Veraltete Pläne? SVP will Antworten zum Zubringer Appenzellerland

Nationalstrassenausbau Geschlafen bei der Planung? St.Galler SVP will Antworten zum Autobahnzubringer Appenzellerland Kommt die Ostschweiz beim Nationalstrassenausbau zu schlecht weg? Die Frage beschäftigt nun auch die Kantonsparlamente. Für die St.Galler Regierung ist die Angelegenheit heikel.

Der Autobahnzubringer Appenzellerland soll unter anderem das Verkehrsnetz in St.Gallen-Winkeln und Gossau entlasten. Bild: Ralph Ribi

Die dritte Röhre für den St.Galler Rosenbergtunnel kommt, die Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) und der Autobahnzubringer Appenzellerland hingegen werden in der geplanten Form wohl nie realisiert: Die Botschaft des Bundesrats zum Ausbau der Nationalstrassen erhitzt nach wie vor die Gemüter in der Ostschweiz. Während bürgerliche Bundesparlamentarier aus der Region bereits angekündigt haben, sich in Bern für die angezweifelten Vorhaben einzusetzen, beschäftigt das Thema auch die Kantonsparlamente.

Der Autobahnzubringer Appenzellerland soll die beiden Appenzell mit einem neuen Anschluss in Gossau an die A1 anbinden und ist somit ein kantonsübergreifendes Vorhaben. Er spielt auch in der Planung der Städte St.Gallen und Gossau eine Rolle - nicht zuletzt wegen der Entwicklung des grossen Industriegebiets im Dreieck zwischen Winkeln, Gossau und Abtwil. Komme der Autobahnzubringer nicht, so werde der Verkehrsknoten Winkeln noch stärker belastet, warnt der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella - was suboptimal sei.

Der Bund hingegen stellt den Zubringer Appenzellerland grundsätzlich in Frage. Die Verkehrsprobleme seien zu klein, um einen solchen Ausbau zu rechtfertigen - und: Das Vorhaben basiere auf «älteren Ideen und Vorgaben», wie es in der Botschaft des Bundesrats heisst.

Was tun die beteiligten Regierungen?

Die SVP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament verlangt hierzu nun Antworten von der Regierung: Die drei beteiligten Kantone hätten das Projekt schon vor einigen Jahren an den Bund übergeben: «Wann wurden die Kantone vom Bund informiert, dass der Planungsstand des Vorhabens nicht mehr in allen Belangen aktuell sei und dieses Projekt zurzeit nicht weiterverfolgt wird?»

Die SVP will von der Regierung wissen, ob sie die Einschätzung des Bundes teile:

«Hätten Anpassungen des Projekts früher erarbeitet werden können?»

Weiter fragt die Fraktion, ob die Verzögerung Auswirkungen auf die Entwicklung des Industriegebiets im Westen der Stadt St.Gallen habe. «Sind ohne diesen Zubringer Appenzellerland alle infrastrukturell-logistischen Zukunftsprojekte im Gebiet Winkeln-Gossau Ost aus Sicht des Kantons nach wie vor möglich?» Und: «Was unternehmen die betroffenen Regierungen, damit der Zubringer Appenzellerland beim Bund mit höherer Priorität umgesetzt werden kann?»

St.Gallen ist bereits gut bedient

Die Regierungen haben bis Ende April Zeit, sich in der Vernehmlassung des Bundes zu äussern. Für die St.Galler Regierung ist die Sache allerdings delikat: Schliesslich ist der Kanton im Nationalstrassen-Entwicklungsprogramm bereits mit der dritten Rosenbergröhre samt Zubringer Güterbahnhof berücksichtigt.

Das Projekt gehört zu den fünf Vorhaben mit höchster Priorität und ist unter diesen das zweitteuerste: 1,2 Milliarden Franken sind dafür vorgesehen. Nur der Rheintunnel in Basel ist mit 1,9 Milliarden Franken noch teurer. Dem Bund wegen des Zubringers Appenzellerland an den Karren zu fahren, dürfte der St.Galler Regierung daher schwer fallen.

Klar ist der Fall hingegen für den Kanton Thurgau: Baudirektorin Carmen Haag hatte den Entscheid des Bundes zur BTS bereits deutlich kritisiert, nun doppelt der Grosse Rat nach: Das Kantonsparlament hat am Mittwoch entschieden, eine Standesinitiative nach Bern zu schicken, um beim Bund nochmals Druck zu machen. SP, Grüne und GLP stellten sich dagegen, wurden aber überstimmt.

