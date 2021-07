Graubünden will Wölfe abschiessen - 106 Schafe und Ziegen getötet

Natur 106 Schafe und Ziegen gerissen: Graubünden will nun Wölfe schiessen Viele Schafe und Ziegen, zwei Esel und ein Kalb hat es bereits erwischt: Der Wolf verletzt und tötet in Graubünden momentan viele Tiere und das trotz verstärktem Herdenschutz. Im Prättigau soll deshalb ein Wolf geschossen werden. Weitere Abschüsse in der Region werden geprüft. 27.07.2021, 09.44 Uhr

Viele Schafe und Ziegen, zwei Esel und ein Kalb: All diese Tiere sind in den vergangenen Sommermonaten dem Wolf zum Opfer gefallen. Bild: Roland Schmid/BLZ

(pd/sae) Für Nutztiere besteht momentan eine grössere Gefahr. In jüngster Zeit haben sich in verschiedenen Gebieten in Graubünden vermehrt Risse durch Wölfe ereignet. Vor allem in der Surselva, im Hinterrhein und in der Mesolcina haben die Raubtiere des Öfteren zugeschlagen. Insgesamt 106 Schafe und Ziegen sind ihm zum Opfer gefallen. Diese Schadenszahlen entsprechen ungefähr jenen des Vorjahres, wie es in der Mitteilung des Amts für Jagd und Fischerei heisst.