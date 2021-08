Biodiversität: Blumenbeete in St.Gallen erfreuen Biene und Hummel

Rundgang Die Blumenbeete in der Stadt St.Gallen begeistern Bienen und Schmetterlinge – der Fenchel spielt dabei die Hauptrolle Die Blumenbeete der Stadt haben sich stark verändert: Die strengen Zierrabatte mit Tagetes und Begonien von früher sind romantischen Parks gewichen, in denen auch Gemüse und Heilpflanzen blühen. Sie werden begierig umsummt. Das sei gewollt, sagt Adrian Stolz, Leiter der städtischen Dienststelle Stadtgrün. Er fordert noch mehr grüne Inseln für Insekten in der Stadt. Melissa Müller 04.08.2021, 05.00 Uhr

«Ich staune, wie viele Leute positiv auf unsere Bepflanzung reagieren»: Adrian Stolz, Leiter Stadtgrün, im Grabenpärkli, mit Kandelaber-Ehrenpreis – ein Riese unter den Blühstauden. Bild: Ralph Ribi

Zwischen dem Fenchel duften Schafgarbe und Basilikum. Ein sanft wogendes Miteinander. Seit geraumer Zeit fallen die bezaubernden Blumenrabatten in der Stadt St.Gallen auf: Beim Grabenpärkli, beim Bahnhofsspärkli, im Stadtpark. Wer hat diese blühende Schönheit geschaffen? «Es ist ein grosses Teamwork», sagt Adrian Stolz, Leiter der städtischen Dienststelle Stadtgrün. «Wir haben Leute, welche die Anlagen planen, und 35 Angestellte, die pflanzen, jäten, wässern und schwitzen.» Die Gartenprofis kümmern sich um die Grünanlagen der Stadt. Sie mähen die Rasen auf Sport- und Schulanlagen, pflegen Bäume, wässern Blumen.

«Ich staune, wie viele Leute positiv auf unsere Bepflanzung reagieren», sagt Stolz und lädt ein auf einen Spaziergang durch die Stadt. Wenn nach einem grauen Winter alles treibt in saftigem Grün und die ersten Knospen und Tulpen spriessen, bekomme er täglich bis zu zwei Mails oder Briefe mit Komplimenten. Vor allem für das Grabenpärkli gebe es viel Lob von der Bevölkerung. Den Park geplant hat das St.Galler Landschaftsarchitekturbüro Hager – so, dass vom Frühjahr bis in den Spätherbst immer etwas blüht.

Das freut nicht nur Menschen, sondern auch Bienen und Hummeln. Die Glockenblumen im Bahnhofspärkli werden begierig umsummt. «Das streben wir an», sagt Stolz. Wenn die Obstbäume im Frühling verblüht sind, sei es umso wichtiger, auch im Sommer und Herbst ein Blütenangebot zu schaffen.

Die Glockenblumen sind bei Hummeln und Bienen begehrt. Bild: Ralph Ribi

Beim Leonhardspärkli tanzt ein Schmetterling über dem buschigen Fenchel, der sich teppichartig verwebt mit einem gelben Blütenmeer und blauen Rispen. Was nach Freiheit aussieht und herrlich ungezähmt wirkt, ist Resultat einer exakten Programmierung. Die Beete tragen die Handschrift von Peter Schläpfer, Leiter Unterhalt öffentliche Grünanlagen. Er entwirft ein Raster und definiert, welche Pflanze wo gesetzt wird.

«Wir schauen bei der Auswahl der Pflanzen: Welche sind besonders geeignet für Insekten?»



Dieses Jahr hat sich Schläpfer für Fenchel als Leitpflanze entschieden. Begleitet wird er von Salbei, Schafgarbe und Thaibasilikum; Gräser strukturieren das Beet. «Ich mag Blumen mit einem wilden Charakter», sagt Schläpfer. «Wie Salbei mit seinen schmalen Rispen.» Die Heilpflanze sei ihm lieber als eine hochgezüchtete Rose. Und anders als eine Begonie, die immer gleich aussehe, verändere sich ein Salbei im Lauf der Zeit. Auch abgeblühten Stauden wohnt eine Schönheit inne.



Die Blumenbeete in der ganzen Stadt tragen die Handschrift von Landschaftsgärtner Peter Schläpfer. Wie auch dieses hier im Leonhardspärkli. Bild: Ralph Ribi

Von den Aussenquartieren herangetastet

Die Blumenbeete der Stadt haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt: Die streng gepützelten Zierrabatten mit Tagetes und Begonien, die an Friedhöfe erinnern, sind schon lange weg. Dass man im Stadtpark die Rabatten um den Gauklerbrunnen so wildromantisch gestalten würde, wäre vor 15 Jahren undenkbar gewesen. «Man hätte es als Chaos, als Unordnung bezeichnet», sagt Stolz. Schon damals hat man aber gemerkt: Es geht in Richtung natürliche und einheimische Bepflanzung. Weg von der Perfektion, hin zu mehr Biodiversität.

