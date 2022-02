Ostschweizer Allianz für Bodensee-Thurtalstrasse zeichnet sich ab

Nationalstrassenausbau «Der Bund verniedlicht unsere Verkehrsprobleme»: Für die Bodensee-Thurtalstrasse zeichnet sich eine Ostschweizer Allianz im Parlament ab Die Bodensee-Thurtalstrasse soll gebaut werden, und zwar bald: Bürgerliche Bundesparlamentarier aus der ganzen Ostschweiz sichern dem Thurgau ihre Unterstützung zu. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 10.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bund will die Strecke der geplanten Bodensee-Thurtalstrasse nochmals «umfassend überprüfen»: Blick auf den Abschnitt westlich von Weinfelden. Bild: Reto Martin (25. Juli 2019)

Der Ärger im Thurgau ist gross: Der Bundesrat will die geplante Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) vorläufig nicht realisieren, sondern die gesamte Strecke zwischen Arbon und Bonau nochmals umfassend überprüfen. Zu teuer ist ihm das Vorhaben, das der Kanton ausgearbeitet hat – 1,7 Milliarden für 33 Kilometer –, zu gross der Flächenverbrauch und die Eingriffe in die Landschaft, zu klein die Verkehrsprobleme im nationalen Vergleich. Wirtschaftskreise und bürgerliche Parteien wehren sich vehement: Die FDP Thurgau hat eine Petition gestartet, die fordert, dass die BTS doch noch ins Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) aufgenommen wird, etwa 1500 Personen haben bisher unterschrieben.

Auch in den beiden Appenzell hat die neue Step-Botschaft Enttäuschung ausgelöst: Der Autobahnzubringer Appenzellerland ist ebenfalls nicht zur Umsetzung vorgesehen, auch hier steht eine grundsätzliche Überprüfung bevor.

Die Beziehungen spielen lassen

Bis Ende April läuft die Vernehmlassung zum Step, danach wird die Botschaft allenfalls noch angepasst – und schliesslich entscheidet das Bundesparlament. Ratsmitglieder aus dem Thurgau, allen voran Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte), Jakob Stark (SVP) und Diana Gutjahr (SVP), haben angekündigt, sich für die Realisierung der BTS einzusetzen.

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Jetzt sichern auch Bundesparlamentarier aus der übrigen Ostschweiz ihre Unterstützung zu. Angesprochen auf das Thema Nationalstrassen, sagt der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel:

«Der Bund verniedlicht die Verkehrsprobleme im Osten der Schweiz. Man sieht, dass Bundesbern manchmal schon ‹sehr weit weg› ist von den Realitäten in unserer Region.»

Der Bundesrat stelle richtigerweise fest, dass die BTS dazu dienen werde, Ortschaften vom Durchgangsverkehr zu entlasten, sagt Büchel. «Die Strasse dient auch wesentlich dazu, die Schweiz besser mit grenznahen Wirtschaftsräumen zu verbinden.» Er sei gerne bereit, sich auch bei Ratsmitgliedern aus anderen Regionen für die BTS einzusetzen, so Büchel. «Mit meinen zwölf Jahren im Rat, davon zehn Jahre im Büro des Nationalrats, sind ein paar Beziehungen zusammengekommen.»

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Ähnlich äussert sich Mike Egger (SVP/SG):

«Es ist von grösster Wichtigkeit, dass die bürgerlichen Ostschweizer Parlamentarier zusammenhalten und sich gemeinsam in Bundesbern für die Infrastrukturanliegen der Ostschweiz starkmachen.»

Er werde einen Antrag zur Umsetzung der BTS, aber auch des Autobahnzubringers Appenzellerland unterstützen, so Egger.

Esther Friedli, St.Galler SVP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Dem schliesst sich Esther Friedli (SVP/SG) an: «Eine gute Strasseninfrastruktur in der Ostschweiz ist mir ein wichtiges Anliegen.»

