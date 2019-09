Nationalrat bewilligt Baukredit für Bundesasylzentrum Altstätten Der Nationalrat hat dem 43-Millionen-Kredit für das neue Bundesasylzentrum in Altstätten zugestimmt. Widerstand leistete die SVP, die Ostschweizer Vertreter der Fraktion waren gespalten. Adrian Vögele, Bern

Der Bund plant 5000 Plätze in Bundesasylzentren. (Bild: Urs Bucher)

Auch wenn die Asylgesuchszahlen derzeit tief sind und die Unterkünfte nicht ausgelastet: Der Bund soll drei neue Bundesasylzentren in Altstätten, Schwyz und Genf bauen. Dies hat der Nationalrat am Dienstag beschlossen. Er stützt damit das Asylkonzept mit beschleunigten Verfahren, dem das Volk vor drei Jahren an der Urne zugestimmt hat. Der Bund brauche die 5000 Plätze, um Schwankungen bei der Zahl der Asylsuchenden auffangen zu können, so der Tenor im Rat.

Eine Minderheit, angeführt von Pirmin Schwander (SVP/SZ), verlangte, mindestens eines der drei geplanten Zentren sei zu streichen. «Wir wollen eine Marschhalt», sagte Schwander. Auch gegen den 43-Millionen-Kredit für das Bundesasylzentrum Altstätten, dessen Bau schon nächstes Jahr beginnen soll, gab es Widerstand.

«Vielleicht brachen wir bald 10'000 Plätze»

Bundespräsident Ueli Maurer – er ist als Vorsteher des Finanzdepartements für die Bauten zuständig – musste kritische Fragen beantworten. Auch aus dem St.Galler Rheintal, obwohl das Altstätter Projekt zuletzt unumstritten war. Der Bernecker SVP-Nationalrat Mike Egger wollte wissen, warum der Bund neue Asylzentren bauen wolle, wenn er zugleich die Kapazitäten in den bestehenden Zentren wegen mangelnder Auslastung zurückfahre. Maurer verwies auf die ungewisse Entwicklung der Gesuchszahlen. «Wir haben keine Gewähr, dass wir nicht nächstes Jahr sogar 10'000 Plätze brauchen.» Dass in letzter Zeit weniger Flüchtlinge über Italien in die Schweiz gereist seien, habe mit dem Vorgehen der italienischen Behörden zu tun – doch nach dem Regierungswechsel könne sich das wieder ändern.

Mattea Meyer (SP/ZH) merkte an, die geplanten Asylzentren seien erst ab 2022 bezugsbereit. Wie sich die Situation bis dann entwickle, wisse niemand. Sie warnte aber davor, die Zentren an Orten ausserhalb der Gesellschaft zu bauen – und stellte in Frage, ob das Grundstück in Altstätten «zwischen Gefängnis und Schiessplatz» tatsächlich der richtige Ort sei. Die Asylsuchenden seien keine Gefangenen, sondern verletzliche Personen mit Schutzbedürfnis.

Ostschweizer in der SVP-Fraktion uneins

Der Baukredit für Altstätten wurde mit 116 zu 60 Stimmen angenommen. Nur die SVP wies ihn ab, wobei die St.Galler in der Fraktion sich nicht einig waren. Mike Egger stimmte dem Kredit am Ende doch noch zu, ebenso wie Barbara Keller-Inhelder und Thomas Müller. Der Oberrieter Roland Rino Büchel enthielt sich in der Abstimmung, Lukas Reimann stimmte für die Streichung. Auch die anderen Ostschweizer SVP-Vertreter, soweit sie anwesend waren, lehnten den Kredit ab.

Auch die Kredite für die anderen beiden Asylzentren wurden angenommen, im Fall von Schwyz fiel der Entscheid mit 93 zu 87 Stimmen allerdings knapp. Das Projekt ist vor Ort stark umstritten. Als nächstes wird sich der Ständerat mit der Immobilienvorlage und den drei Asylzentren befassen.