettbewerb für einen Seebad-Neubau ein. Vier Büros reichten Vorschläge ein. Es obsiegte das Projekt «FlipFlop» des Romanshorner Architekten Andreas Zech. Sein Bau wirkt leicht, klassisch und doch modern. Auch das neue Seebad soll die Form eines L haben; allerdings mit dem langen Schenkel hin zur stark befahrenen Seestrasse und dem kürzeren Richtung Westen. Das Büro Zech plant ein Sichtmauerwerk gegen aussen hin und innen mit sehr viel Holz.

Er plante auch zwei Kinderbassins, die in ihrer nierenähnlichen Form an Flip-Flops erinnerten. Der Gemeinderat Horn rechnete anfangs mit Kosten von rund einer Million Franken für einen Seebad-Neubau. Doch dann das: Die Kosten explodierten. Sie verdoppelten sich auf rund zwei Millionen Franken. Der Gemeinderat stoppte die Sache, was im Dorf überraschte.

Grund für die Kostenexplosion waren hauptsächlich die zwei Kinderbecken respektive die hohen Anforderungen des Kantons Thurgau an die Wasserqualität. Jetzt geht der Gemeinderat einen neuen Weg: Das Wasser im Kinderbassin wird nicht mehr chemisch aufbereitet und gewärmt, sondern es wird vom See hinaufgepumpt und fliesst in einem Bach, der extra angelegt wird und vom Bassin zum See mäandriert, zurück. Es ist angedacht, dass die Kinder auch im fliessenden Bach spielen können; hiefür soll es im künstlichen Bachbett untiefe Stellen geben. In der Botschaft an die Gemeindeversammlung schreibt der Gemeinderat von einer «Bachlandschaft». Das Kinderbassin hat im überarbeiteten Vorprojekt jetzt eine rechteckige Form; die Flip-Flops sind passé.

Natürlicher Kreislauf

Es entsteht ein natürlicher Kreislauf; das Wasser muss nicht mehr behandelt werden. Das Bassin wird jeweils am Abend entleert und gereinigt. Bodenseewasser im Kinderbassin – das klingt sympathisch, umweltfreundlich und nachhaltig, Und es ist erst noch günstiger als eine konventionelle Aufbereitung des Wassers. Ein Nachteil: Das Wasser hat Seetemperatur. Anfang Saison könnte es für Kleinkinder etwas kühl sein.

So könnte die Badi Horn in Zukunft aussehen. Mit dieser Visualisierung lädt der Gemeinderat zur Informationsveranstaltung ein. Büro Andreas Zech

Jedenfalls: Die Sache ist der Behörde wichtig. Am 6. Mai wird die Bevölkerung über das erste mögliche Naturbad am Oberen Bodensee informiert.

Coronakonform Die Informationsveranstaltung findet unter Einhaltung der Coronaschutzmassnahmen statt. Es wird gemäss Einladung des Gemeinderates folgendes Schutzkonzept zur Anwendung kommen: Gestaffelte Informationsblöcke von je zirka 40 Minuten mit maximal 40 Personen, Maskenpflicht für alle. Grossflächige Verteilung der Stühle für 40 Personen in der Mehrzweckhalle. Nach jedem Informationsblock erfolgt ein Querlüften der Mehrzweckhalle und eine Desinfektion der Kontaktflächen. Einlass ist beim Haupteingang der Mehrzweckhalle und der Austritt beim Hinterausgang unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Personen. Ein Anmeldung ist zwingend. (dwi) www.horn.ch

Über den Baukredit in der Höhe von 1,78 Millionen Franken inklusive 100'000 Franken Reserve stimmen die Stimmberechtigten am 13. Juni an der Urne ab, wie Gemeinderat Niels Möller auf Anfrage sagt. Er steht dem Ressort «Öffentliche Anlagen und Bauten» vor. Seit dem Marschhalt an der Gemeindeversammlung 2020 wurde das Projekt «FlipFlop» überarbeitet.

Geplante Eröffnung im Sommer 2023

Niels Möller (SVP) ist im Gemeinderat zuständig für öffentliche Bauten und Anlagen. PD

Gemäss Möller konnten die Baukosten bei der Überarbeitung im Wesentlichen beim Kinderbassin und beim Gebäude heruntergeholt werden. Sagen die Hornerinnen und Horner am 13. Juni Ja zu einem Naturbad, würde das Projekt im Detail erarbeitet und die Baueingabe gemacht. Mit dem Bau würde nach der Saison 2022 begonnen. Das sanierte natürliche Seebad könnte Anfang der Saison 2023 eröffnet werden.

Das Seebad in Horn ist bei Einheimischen und Auswärtigen sehr beliebt. Hornerinnen und Horner haben Gratiseintritt. An der Gemeindeversammlung im vergangenen Jahr fragte ein Stimmberechtigter, ob dies auch nach der Sanierung des Seebads der Fall sein werde. Niels Möller antwortet seinerzeit mit einem klaren Ja.