Sein Vorgänger Christoph Bücheler hat es geschickt gemacht. Er hat nicht als Erstes eine wilde Bepflanzung im Stadtpark angelegt und die St.Gallerinnen und St.Galler vor den Kopf gestossen, sondern die Leute langsam an den neuen Stil gewöhnt. Von den Stadträndern her hat er in den Aussenquartieren sukzessive andere Pflanzen gesetzt und sich langsam ins Zentrum vorgearbeitet. Es war ein Herantasten, ein Verändern der Sehgewohnheiten.

«Gewisse Leute schätzen das, anderen ist es zu wild», sagt Stolz und spaziert weiter, zu einem Blumensteifen beim Trottoir an der St.-Leonhard-Strasse. Natternkopf, Nachtkerze und Wegwarte blühen auf einer Ruderalfläche aus Kies. Daneben braust ein Bus vorbei, stauen sich Autos. «Vor zehn Jahren hätte man wohl einfach alles asphaltiert.»

Ruderalfläche an der St.-Leonhard-Strasse: Natternkopf, Malve, Nachtkerze und Wegwarte locken Schmetterlinge, Bienen und Hummeln an. Bild: Ralph Ribi

Doch der Wind hat sich gedreht. Heute weiss man: Wenn eine Hummel vom Waldrand in den Stadtpark fliegen will, braucht sie unterwegs lauter grüne Inseln mit Blüten, auf denen sie Pause machen kann. «Wir brauchen möglichst viele solcher Trittsteine für Insekten», sagt Stolz. Sie würden Vernetzungskorridore bilden, die auch im Richtplan definiert sind.

Begrünungen im Stadtgebiet haben es aber oft nicht einfach. Aspekte wie die Verkehrssicherheit müssen berücksichtigt werden. Auch Absprachen mit dem Tiefbauamt sind nötig, wenn Mitarbeitende die Strassen speditiv putzen wollen, ohne mit ihren Maschinen umständlich Blumenbeete umfahren zu müssen.

Anwalt der Stadtbäume

Adrian Stolz setzt sich insbesondere für die Stadtbäume ein. Man weiss, dass Bäume miteinander reden. Sie kommunizieren über ein komplexes Netzwerk aus Wurzeln und Pilzen. Daher werden Bäume wenn möglich nicht mehr isoliert in eine Grube gepflanzt. Auch werden die Baumscheiben begrünt, zu sehen etwa an der Poststrasse. Stolz sagt:

«Das ist schön anzusehen, gut für die Biodiversität und unterstützt die Bäume im Wachstum.»

Ein Tulpenbaum mit begrünter Baumscheibe an der Poststrasse. Bild: Ralph Ribi

Stolz will die Stadt fit machen für heisse Sommer und die Klimaerwärmung.

«Die Poststrasse ist ein gutes Beispiel für die Baumbepflanzung der Zukunft.»

Die Bäume, die hier stehen, etwa der Tulpenbaum, der Zürgelbaum und die Robinien, stammen aus Ländern mit mehr Hitze und Trockenheit. Für die Artenvielfalt haben sie keinen so grossen Nutzen wie eine einheimische Eiche, Linde oder Buche, dafür spenden sie Kühlung und Schatten. «Einheimische Bäume würden hier nicht überleben», sagt Stolz. Sie hätten an der Poststrasse zu wenig Wurzelraum und würden unter Stressfaktoren wie Salz, Hitze und Trockenheit leiden.

Adrian Stolz mit einem Tulpenbaum an der Poststrasse. Der Exot ist resistent gegen Stressfaktoren wie Salz, Hitze und Trockenheit. Bild: Ralph Ribi

Blumen unter dem Sparhammer

Die Sparbemühungen der Stadt machen vor den Blumen keinen Halt. Blumenschalen werden nur noch an zentralen Plätzen aufgestellt. Um mehrere zehntausend Franken im Jahr einzusparen, pflanzen die Gartenprofis mehr Stauden statt Beete mit Wechselfloor – etwa im Kantipark. Stauden sind weniger arbeitsintensiv und günstiger. Einmal gepflanzt, kommen sie immer wieder. Das Bahnhofspärkli und das Grabenpärkli wurden mit Stauden versehen.

In einem Plan sind 700 Flächen definiert, die gepflegt werden müssen. «Obwohl wir sparen müssen, pflegen wir immer grössere Flächen», sagt Stolz. Das Burgweier-Areal, das Lerchenfeld und der Park beim Naturmuseum sind neu dazu gekommen.

Auch daheim hat Stolz einen Gemüsegarten. Seine Frau finde, die Blumenwiese sei zu unordentlich. Er schmunzelt darüber, dass ihn dieses Spannungsfeld auch privat beschäftigt. Seine Lieblingspflanze ist die Eberesche, auch Vogelbeere genannt: «Im Frühjahr blüht sie weiss, macht rote Beeren, hat schöne Blätter und ist einheimisch. Und von den Beeren können die Vögel bis in den Winter hinein profitieren.»