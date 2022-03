Zubringer Güterbahnhof: Bundesrat wehrt sich gegen Kritik

Nationalstrassenausbau Frau Bundesrätin, ist der Autobahnzubringer Güterbahnhof in der Stadt St.Gallen überhaupt nötig? Antworten zur Kritik von SP und Grünen Parlamentsmitglieder von SP, Grünen und GLP haben im Nationalrat kritische Fragen zu den Plänen des Bundes für den Strassenausbau in der Stadt St.Gallen gestellt. Der Bundesrat weist die Argumente zurück. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Stau auf der Teufenerstrasse in St.Gallen: Zur Entlastung planen Bund und Kanton einen unterirdischen Autobahnanschluss zum Güterbahnhof und von dort einen weiteren Tunnel bis zur Liebegg an der Kantonsgrenze zu Appenzell Ausserrhoden. Bild: Arthur Gamsa

Die ganze Ostschweiz beklagt sich, sie werde beim Ausbau der Nationalstrassen zu wenig berücksichtigt. Die ganze Ostschweiz? Nein: Die Stadt St.Gallen ist die grosse Ausnahme. Hier plant der Bund im aktuellen Nationalstrassen-Entwicklungsprogramm (Step) ein Grossprojekt mit höchster Priorität: die dritte Röhre für den Rosenbergtunnel der Stadtautobahn samt neuem unterirdischem Halbanschluss von und nach Westen (Zubringer Güterbahnhof). 1,2 Milliarden Franken beantragt der Bundesrat dem Parlament für diese Vorhaben auf St.Galler Stadtgebiet, Baustart ist frühestens im Jahr 2030.

Während die bürgerlichen Politiker und Wirtschaftsvertreter im Rest der Ostschweiz kritisieren, der Bund lasse die Region beim Strassenausbau im Stich, ist es in St.Gallen genau umgekehrt: Nationalrätinnen und Nationalräte haben dem Bundesrat kritische Fragen zum geplanten Grossvorhaben gestellt. Es geht dabei vor allem um den neuen Autobahnanschluss, der gleichzeitig mit der dritten Rosenbergröhre ins Programm aufgenommen wurde. In der Stadt hatte sich schon vor einiger Zeit ein Komitee gegen diesen Zubringer Güterbahnhof formiert.

Die Grundidee beim Zubringer ist es, vor allem die innerstädtische Achse in Richtung Appenzellerland vom Verkehr zu entlasten. Hierfür will der Bund einen Tunnel von der Autobahn bis zum Güterbahnhof bauen, wo ein unterirdischer Kreisel vorgesehen ist. Von dort aus soll ein weiterer Tunnel bis zur Liebegg an der Ausserrhoder Kantonsgrenze führen, zu realisieren durch den Kanton St.Gallen. Das Ganze wird auch als «Teilspange Güterbahnhof-Liebegg» bezeichnet.

Konkurrenz für Linie der Appenzeller Bahnen

Claudia Friedl, St.Galler SP-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Aber genau auf dieser Strecke, schreibt Claudia Friedl (SP), sei erst vor wenigen Jahren eine neue Bahnverbindung mit dem Riethüslitunnel eröffnet worden. Der Tunnel binde die Ausserrhoder Gemeinden besser an die Stadt St.Gallen an, sein Potenzial sei noch nicht ausgeschöpft. Friedl vermutet, dass der nun geplante Strassentunnel diese ÖV-Investition konkurrenziere, wie sie in ihrer Frage an den Bundesrat schrieb.

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga (SP). Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Der Bundesrat sieht das anders:

«Die Hauptfunktion des Zubringers Güterbahnhof und des Tunnels Liebegg besteht in der Entlastung bestehender Strassen in der Stadt zu Gunsten der Wohnlichkeit sowie des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs.»

Hingegen gehe es nicht darum, zusätzliche Strassenkapazitäten anzubieten. Die neue Strassenverbindung werde den ÖV darum kaum konkurrenzieren.

Verkehrswachstum überschätzt?

Franziska Ryser, St.Galler Grünen-Nationalrätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Franziska Ryser (Grüne) bezweifelt, dass zur «Engpassbeseitigung» in der Stadt die dritte Rosenbergröhre und der Zubringer Güterbahnhof gleichzeitig notwendig sind. «Aktuelle Verkehrsprognosen zeigen ein weniger starkes Wachstum als noch vor zehn Jahren, als diese Variante definiert wurde.» Ryser fragte darum den Bundesrat, ob die Teilspange neu beurteilt werde – und ob es möglich sei, die beiden Projekte zu etappieren.

Auch davon will der Bundesrat nichts wissen. Er verweist auf die im letzten Jahr aktualisierten Prognosen zur Verkehrsentwicklung: Auf den Nationalstrassen sei gegenüber früheren Prognosen bis auf wenige Ausnahmen kein Rückgang der Belastungen absehbar. «Eine umfassende Neubeurteilung des Projektes Engpassbeseitigung St.Gallen ist aufgrund der beständigen Verkehrsprognosen nicht angezeigt.»

Keine Entlastung für Herisau erwartet

Thomas Brunner, St.Galler GLP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Thomas Brunner (GLP) erkundigte sich ebenfalls, ob die dritte Rosenbergröhre auch ohne die Teilspange Güterbahnhof gebaut werden könnte. Der Bundesrat entgegnet: «Der Zubringer Güterbahnhof ist integraler Bestandteil des Erweiterungsprojekts. Er wird zur angestrebten Entlastung der Innenstadt und der Quartiere vom Durchgangsverkehr benötigt.»

Brunner äusserte zudem die Vermutung, dass die verschiedenen Nationalstrassenprojekte zu isoliert betrachtet werden. Er sprach damit den Autobahnzubringer Appenzellerland an, der vom Raum Herisau zu einem neuen A1-Anschluss im Raum Winkeln-Gossau führen soll. Dieses Projekt will der Bund vorerst nicht realisieren. Brunner wollte wissen, ob nicht bereits die erwähnte Stadtsanktgaller Engpassbeseitigung schon eine Verkehrsentlastung rund um Herisau bewirke. Der Bundesrat verneint jedoch: «Die Engpassbeseitigung St.Gallen bringt keine Entlastung der Verkehrssituation um Herisau. Die beiden Vorhaben beeinflussen sich kaum.»

