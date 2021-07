Natur Schmetterlingsfrau mit einer Mission: Eine Wittenbacherin will den Dorfhügel in ein Raupenparadies verwandeln In Wittenbach gibts' eine kleine Schmetterlings-Community. Sibylle Zünd gehört dazu und rettet die Raupen des Schwalbenschwanzes. Ein Blick in die geheime Welt der flüchtigen Sommergeschöpfe. Melissa Müller 21.07.2021, 05.00 Uhr

Der Schwalbenschwanz steht auf der Roten Liste.

Bild: Elisabeth Bollier

Ihrem ersten Schwalbenschwanz begegnete Sibylle Zünd als Kind auf der Hundwiler Höhi. Sie wanderte mit ihrem Vater über eine Wiese, als ihnen auf einem steilen Grat ein grosser gelber Schmetterling entgegen flatterte. Seine gelben Flügel waren schwarz gemustert. Blaue Streifen und zwei rote Punkte zierten seine Hinterflügel mit den langgezogenen Spitzen. Was für ein schönes Wesen! Die kleine Sibylle war verzaubert.

Sybille Zünd. Bild: Melissa Müller

Heute, mit 66 Jahren, ist sie es immer noch. In ihrem Einfamilienhaus im Wittenbacher Bettenquartier liegen einige Schmetterlingsbücher. Vor vier Jahren entdeckte Sibylle Zünd auf einem Fenchel in ihrem Garten die Raupen des Schwalbenschwanzes. Sie freute sich. Aber nach ein paar Tagen waren alle weg – «vermutlich von Vögeln gefressen». Seither hilft die vierfache Grossmutter nach: Sie sammelt Raupen ein und zieht sie in einem Netzbehälter auf, wo sie geschützt fressen, wachsen und sich verpuppen können.

Vorsichtig öffnet Sibylle Zünd den Reissverschluss ihres Aerariums. Darin kriechen etwa 30 grüne, etwa acht Zentimeter lange Raupen mit orangen Tupfen und schwarzen Streifen. Sie balancieren wie Zirkusartistinnen auf den dünnen Ästchen des Fenchelkrauts. Der Boden ist mit schwarzen Kotkügelchen übersät. 20 grüne und braune Puppen kleben an den Rändern der Kiste.

Bedroht: Die Schwalbenschwanzraupen, im Volksmund «Rüebliraupen» genannt, sind selten geworden. Bild: Ralph Ribi

Ein Anblick, der das Herz jeder Schmetterlingsfreundin höher schlagen lässt, denn hier entsteht einer der schönsten heimischen Schmetterlinge: der Schwalbenschwanz.

Er ist jedoch selten geworden und steht auf der Roten Liste. Der Grund: Die meisten Wiesen werden gegüllt und zu früh gemäht. Es fehlt an Futterpflanzen für Schmetterlingsraupen. «In den Agrarwüsten mit Intensivgrünland findet der Schwalbenschwanz keine Lebensgrundlage mehr», schreibt Elke Zippel im Fachbuch «Wie Schmetterlinge leben». Raupen des Schwalbenschwanzes im Hausgarten seien ein Zeichen für vorbildliche Bewirtschaftung.

Clevere Tricks zum Überleben

Wenn die Raupen noch klein sind, sehen sie ein bisschen aus wie Vogelkot – ein Trick, um sich vor Vögeln zu schützen. Auch können die Raupen eine Nackengabel ausfahren und einen stinkenden Geruch absondern, um Feinde abzuschrecken. Dennoch werden zahllose Raupen von Vögeln und Wespen vertilgt. Nur zwei von 50 Raupen schaffen es bis zum Schmetterling.

Sibylle Zünd mistet den Raupenkasten alle zwei Tage aus und gibt frisches Fenchelkraut hinein. Dabei achtet sie darauf, die Tiere nicht zu berühren. «Das tut ihnen nicht gut. Sie sind sehr empfindlich.»

Eine Raupe hält mit den Vorderfüsschen ein Stück Fenchelpflanze und schiebt es sich in den Mund. Es sieht aus, als nippe sie an einem Strohhalm. «Das Raupenstadium ist das Fressstadium», sagt Zünd. Manche Raupe steigert ihr Gewicht um das 700-fache. Um das Wachstum zu bewältigen, häutet sie sich mehrmals.

Bei Papa Papillon in die Schule gegangen

Wie man mit den fragilen Lebewesen umgeht, hat Sybille Zünd in einem Kurs von Papa Papillon gelernt – einer Art Schmetterlingsguru aus Bern. Der Schwalbenschwanz lebt sechs Wochen als Raupe. Danach sucht sie sich einen geschützten Platz, um sich zu verpuppen. «Die Raupen wandern dann nervös herum und scheiden eine Flüssigkeit aus», sagt Zünd. Die Raupe gurtet sich mit einem Seidenfaden an einen Ast an. Die letzte Häutung ist ihre Verwandlung zur Puppe. «Dabei zieht die Raupe ihre Haut ab, als wäre sie ein zu eng gewordenes Ringelkleid», sagt Sibylle Zünd.

Die Raupe gurtet sich mit einem Seidenfaden an einen Ast an und verpuppt sich.

Bild: Elisabeth Bollier

Nach einigen Wochen hat sich in der Puppe ein Falter entwickelt. Er sprengt die Hülle auf und schiebt sich Stück für Stück aus ihr heraus. Die Flügel sind danach sackartig. «Um sie zu entfalten, dehnt er die Hautsäcke durch das Einpumpen von Blut und Luft in ihre Adern», schreibt Peter Henning im Buch «Mein Schmetterlingsjahr». Der Falter schliesst danach die Flügel, um sie zu härten. Dieser Vorgang dauert mehrere Stunden. Danach ist der Schmetterling startbereit. Er lebt drei bis vier Wochen.

Ein frisch geschlüpfter Schmetterling.

Bild: Peter Stäheli

Sibylle Zünd hat ein paar Leute in ihrem Quartier mit dem Schmetterlingsfieber angesteckt. Etwa eine Familie mit drei Mädchen. Die Wittenbacherin sagt:

«Mich fasziniert, wie die Raupe die Erdenschwere aufgibt und umgeformt als Schmetterling durch die Luft gaukelt.»

Sie kommt immer wieder mit anderen Begeisterten ins Gespräch, etwa einer Blumenladenbesitzerin und einer Podologin, die sich ebenfalls für Schmetterlinge einsetzen. «Wir sind eine Community.» Zünd holt bei einem Bauern in Waldkirch jeweils Fenchelkraut, um Gleichgesinnte mit Raupenfutter zu versorgen. Die Schwalbenschwanzraupe ernährt sich ausschliesslich von Dill, Fenchel, Wildfenchel, Rüeblikraut und Liebstöckel. Auf der Suche nach einer geeigneten Stelle für die Eiablage fliegen Schmetterlingsweibchen über Ortschaften und Wälder.

Zünd hat 60 Fenchelsetzlinge gezüchtet, die sie gern verschenkt. Einige davon würde sie gern auf dem verlassenen Pausenplatz auf dem Wittenbacher Dorfhügel pflanzen, beim umstrittenen Pavillon. Der Gemeinderat hat kürzlich die Bevölkerung eingeladen, Ideen einzureichen, wie man das Areal zwischennutzen könnte. Sibylle Zünd hat auf ihren Vorschlag hin noch keine Antwort erhalten. Sie würde es gerne sehen, wenn dort ein paar Schwalbenschwänze durch die Luft gaukeln würden. Schmetterlinge seien wichtige Botschafter: «Sie sensibilisieren für die Zerbrechlichkeit der Natur.»