Thurgauer Bundespolitiker wehren sich gegen BTS-Entscheid

Nationalstrassenausbau «Das ist ein Affront»: Thurgauer Parlamentarier wehren sich gegen den Entscheid des Bundesrats zur Bodensee-Thurtalstrasse Der Bund will die Bodensee-Thurtalstrasse und den Autobahnzubringer Appenzellerland vorläufig nicht bauen und kündigt weitere Abklärungen an. Im Bundesparlament kündigt sich Ostschweizer Widerstand an. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 27.01.2022, 16.39 Uhr

Retten, was noch zu retten ist: Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark will den Bund dazu bewegen, wenigstens einen Teil der Bodensee-Thurtalstrasse zu realisieren. Bild: Reto Martin

Es ist keine direkte Absage. Aber ganz sicher auch keine Zusage: Der Bundesrat will zwei Ostschweizer Nationalstrassenprojekte, die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) und den Autobahnzubringer Appenzellerland, vorerst nicht realisieren. Stattdessen will er die entsprechenden Strecken umfassend überprüfen und alternative Vorschläge machen: So heisst es in der Botschaft zum Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step), die der Bundesrat am Mittwoch präsentiert hat.

Schon jetzt ist klar: Der Bund hält die Verkehrsprobleme auf den beiden Strecken im nationalen Vergleich für nicht allzu gross. Er stellt das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vorhaben in Frage, auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes. Hohe Priorität hat für den Bund hingegen die dritte Röhre des Rosenbergtunnels auf der St.Galler Stadtautobahn: Sie soll bis 2030 realisiert werden. Der Engpass im Raum St.Gallen sei «gravierend».

Bis Ende April läuft nun die Vernehmlassung zum Nationalstrassenprogramm, nachher entscheidet das Bundesparlament. Schon 2019 war in Bern heftig über die Bodensee-Thurtalstrasse gestritten worden. Jetzt kündigen Thurgauer Parlamentsmitglieder an, sich erneut vehement für die BTS einzusetzen. Sie erinnern daran, dass das Thurgauer Stimmvolk dem Bau der Schnellstrasse im Jahr 2012 zugestimmt hat.

«Notwendigkeit der BTS ist klar erwiesen»

Diana Gutjahr, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

«Ich werde alles daran setzen, dass die BTS zur Ausführung kommt», sagt SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr. Deren Notwendigkeit sei klar erwiesen - Verkehrsprobleme seien auf der ganzen Achse vorhanden und nicht etwa nur im Raum Arbon. «Ich bin überaus enttäuscht, dass die Bundesverwaltung unsere Thematik und den damit verbundenen Volksentscheid ignoriert.»

SVP-Ständerat Jakob Stark verweist auf die intensive Planungs- und Projektierungsarbeit, die der Kanton Thurgau für die 33 Kilometer lange Schnellstrasse geleistet habe. Vor diesem Hintergrund sei die Ankündigung des Bundes, die BTS-Strecke grundlegend zu überprüfen, «ein Affront gegenüber dem Kanton Thurgau». Dass einzelne Teilabschnitte überprüft würden, dafür hätte er Verständnis, so Stark. Dass der Bund aber das Projekt grundsätzlich in Frage stelle, gehe zu weit.

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Stark zählt nun darauf, dass sich die betroffenen Regionen in der Vernehmlassung Gehör verschaffen. Er selber wird sich als Parlamentarier für die neue Strasse einsetzen - mit dem Ziel, dass zumindest ein Teil der BTS ins Nationalstrassenprogramm aufgenommen wird, beispielsweise im Raum Amriswil oder Romanshorn-Arbon.

«Es darf auch aus der Sicht eidgenössischer Solidarität nicht sein, dass der Kanton Thurgau im nächsten Step erneut übergangen wird.»

Häberli-Koller will in der Verkehrskommission intervenieren

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer Mitte-Ständerätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte), zeigt sich ebenfalls enttäuscht, darüber, dass die BTS im Nationalstrassenpaket nicht enthalten ist. Das Projekt sei reif für die Realisierung. Häberli kündigt an, im Parlament für die Thurgauer Schnellstrasse zu kämpfen: «Selbstverständlich werde ich mich bereits in der vorberatenden Kommission, der ich angehöre, für die Aufnahme der BTS einsetzen.»

Christian Lohr, Thurgauer Mitte-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auch Nationalrat Christian Lohr (Die Mitte) ist negativ überrascht über die Nachricht aus Bern. «Ich werde sicher mit Kolleginnen und Kollegen über die aktualisierte Ausgangslage sprechen und eine Intervention im Parlament gewissenhaft prüfen. Die Thurgauer Raum- und Verkehrsentwicklung einfach so planerisch abstürzen zu lassen, das befürworte ich sicher nicht.»

