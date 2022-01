Bundesrat zweifelt an BTS und Autobahnzubringer Appenzellerland

Nationalstrassenausbau Bundesrat gibt grünes Licht für dritte Rosenberg-Röhre in St.Gallen – zweifelt aber an Bodensee-Thurtalstrasse und Zubringer Appenzellerland Am Mittwoch hat der Bundesrat das neue Nationalstrassen-Ausbauprogramm verabschiedet. Aus Ostschweizer Sicht geht es nur auf der St.Galler Stadtautobahn voran. Adrian Vögele 26.01.2022, 15.17 Uhr

Der Bundesrat räumt dem Ausbau der St.Galler Stadtautobahn hohe Priorität ein. Bild: Urs Bucher

Es ist ein grosser Brocken: 1,2 Milliarden Franken beantragt der Bundesrat dem Parlament für die St.Galler Stadtautobahn. Der Betrag ist für den Bau der dritten Röhre des Rosenbergtunnels inklusive Zubringer Güterbahnhof vorgesehen. Im Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step), das der Bundesrat am Mittwoch vorgelegt hat, rangiert das St.Galler Vorhaben weit vorne: Es ist eines von fünf baureifen Erweiterungsprojekten, die in den Ausbauschritt 2023 aufgenommen werden. Das bedeutet, dass sie bis 2030 realisiert sein sollen.

Zum St.Galler Vorhaben schreibt der Bundesrat: «Das Projekt behebt den gravierenden Engpass im Kern der Agglomeration und verbessert damit die Situation auf und entlang dem kantonalen und dem städtischen Strassennetz.» Zudem schaffe die dritte Röhre des Rosenbergtunnels die Voraussetzung dafür, «dass die in den 2030er-Jahren nötige, umfassende Sanierung der N1 in St.Gallen ohne massive Verkehrsprobleme erfolgen kann».

Bestandteil des Projekts ist der Zubringer, der die Autobahn mit dem Güterbahnhof St.Gallen verbindet und «über den künftigen kantonalen Tunnel Liebegg die Hauptstrasse nach Appenzell siedlungsverträglicher an die Nationalstrasse anbindet», wie es in der Botschaft heisst.

BTS: Bund hat diverse Einwände – und geht über die Bücher

Noch keine konkreten Umsetzungspläne hat der Bundesrat hingegen für die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und den Autobahnzubringer Appenzellerland. In der Liste der Vorhaben, die bis 2040 realisiert werden sollen, sind die beiden Projekte nicht erwähnt.

Sowohl der Zubringer Appenzellerland als auch die BTS sind auf Strassenstrecken vorgesehen, die der Bund von den Kantonen übernommen und ins Nationalstrassennetz überführt hat. In der ganzen Schweiz gibt es diverse Vorhaben für diese ehemaligen Kantonsstrassen, die nun in Bern auf die Umsetzung warten. Drei Projekte hat der Bundesrat jetzt in den Step aufgenommen, allesamt ausserhalb der Ostschweiz – sie sollen bis 2040 realisiert werden.

Der Zubringer Appenzellerland und die BTS gehören hingegen zu jenen Vorhaben, die der Bund jetzt «grundsätzlich überprüft» – in Bern stellt man die Notwendigkeit dieser Projekte in Frage. Zur BTS heisst es in der Botschaft: «Die neue Strasse soll die umfahrenen Ortschaften vom Durchgangsverkehr entlasten und besser an die benachbarten Wirtschaftsräume anbinden.» Jedoch: Nur in Arbon weise der Streckenabschnitt «gravierende» Verkehrsprobleme auf, in Weinfelden «mittlere» Probleme. Auf der übrigen BTS-Strecke bestünden geringe bis gar keine Verkehrsprobleme.

Hingegen befürchtet der Bundesrat, dass die neue Bodensee-Thurtalstrasse ihrerseits auf längeren Abschnitten nur schwer verträglich sein wird. So werde die Strasse sehr viel Fläche benötigen und beträchtliche Eingriffe in die Landschaft erfordern. Das wirke sich auf die Entwicklung der Wohn- und Arbeitsplätze aus. Auch ortet der Bund teils grössere Sicherheitsprobleme. Und er hält fest, die BTS verursache angesichts des Nutzens sehr hohe Kosten. Die Rede ist aktuell von 1,7 Milliarden Franken.

Klimadebatte und Flächenbedarf als zentrale Argumente

Damit ist der Bundesrat auf Kollisionskurs mit dem Kanton Thurgau, der die Strasse als notwendig erachtet. In Bern ist man sich dessen bewusst. In der Botschaft des Bundesrats heisst es: «Der Bund anerkennt die hohe regionale Bedeutung des Vorhabens sowie die grossen Anstrengungen des Kantons Thurgau für die Erarbeitung und umfassende Abstimmung des Vorhabens.» Auf der Achse zwischen Arbon und Bonau gebe es durchaus Probleme, die angegangen werden müssten. Jedoch habe der Bund «Zweifel», dass die BTS, so wie sie jetzt geplant sei, der richtige Ansatz sei. Dies unter anderem «in Anbetracht der Klimadebatte», aber etwa auch wegen des hohen Flächenbedarfs und der hohen Kosten.

Der Bund wird nun die ganze BTS-Strecke umfassend überprüfen und alternative Lösungen erarbeiten, die dann dem BTS-Projekt gegenübergestellt werden. Zügig gelöst werden sollen akute Probleme, «beispielsweise in Bezug auf die Sicherheit oder die Entflechtung des Veloverkehrs vom übrigen Verkehr».

Autobahnzubringer Appenzellerland: Kosten unterschätzt?

Beim Autobahnzubringer Appenzellerland argumentiert der Bundesrat ähnlich. Es handelt sich im Kern um einen A1-Anschluss im Raum Gossau, den Zubringer mit Tunnel in Richtung Herisau und eine Umfahrung von Herisau. Die Verkehrsprobleme auf der rund 8,5 Kilometer langen Strecke seien im nationalen Vergleich gering bis mittelgross, die Kosten des Vorhabens mit rund 450 Millionen Franken relativ hoch, so der Bundesrat. Er beurteilt den angedachten Lösungsansatz als «kritisch» – wegen der Klimadebatte und übergeordneter verkehrspolitischer Ziele. Auch basiere das Vorhaben auf «älteren Ideen und Vorgaben». Die Kosten seien heute eher noch höher einzuschätzen, etwa wegen der Anforderungen an die Tunnelsicherheit. Auch diese Strecke wird der Bund nun umfassend überprüfen und eigene Lösungen ausarbeiten.

Das heisst aber gleichzeitig auch, dass auf den Strecken der BTS und des Zubringers Appenzellerland ein Ausbau weiterhin ein Thema bleibt. Für sechs weitere Vorhaben auf ehemaligen Kantonsstrassenstrecken ausserhalb der Ostschweiz kam am Mittwoch hingegen gleich eine definitive Absage: Der Bund sieht keinen Handlungsbedarf und bearbeitet die Projekte nicht weiter.

Als Nächstes wird sich nun das Bundesparlament mit dem Nationalstrassenprogramm befassen.