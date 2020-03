Nationalrat diskutiert über mehrere Tausend Franken CO2-Abgabe auf Privatflüge: «Es muss mehr sein als ein Trinkgeld», sagt der Thurgauer Grüne Kurt Egger Die Ostschweizer Aviatikbranche ist besorgt wegen des neuen CO2-Gesetzes. Dieses zielt auch auf Privatflüge – vor allem für Businessjets könnten die Kosten deutlich steigen. Nächste Woche entscheidet der Nationalrat. Adrian Vögele aus Bern 12.03.2020, 05.00 Uhr

Businessjets in Altenrhein: Privatflüge mit solchen Maschinen sollen künftig bis zu 5000 Franken zusätzlich kosten – dies verlangt die Umweltkommission des Nationalrats. Die Linke fordert bis zu 20'000 Franken. Hanspeter Schiess