«Der ÖV kann diese Kapazität gar nicht bereitstellen»

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Michel Canonica

Marcel Dobler (FDP/SG) wünscht sich ebenfalls, dass die BTS höher priorisiert wird. «Aufgrund des Bevölkerungswachstums ist es zwingend nötig, unsere Verkehrskapazitäten auszubauen – überall dort, wo es aufgrund der Fakten notwendig ist, und ohne politische Ideologie.» Der ÖV alleine sei gar nicht in der Lage, diese Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Nicolo Paganini (Die Mitte/SG) sagt, er werde solche Anträge hinter den Kulissen und allenfalls auch im Plenum des Nationalrats unterstützen: Insbesondere die Situation im Thurgau und die jahrzehntelange Geschichte dieser Strassenplanung sei ihm bestens bekannt:

«Die verkehrsgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner im Thurtal und im Raum Kreuzlingen/Bottighofen müssen ernst genommen werden.»

Markus Ritter, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Etwas zurückhaltender nimmt Markus Ritter (Die Mitte/SG) Stellung: Wenn sich die Ostschweiz in der Nationalstrassendebatte mit anderen Regionen zusammenschliesse, die ebenfalls Anliegen hätten, dann bestünden durchaus Chancen. Als Bauernpräsident hat Ritter allerdings auch eine kritische Anmerkung: «Für mich ist es wichtig, dass bei allen Infrastrukturbauten der Kulturlandverbrauch möglichst gering gehalten wird. Dazu müssen entsprechende Varianten erarbeitet werden.»

Zürich und Glarus sind schon bedient

Ritter weist darauf hin, dass beispielsweise die Romandie in regionalpolitischen Verteilkämpfen im Parlament stark zusammenhalte. Ob die Ostschweizer auf Mitstreiter aus anderen Kantonen zählen können, ist offen. Die nächsten Nachbarn dürften eher keine Notwendigkeit sehen, einen Angriff zu starten: So ist die Lückenschliessung für die Zürcher Oberlandautobahn zwischen Hinwil und Uster bereits im Programm enthalten, ebenso die Umfahrung Netstal in Glarus. Beides sind Strecken, die der Bund von den Kantonen übernommen hat – wie bei der BTS und dem Zubringer Appenzellerland.

Warum wurde also beispielsweise die Oberlandautobahn höher priorisiert? Dort sei die Situation «mehr als unbefriedigend», sagte Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen, vor kurzem in einem Interview mit dem «Zürcher Oberländer». Das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projekts sei gut. Bei den beiden Ostschweizer Projekten hingegen bezweifelt der Bund, dass die Probleme gross genug sind, um die hohen Kosten und die baulichen Eingriffe zu rechtfertigen.

Appenzellerland: Die Regierungen sollen vorangehen

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Dieses Fazit wird nicht nur für die BTS, sondern auch für den Autobahnzubringer Appenzellerland kritisiert. Der Innerrhoder Mitte-Ständerat Daniel Fässler sagt:

«Die bisherige Beurteilung durch den Bundesrat betrachte ich verkehrstechnisch und verkehrspolitisch für falsch.»

In der Vernehmlassung zum Step seien nun zuerst die Kantone gefordert, «beim Autobahnzubringer Appenzellerland in erster Linie der Kanton Appenzell Ausserrhoden. Dabei erwarte ich, dass – wie bisher – die Unterstützung der übrigen Ostschweizer Kantone eingeholt wird». Dies gelte umgekehrt auch für die BTS. «Ob letztlich parlamentarische Vorstösse nötig und sinnvoll sind, kann heute noch nicht abschliessend beurteilt werden.» Ähnlich hatten sich vor kurzem auch Andrea Caroni (FDP/AR) und David Zuberbühler (SVP/AR) geäussert.

Thomas Rechsteiner, Innerrhoder Mitte-Nationalrat. Bild: PD

Thomas Rechsteiner (Die Mitte/AI) sagt, der parlamentarische Weg erzeuge gewissen politischen Druck, aber auch viel administrativen Aufwand. «Der direkte Weg von Regierungen und Parlamentariern zur zuständigen Bundesrätin würde meines Erachtens viel mehr bringen.»

Keine Unterstützung für ein Ostschweizer Powerplay zu Gunsten der Nationalstrassen ist links der Mitte zu erwarten: So lehnen SP und Grüne den Bau der BTS klar ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen