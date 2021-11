Der Dachs ist in St.Gallen auf dem Vormarsch

Natur Fuchs und Dachs gründen eine WG: Das geheime Leben von Meister Grimbart in der Stadt St.Gallen Über den Dachs und seine nächtlichen Streifzüge ist wenig bekannt. Dabei ist er in der Stadt St.Gallen auf dem Vormarsch. Wobei es auch zu Konflikten kommt. Wildhüter Mirko Calderara wird öfter gerufen, wenn ein Dachs in Not ist. Das geht nicht immer gut aus. Melissa Müller Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Dachs in der Stadt St.Gallen. Bild: Robert Gasser

Dass Füchse in der Stadt leben, ist bekannt. Dass sich auch Dachse in St.Gallen wohlfühlen, wissen viele nicht. Dass liegt daran, dass die nachtaktiven Tiere ein geheimnisvolles Leben im Verborgenen führen und man sie selten sieht. Einer, der öfter mit Dachsen zu tun hat, ist Wildhüter Mirko Calderara. Hausbesitzern rufen ihn an, wenn Dachse auf der Suche nach Engerlingen einen Rasen aufgerissen und umgeackert haben.

Der Wildhüter hat auch schon einen Dachs aus einem Swimmingpool befreit. Das Tier eilte nach der Rettung davon in die Freiheit.

Der Dachs kann auch schwimmen. Bild: PD

Manche Dachseinsätze enden dramatisch. Einmal musste Calderara nach Steinach ausrücken. In gebrochenem Deutsch wurde ihm mitgeteilt, dass Kinder ein «Tier aus dem Wald» gefunden hätten. Erst dachte der 48-Jährige an einen Fuchs. Aber als er in Steinach ankam, streichelten die Kinder zu seinem Schrecken einen stattlichen 16-Kilo-Dachs. Vermutlich war er angefahren worden und lag im Sterben. Calderara erlöste das apathische Tier mit einem Schuss von seinem Leiden.

«Das hätte schlimm enden können für die Kinder.»

Wildhüters Mirko Calderara. Bild: Jonny Schai

Niemals sollte man einem Dachs zu nahe kommen. Dachse seien zwar friedlich, gesellig und verspielt. Aber wenn sie sich bedroht fühlen, ist mit ihnen nicht zu spassen.

«Wenn man den Dachs in die Enge treibt, knurrt er und greift mit seinen scharfen Zähnen und seiner Beisskraft an.»

Das Markenzeichen vom Dachs ist seine schwarz-weiss gestreifte Maske. Laut Tierforscher.ch ist die auffällige Kopfzeichnung ein Warnsignal und bedeutet: «Lass mich in Ruhe!» Ein weiteres Merkmal ist der Knochenkamm, der längs über den Dachsschädel verläuft. An ihm ist die mächtige Kaumuskulatur befestigt.

Ein Dachs im Kamin

In lebhafter Erinnerung ist Calderara eine Dachsaktion, die sich vor ein paar Jahren in der Stadt St.Gallen zutrug: «Aus einem alten Kamin schaute ein kleiner Dachskopf heraus.» Das Tier war durch einen Lüftungsschacht in einen Keller gefallen. In Panik kraxelte es den Kamin hoch. Dabei löste sich ein Stein im Gemäuer, der sich im alten Kamin verkeilte und dem Tier den Rückweg versperrte. So steckte der Dachs fest. «Wir mussten die Kaminwand mit einem Kompressor aufbrechen.» Der Dachs war so verletzt, dass er nur noch erlöst werden konnte.

Auch die Stadtpolizei hat Erfahrungen mit Dachsbauten. Diese treffe man gerne in bewaldeten Hanglagen oder an lockeren Böden mit Büschen an. «Dies alles bietet die Stadt St.Gallen», sagt Polizeisprecher Dionys Widmer. Leider würden die Dachse ihre Bauten hin und wieder an Hausfassaden bauen, unter Treppen und Terrassen. «Da ist nicht jeder Hausbesitzer erfreut.»

Manche Dachse wohnen in einer WG mit dem Fuchs: «Oft quartiert sich der Fuchs als Obermieter in einem grossen Dachsbau ein», sagt Calderara.

«Der Fuchs ist ein fauler Cheib, während der Dachs ein fleissiger Gräber ist.»

Mit seinen schaufelartigen Vorderpfoten buddelt der Dachs ein System von unterirdischen Höhlen und Gängen. Er polstert seine Schlafkammern, die Kessel, mit Laub und Moos aus. Mit seinen kleinen Augen und kurzen Ohren ist er an das Leben unter der Erde angepasst. Dachse pflegen Freundschaften und besuchen sich gegenseitig in ihren Höhlen.

Ausserrhoder Dachsbau wird seit 160 Jahren bewohnt

Calderara weiss von mehreren Dachsbauten auf stadtsanktgaller Gebiet. Ein Dachsbau im Ausserrhodischen wurde im Jahr 1860 erstmals erwähnt. Es gibt ihn noch, und er wird immer noch bewohnt. «Damals schossen die Jäger die Dachse wegen des Fettes und dem Pelz», weiss Calderara. Aus dem Fett wurde eine Heilsalbe hergestellt, aus dem Pelz Rasierpinsel.

Jäger würden heute nicht mehr gezielt Dachse jagen. «Man schiesst den Dachs nur dort, wo er Schaden anrichtet, etwa bei Maisfeldern.» Mit seinen langen Krallen gräbt der Dachs auch Wespennester aus dem Boden, um Larven und Puppen zu fressen. Er verputzt, was ihm unter die feine Nase kommt, auch Früchte und Pilze.

Der Dachs riecht seine Nahrung unter dem Erdboden – etwa Würmer, Engerlinge und Mäuse.

Bild: Gregor Schaad

Dachs-Sänger trifft Rosenberg-Dachs

Zahlen darüber, wie viele Dachse in der Stadt leben, gibt es laut dem Wildhüter nicht. Fest steht aber: «Der Dachs ist auf dem Vormarsch, während die Fuchspopulation zurzeit eher stagniert.»

Auf dem Vormarsch ist auch die St.Galler Band Dachs. «Wir haben mit dem Tier sehr wenig am Hut», sagt Musiker Basil Kehl. Der Dachs sei von hier, und sein Name klinge schön. Zudem ist er nachtaktiv, wie der Künstler. Kehl erzählt, dass er kürzlich am Rosenberg einen Dachs gesehen habe. «Er ist im Watschelgang über die Strasse gerannt.»

Am besten stehen die Chancen, einen Dachs zu sehen, im Frühling und Sommer. Im November zieht er sich bereits in die Winterruhe zurück.

Die Stadt St.Gallen bietet gute Lebensbedingungen für Dachse. Bild: Stadtwildtiere