SP und Grüne sind gegen die Schnellstrasse

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Allerdings: Auf Unterstützung von links können die Bürgerlichen nicht zählen. Die SP unterstützt den Kurs des Bundes bezüglich der BTS, wie Nationalrätin Edith Graf-Litscher sagt: Die Strecke nochmals genau unter die Lupe nehmen, punktuelle Probleme lösen. «Aber es ist nicht sinnvoll eine neue Hochleistungsstrasse quer durch den Kanton zu bauen - parallel zu einer bestehenden leistungsfähigen Bahnlinie.» Das widerspreche den verkehrspolitischen Zielen der Schweiz. Auch habe die Dringlichkeit des Klimaschutzes in den letzten Jahren nochmals deutlich zugenommen.

In der BTS-Volksabstimmung von 2012 seien die Thurgauerinnen und Thurgauer noch von anderen Voraussetzungen ausgegangen, sagt Graf-Litscher. Inzwischen seien etwa die Kosten auf das Doppelte angewachsen - heute ist von 1,7 Milliarden Franken die Rede. Inhaltlich sei das Vorhaben immer wieder angepasst worden. «Ob das Volk heute in einer Umfrage die BTS immer noch befürworten würde, dahinter setze ich ein Fragezeichen.»

Kurt Egger, Thurgauer Grünen-Nationalrat. Bild. PDPatrick Itten

Erfreut über den Bundesratsentscheid sind auch die Grünen, wie Nationalrat Kurt Egger namens der Kantonalpartei mitteilt. Das vom Kanton geplante Projekt BTS sei damit «gestorben», heisst es im Communiqué. «Der Bundesrat bestätigt die Haltung, welche die Grünen seit über zehn Jahren vertreten: Das Vorhaben weist einen zu hohen Flächenbedarf auf, hat beträchtliche Eingriffe in die Landschaft und verursacht im Vergleich zum Nutzen zu hohe Kosten.»

Ein «Wermutstropfen» für Ausserrhoden

Andrea Caroni, Ausserhoder FDP-Ständerat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Dass auch der Autobahnzubringer Appenzellerland noch nicht zur Umsetzung vorgesehen ist, stösst auf weniger harsche Reaktionen. Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni sagt, bezüglich Nationalstrassenausbau gebe es für die Ostschweiz gute Nachrichten:

«Die dritte Rosenbergröhre soll sofort und fix kommen. Das ist für uns Ostschweizer – auch uns Ausserrhoder – zentral.»

Eine weitere gute Nachricht sei, dass sich der Bundesrat verpflichte, die Vorhaben für den Zubringer Appenzellerland und die BTS vertieft zu prüfen und eigene Ideen auszuarbeiten. «Der Wermutstropfen ist, dass der Bundesrat unsere beiden Ostschweizer Projekte nicht wie gewünscht sofort und unbesehen umsetzen will, sondern sie grundlegend überprüfen will.»

David Zuberbühler, Ausserhoder SVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Nationalrat David Zuberbühler (SVP/AR) sagt zum Thema Zubringer Appenzellerland: «Dass das Bundesamt für Strassen (Astra) Alternativen prüfen will, bedeutet zumindest, dass sich der Bund der Probleme in der Region Herisau/Gossau durchaus bewusst ist.» Das Projekt für den Zubringer sei inzwischen zwar veraltet. Handlungsbedarf bestehe trotzdem:

«Für mich ist klar, dass der Kanton Appenzell Ausserrhoden ungenügend ans Schweizer Strassennetz angebunden ist.»

Die Ausserrhoder Parlamentarier sagen, es sei nun zuerst an den Ostschweizer Regierungen, sich in der Vernehmlassung zum Step zu äussern, und somit auch zur BTS und zum Zubringer Appenzellerland. Laut Caroni müssen auch die Regierungen entscheiden, ob eine Intervention im Parlament angezeigt ist. Der Ausserrhoder Regierungsrat lässt auf Anfrage offen, ob er diesen Weg einschlagen will. «Der Regierungsrat wird sich in der Vernehmlassung in jedem Fall dafür einsetzen, dass die Appenzeller Kantone eine verkehrliche Perspektive haben. Es widerspricht dem Grundgedanken der Schweiz, allein die Kerngebiete der Agglomerationen zu stärken und die Randregionen abzuhängen.»

