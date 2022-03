Nationalstrassen: Bundesrat sieht Probleme in Gossau und Herisau

Nationalstrassen Vorerst kein Autobahnzubringer Appenzellerland – aber der Bundesrat sieht «Handlungsbedarf in Gossau und Herisau» Der Bund will den Autobahnzubringer Appenzellerland vorerst nicht realisieren. SVP-Nationalrat David Zuberbühler hat in Bern nachgehakt. Adrian Vögele aus Bern 09.03.2022, 11.35 Uhr

Die Autobahn A1 bei Winkeln. Bild: Ralph Ribi

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden erhalten bis auf weiteres keinen neuen Autobahnanschluss: Der Bund will den Zubringer Appenzellerland vom Raum Herisau zur A1 vorerst nicht realisieren, sondern die gesamte Strecke nochmals selber umfassend überprüfen. Dies hat der Bundesrat Ende Januar mitgeteilt. Die Verkehrsprobleme vor Ort seien im nationalen Vergleich eher klein, der Nutzen des Vorhabens angesichts der Kosten von mindestens 450 Millionen Franken eher gering.

In der Region löste dieser Entscheid viel Kritik aus. Die Lösung der Verkehrsprobleme werde weiterhin auf die lange Bank geschoben, sagte etwa der Herisauer Gemeindepräsident Max Eugster. Auch der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella zeigte sich «extrem enttäuscht».

Die einzigen zwei Kantone ohne Zugang zum Autobahnnetz

David Zuberbühler, Ausserrhoder SVP-Nationalrat. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Jetzt hat der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler im Parlament nachgehakt. In einer Anfrage an den Bundesrat schrieb er: «1955 wurde in Luzern die erste Autobahn der Schweiz eröffnet. 67 Jahre später verfügen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden als einzige Kantone der Schweiz nach wie vor über keinen eigenen Autobahnanschluss.» Die Schweiz funktioniere als föderaler Staat aber nur dann, wenn sie Randregionen nicht vernachlässige. Zuberbühler wollte darum vom Bundesrat wissen, warum dieser nicht endlich bereit sei, «die beiden Appenzeller Halbkantone angemessen an das nationale Verkehrsnetz anzubinden» – und was er gegen den geplanten Autobahnzubringer habe.

Bundesrat will «grundsätzliche Alternativen»

In seiner Antwort bekräftig der Bundesrat die Einwände gegen eine «vollständige Neutrassierung» der heutigen Strassenverbindung. Das bedeute aber nicht, dass man nichts unternehmen wolle:

«Der Bundesrat anerkennt, dass insbesondere in Gossau und Herisau Handlungsbedarf besteht.»

Der Bund wolle daher «den Variantenfächer noch einmal umfassend öffnen» und dem vorliegenden Lösungsansatz «grundsätzliche Alternativen» gegenüberstellen. In der bisherigen Planung beinhaltete der Autobahnzubringer Appenzellerland unter anderem eine Umfahrung von Herisau sowie einen Tunnel in Richtung Autobahn.

Die gesamte Strecke zwischen St.Gallen und Appenzell war Anfang 2020 ins Nationalstrassennetz aufgenommen worden – wie diverse andere Kantonsstrassenabschnitte in der ganzen Schweiz. Die Kantone übergaben damit auch verschiedene Ausbauvorhaben nach Bern. Drei dieser Vorhaben hat der Bundesrat ins aktuelle Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) aufgenommen. Sieben weitere werden «planerisch vertieft» – dazu gehören der Autobahnzubringer Appenzellerland und die Bodensee-Thurtalstrasse. Die übrigen sechs verfolgt der Bund nicht weiter.